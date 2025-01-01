Мои заказы

Новогодний Портал в Сакральную Индию. Волшебная Аруначала

Паломничество по мощнейшим местам силы юга Индии, настоящие святые, храмы с тысячелетней историей
Новогодний Портал в Сакральную Индию. Волшебная АруначалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новогодний Портал в Сакральную Индию. Волшебная АруначалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новогодний Портал в Сакральную Индию. Волшебная АруначалаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тебя ждет самая волшебная, яркая и трансформационная встреча Нового года, которую только можно представить - а значит, таким будет и весь твой 2026 год!)

Мы Женя и Гала, заядлые путешественницы по Индии - погружаемся в культуру, быт и духовный опыт этой страны с 2014 года. Заезжаем сразу на несколько месяцев, так что смело можно сказать что Индия - наш второй дом!

Наши туры - это не только знакомство со страной, её культурой, обычаями, архитектурой и т. д. Наши путешествия про выстраивания отношений с Индией, как если бы мы знакомили тебя с нашим близким другом, нашим духовным учителем, нашей заботливой бабушкой и любящей мамой. Живая сущность Индии очевидна;) То разнообразие противоречивых чувств, которые вызывает эта страна, тот неоднозначный опыт, который предлагает прожить - довольно легко обнажают наше внутреннее содержание, наши фильтры восприятия мира в целом и самих себя.

Мы приготовили для тебя настоящее паломническое путешествие по местам силы юга Индии!

храмы с тысячелетней историей и ашрамы

места силы, зашкаливающую энергию которых ощутит каждый

настоящие святые, посвятившие свою жизнь служению и превзошедшие способности человеческого тела

сатсанги (беседы о мудрости) от мировых современных мастеров

В дополнение к невероятной силе самих священных мест Индии, твои проводники наполнят эти 10 дней глубокой трансформационной программой.

практика медитации и йоги

чайные церемонии в живописных местах

священные ритуалы в храмах и на природе

мантрапение, свободное звучание и медитации с тибетской чашей

вечерние шеринги и трансформационные беседы об Истине

Но не будем слишком серьезными! Ведь индийское волшебство — не только трансформационное, но и самое простое, со вкусом задорного детского смеха на твоем лице)

Программа тура по дням

1 день

Свидание с Истиной. Начало

Встреча в аэропорту Ченнайя Трансфер до Тируваннамалая (такси)

Обед по прибытию (индийская/европейская кухня)

Заселение Первое посещение главного ашрама Тируваннамалая ашрама Шри Рамана Махарши

Время для практики/медитации

Беседа в баньяновом саду при ашраме в компании павлинов)

Ужин Вечерний шеринг и формирование запросов на путешествие

Возможно, вечерняя практика йога-нидры

Свидание с Истиной. НачалоСвидание с Истиной. НачалоСвидание с Истиной. Начало
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Древняя мудрость храмов

Утренняя практика йоги, медитация

Завтрак

Утренний киртан - совместное воспевание мантр, знакомство с духовным сообществом Тируваннамалая

Гиривалам (объезд вокруг священной горы Аруначалы) на рикше с посещением

3 храмов:

древнейшего храма Тиру Аннамалай Темпла;

древнего храма Пачайман Темпл, посвященного женской божественной энергии.

Участие в пуджах священных ритуалах в храме ашрама святого Мауна Свами (молчащий святой) и получение благословений от Свами

Древняя мудрость храмовДревняя мудрость храмовДревняя мудрость храмов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Магия рассвета и беседа с Горой

Встреча рассвета на Аруначале с медитацией и чайной церемонией, в компании обезьянок.

Прогулка по Аруначале с посещением пещер (Вирупакша, Скандашрам), медитация в пещерах

Завтрак

Свободное время

Посещение главного храма Тируваннамалая - Аруначалешвар, участие в пуджах и ритуалах

Ужин

Вечерний Тируваннамалай

Шеринг

Вечерняя практика йога-нидры

Магия рассвета и беседа с ГоройМагия рассвета и беседа с ГоройМагия рассвета и беседа с Горой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Беседы об Истине

Встреча рассвета с шикарным видом на Аруначалу, чайная церемония и практика Сурья Намаскар на природе

Завтрак

Предновогодний шоппинг (аюрведа, сувениры, одежда и пр.)

Сатсанг (беседа об истине) с Вернером, прямым учеником святой обнимающей Аммы

Ужин

Вечерняя пуджа в ашраме Шри Рамана Махарги

Звуковая медитация и пение мантр

Беседы об ИстинеБеседы об ИстинеБеседы об Истине
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Волшебная ночь 31 декабря

Утренняя практика йоги, медитация

Поездка к святому Шива Джоти, которому можно задать вопросы, помедитиовать в его поле и получить благословения в преддверии Нового года

Завтрак

Приготовления к Новому году - совместное приготовление праздничного стола

Проводы старого года: встреча заката с видом на Аруначалу, чайной церемонией, тибетскими чашами, подведение итогов года

Праздничный ужин в русско-индийском стиле!)

