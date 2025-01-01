Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Тебя ждет самая волшебная, яркая и трансформационная встреча Нового года, которую только можно представить - а значит, таким будет и весь твой 2026 год!)

Мы Женя и Гала, заядлые путешественницы по Индии - погружаемся в культуру, быт и духовный опыт этой страны с 2014 года. Заезжаем сразу на несколько месяцев, так что смело можно сказать что Индия - наш второй дом!

Наши туры - это не только знакомство со страной, её культурой, обычаями, архитектурой и т. д. Наши путешествия про выстраивания отношений с Индией, как если бы мы знакомили тебя с нашим близким другом, нашим духовным учителем, нашей заботливой бабушкой и любящей мамой. Живая сущность Индии очевидна;) То разнообразие противоречивых чувств, которые вызывает эта страна, тот неоднозначный опыт, который предлагает прожить - довольно легко обнажают наше внутреннее содержание, наши фильтры восприятия мира в целом и самих себя.

Мы приготовили для тебя настоящее паломническое путешествие по местам силы юга Индии!

храмы с тысячелетней историей и ашрамы

места силы, зашкаливающую энергию которых ощутит каждый

настоящие святые, посвятившие свою жизнь служению и превзошедшие способности человеческого тела

сатсанги (беседы о мудрости) от мировых современных мастеров

В дополнение к невероятной силе самих священных мест Индии, твои проводники наполнят эти 10 дней глубокой трансформационной программой.

практика медитации и йоги

чайные церемонии в живописных местах

священные ритуалы в храмах и на природе

мантрапение, свободное звучание и медитации с тибетской чашей

вечерние шеринги и трансформационные беседы об Истине

Но не будем слишком серьезными! Ведь индийское волшебство — не только трансформационное, но и самое простое, со вкусом задорного детского смеха на твоем лице)