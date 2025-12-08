Полное погружение в волшебный мир главного минарета Индии под названием Тадж-Махал.
Это здание было построено из-за одной грустной истории любви, но превратилось в настоящую легенду и до сих пор радует взгляд путешественников. Также мы побывает в Дели у видим главные достопримечательности столицы.
Описание тураТадж-Махал называют жемчужиной Индии неспроста: этот минарет был создан как настоящее произведение высокого искусства. Здесь смесь архитектурных традиций, нежнейший белый мрамор и мастерство многих мастеров: резчиков, каллиграфов, скульпторов из Индии и соседних стран. В возведении минарета участвовали тысячи строителей, самоцветы для него привозились со всего мира, а общее время постройки здания заняло около 12 лет. Даже представить себе сложно, какой объем работы был выполнен. И удивительно, что несмотря на богатую историю (в которой присутствовали также войны и ограбления) дворец сохранил свою первозданную красоту и зовет вас в гости в свои прохладные комнаты. В программе экскурсии также красивейший Красный форт — здание из красного кирпича, которое являлось резиденцией правителей империи Великих Моголов. Затем мы поедем в Дели и посетим главные достопримечательности столицы Индии, в числе которых Храм сикхов Бангла Сахиб, Ворота Индии, уникальный комплекс Акшар Дхам, гробница Гамаюна и многое другое. Добро пожаловать!
Данная экскурсия проводится три раза в неделю, по мере набора группы. Возможны дополнительные даты проведения экскурсии — уточняйте в личных сообщениях, подберем для вас оптимальную дату поездки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Агра:
- Тадж-Махал
- Форт Агры
- Дели:
- Храм сикхов Бангла Сахиб
- Ворота Индии
- Уникальный храмовый комплекс Акшар Дхам
- Дворец президента
- Храм Лотоса
- Храм Харирамы Рамакришны
- Красный форт
- Гробница Гамаюна
- Местный рынок
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гоа, Калангут
Когда и сколько длится?
Когда: Данная экскурсия проводится три раза в неделю, по мере набора группы. Возможны дополнительные даты проведения экскурсии — уточняйте в личных сообщениях, подберем для вас оптимальную дату поездки.
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.