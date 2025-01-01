Описание тура
Тебя ждет самая волшебная, яркая и трансформационная встреча Нового года, которую только можно представить - а значит, таким будет и весь твой 2026 год!)
Мы Женя и Гала, заядлые путешественницы по Индии - погружаемся в культуру, быт и духовный опыт этой страны с 2014 года. Заезжаем сразу на несколько месяцев, так что смело можно сказать что Индия - наш второй дом!
Наши туры - это не только знакомство со страной, её культурой, обычаями, архитектурой и т. д. Наши путешествия про выстраивания отношений с Индией, как если бы мы знакомили тебя с нашим близким другом, нашим духовным учителем, нашей заботливой бабушкой и любящей мамой. Живая сущность Индии очевидна;) То разнообразие противоречивых чувств, которые вызывает эта страна, тот неоднозначный опыт, который предлагает прожить - довольно легко обнажают наше внутреннее содержание, наши фильтры восприятия мира в целом и самих себя.
Мы приготовили для тебя настоящее паломническое путешествие по местам силы юга Индии!
храмы с тысячелетней историей и ашрамы
места силы, зашкаливающую энергию которых ощутит каждый
настоящие святые, посвятившие свою жизнь служению и превзошедшие способности человеческого тела
сатсанги (беседы о мудрости) от мировых современных мастеров
В дополнение к невероятной силе самих священных мест Индии, твои проводники наполнят эти 10 дней глубокой трансформационной программой.
практика медитации и йоги
чайные церемонии в живописных местах
священные ритуалы в храмах и на природе
мантрапение, свободное звучание и медитации с тибетской чашей
вечерние шеринги и трансформационные беседы об Истине
Но не будем слишком серьезными! Ведь индийское волшебство — не только трансформационное, но и самое простое, со вкусом задорного детского смеха на твоем лице)
Программа тура по дням
Свидание с Истиной. Начало
Встреча в аэропорту Ченнайя Трансфер до Тируваннамалая (такси)
Обед по прибытию (индийская/европейская кухня)
Заселение Первое посещение главного ашрама Тируваннамалая ашрама Шри Рамана Махарши
Время для практики/медитации
Беседа в баньяновом саду при ашраме в компании павлинов)
Ужин Вечерний шеринг и формирование запросов на путешествие
Возможно, вечерняя практика йога-нидры
Древняя мудрость храмов
Утренняя практика йоги, медитация
Завтрак
Утренний киртан - совместное воспевание мантр, знакомство с духовным сообществом Тируваннамалая
Гиривалам (объезд вокруг священной горы Аруначалы) на рикше с посещением
3 храмов:
древнейшего храма Тиру Аннамалай Темпла;
древнего храма Пачайман Темпл, посвященного женской божественной энергии.
Участие в пуджах священных ритуалах в храме ашрама святого Мауна Свами (молчащий святой) и получение благословений от Свами
Магия рассвета и беседа с Горой
Встреча рассвета на Аруначале с медитацией и чайной церемонией, в компании обезьянок.
Прогулка по Аруначале с посещением пещер (Вирупакша, Скандашрам), медитация в пещерах
Завтрак
Свободное время
Посещение главного храма Тируваннамалая - Аруначалешвар, участие в пуджах и ритуалах
Ужин
Вечерний Тируваннамалай
Шеринг
Вечерняя практика йога-нидры
Беседы об Истине
Встреча рассвета с шикарным видом на Аруначалу, чайная церемония и практика Сурья Намаскар на природе
Завтрак
Предновогодний шоппинг (аюрведа, сувениры, одежда и пр.)
Сатсанг (беседа об истине) с Вернером, прямым учеником святой обнимающей Аммы
Ужин
Вечерняя пуджа в ашраме Шри Рамана Махарги
Звуковая медитация и пение мантр
Волшебная ночь 31 декабря
Утренняя практика йоги, медитация
Поездка к святому Шива Джоти, которому можно задать вопросы, помедитиовать в его поле и получить благословения в преддверии Нового года
Завтрак
Приготовления к Новому году - совместное приготовление праздничного стола
Проводы старого года: встреча заката с видом на Аруначалу, чайной церемонией, тибетскими чашами, подведение итогов года
Праздничный ужин в русско-индийском стиле!)
Новогодний Гиривалам - священный обход вокруг Аруначалы и встреча Нового года в Пути
Благословенное начало Года
Утренняя практика йоги, медитация
Начнем Новый год с посещения ашрама Йогирамсураткумара.
Время для практики/медитации и беседа в саду при ашраме
Прасад (освященная безвозмездная еда для преданных в ашраме)
Прогулка по живописному лесу, встреча заката на озере, чайная церемония
Посещение ашрама Рамана Махарши
Вечерний Тиру
Вечерняя практика йога-нидры
Сакральный Эфир
Поездка в Чидамбарам (пер. город Бога космического танца) и посещение храмового комплекса Эфира.
Экскурсия по храму в сопровождении брамина, служителя храма
Обед
Свободное время
Вечерняя пуджа в ашраме Шри Рамана Махарши
Вечерний шеринг
Вечерняя практика йога-нидры
Поход за Силой
Утренняя практика йоги, медитация
Поездка на озеро
Прощальный шопинг в Тиру
Полнолунный Гиривалам - священный обход вокруг Аруначалы вместе с тысячами преданных
Морской бриз
Утренняя практика йоги, медитация
Завтрак
Прощание с ашрамом Шри Рамана Махарши
Автобус до Пондичерри
Посещение ашрама Шри Ауробиндо в Пондичерри (медитация возле самадхи Шри Ауробиндо)
Морской променад по-индийски в Пондичерри
Вечерний шеринг и медитация
Привет из будущего
Поездка в Ауровиль - город будущего
Посещение храма всех религий в Ауровиле Матримандир с медитацией внутри
Финальный шеринг и завершение тура
Трансфер в аэропорт
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместных номерах
- Йога, медитация, групповые практики, йога-нидра
- Посещение всех мест в рамках программы
- Посещение храма танцующего Шивы в сопровождении настоящего брамина служителя храма, принадлежащего высшей касте
- Чайные и музыкальные церемонии в рамках программы
- Все трансферы
- Сопровождение проводников на всех этапах тура
- Помощь проводников с покупкой авиабилетов, визы и пр. организационных задач
- Скидка 100 долларов на второго участника
Что не входит в цену
- Питание: в среднем 200 долларов на все время тура
- Перелет тудаобратно: 80 000 - 100 000 руб. (возможны более низкие цены по скидкам от авиакомпаний)
- Виза: 5 000 руб
- Страховка: 3000 руб. (необязательно)
- Пожертвования в храмах (на ваше усмотрение)
- Прочие расходы: шопинг, другие личные траты
О чём нужно знать до поездки
Что взять с собой:
Коврик для практики йоги
Удобную одежду для практики
Удобную обувь и небольшой рюкзак для прогулок
Одежду, закрывающую плечи и колени
Обувь типа сланцев, которую не жалко потерять (в большинстве храмов и даже магазинов мы оставляем обувь перед входом)
Бутылочка для воды
Личная аптечка
Термос по желанию
Сидушка по желанию
Полотенце
Легкую кофту/палантин для вечера
Все это можно купить и на месте.
Если у вас нет иностранной карты, с собой лучше взять доллары Нового Образца! и поменять их на местную валюту.
Внимание! в Индии котируются доллары нового образца. Доллар нового образца, визуально отличается широкой синей полосой и более насыщенным цветом, от старого боле светлого варианта.
Пожелания к путешественнику
Тур подходит для всех уровней подготовки (при отсутствии прямых медицинских противопоказаний)
Мы приглашаем в тур гостей, разделяющих наши ценности:
- Уважение к местной культуре. Оказавшись в Индии, вы можете проникнуться ее ценностями до глубины души, а можете мягко соприкоснуться с ее идеями по касательной и взять себе лишь малую часть. Этого не знает никто и здесь нет правильного и неправильного. Но в любом случае, мы за уважение местных традиций. В данном случае, это означает толерантное отношение к отличным от привычных для нашего восприятия феноменам культуры страны, ношение одежды, закрывающей колени и плечи, соблюдение правил посещения святых мест, съемка местных жителей с их разрешения.
- Мы со всей душой любим культуру Индии и болеем за то, чтобы ее аутентичность сохранялась. Поэтому мы поддерживаем местных производителей традиционных товаров, местные ритуалы и традиции.
- Одна из большим проблем Индии это защита окружающей среды. То, что можем сделать мы это транслировать свое отношение своими поступками. Поэтому мы никогда не оставляем мусор в общественных местах, стараемся не использовать одноразовый пластик и устраиваем своими силами субботники в природных местах, приглашая присоединиться и наших гостей.
- Во время тура мы посещаем кафе только с вегетарианским питанием и отсутствием алкогольных напитков.
Визы
Необходимо сделать онлайн электронную визу. С оформлением можем помочь.