Новогодний Гиривалам - священный обход вокруг Аруначалы и встреча Нового года в Пути

Волшебная ночь 31 декабряВолшебная ночь 31 декабряВолшебная ночь 31 декабря
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Благословенное начало Года

Утренняя практика йоги, медитация

Начнем Новый год с посещения ашрама Йогирамсураткумара.

Время для практики/медитации и беседа в саду при ашраме

Прасад (освященная безвозмездная еда для преданных в ашраме)

Прогулка по живописному лесу, встреча заката на озере, чайная церемония

Посещение ашрама Рамана Махарши

Вечерний Тиру

Вечерняя практика йога-нидры

Благословенное начало ГодаБлагословенное начало Года
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Сакральный Эфир

Поездка в Чидамбарам (пер. город Бога космического танца) и посещение храмового комплекса Эфира.

Экскурсия по храму в сопровождении брамина, служителя храма

Обед

Свободное время

Вечерняя пуджа в ашраме Шри Рамана Махарши

Вечерний шеринг

Вечерняя практика йога-нидры

Сакральный ЭфирСакральный ЭфирСакральный Эфир
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Поход за Силой

Утренняя практика йоги, медитация

Поездка на озеро

Прощальный шопинг в Тиру

Полнолунный Гиривалам - священный обход вокруг Аруначалы вместе с тысячами преданных

Поход за СилойПоход за СилойПоход за Силой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Морской бриз

Утренняя практика йоги, медитация

Завтрак

Прощание с ашрамом Шри Рамана Махарши

Автобус до Пондичерри

Посещение ашрама Шри Ауробиндо в Пондичерри (медитация возле самадхи Шри Ауробиндо)

Морской променад по-индийски в Пондичерри

Вечерний шеринг и медитация

Морской бризМорской бризМорской бриз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Привет из будущего

Поездка в Ауровиль - город будущего

Посещение храма всех религий в Ауровиле Матримандир с медитацией внутри

Финальный шеринг и завершение тура

Трансфер в аэропорт

Привет из будущегоПривет из будущегоПривет из будущего
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместных номерах
  • Йога, медитация, групповые практики, йога-нидра
  • Посещение всех мест в рамках программы
  • Посещение храма танцующего Шивы в сопровождении настоящего брамина служителя храма, принадлежащего высшей касте
  • Чайные и музыкальные церемонии в рамках программы
  • Все трансферы
  • Сопровождение проводников на всех этапах тура
  • Помощь проводников с покупкой авиабилетов, визы и пр. организационных задач
  • Скидка 100 долларов на второго участника
Что не входит в цену
  • Питание: в среднем 200 долларов на все время тура
  • Перелет тудаобратно: 80 000 - 100 000 руб. (возможны более низкие цены по скидкам от авиакомпаний)
  • Виза: 5 000 руб
  • Страховка: 3000 руб. (необязательно)
  • Пожертвования в храмах (на ваше усмотрение)
  • Прочие расходы: шопинг, другие личные траты
О чём нужно знать до поездки

Что взять с собой:

Коврик для практики йоги

Удобную одежду для практики

Удобную обувь и небольшой рюкзак для прогулок

Одежду, закрывающую плечи и колени

Обувь типа сланцев, которую не жалко потерять (в большинстве храмов и даже магазинов мы оставляем обувь перед входом)

Бутылочка для воды

Личная аптечка

Термос по желанию

Сидушка по желанию

Полотенце

Легкую кофту/палантин для вечера

Все это можно купить и на месте.

Если у вас нет иностранной карты, с собой лучше взять доллары Нового Образца! и поменять их на местную валюту.

Внимание! в Индии котируются доллары нового образца. Доллар нового образца, визуально отличается широкой синей полосой и более насыщенным цветом, от старого боле светлого варианта.

Пожелания к путешественнику

Тур подходит для всех уровней подготовки (при отсутствии прямых медицинских противопоказаний)

Мы приглашаем в тур гостей, разделяющих наши ценности:

  • Уважение к местной культуре. Оказавшись в Индии, вы можете проникнуться ее ценностями до глубины души, а можете мягко соприкоснуться с ее идеями по касательной и взять себе лишь малую часть. Этого не знает никто и здесь нет правильного и неправильного. Но в любом случае, мы за уважение местных традиций. В данном случае, это означает толерантное отношение к отличным от привычных для нашего восприятия феноменам культуры страны, ношение одежды, закрывающей колени и плечи, соблюдение правил посещения святых мест, съемка местных жителей с их разрешения.
  • Мы со всей душой любим культуру Индии и болеем за то, чтобы ее аутентичность сохранялась. Поэтому мы поддерживаем местных производителей традиционных товаров, местные ритуалы и традиции.
  • Одна из большим проблем Индии это защита окружающей среды. То, что можем сделать мы это транслировать свое отношение своими поступками. Поэтому мы никогда не оставляем мусор в общественных местах, стараемся не использовать одноразовый пластик и устраиваем своими силами субботники в природных местах, приглашая присоединиться и наших гостей.
  • Во время тура мы посещаем кафе только с вегетарианским питанием и отсутствием алкогольных напитков.
Визы

Необходимо сделать онлайн электронную визу. С оформлением можем помочь.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Галина
Галина — Тревел-эксперт
Мои туры - это не только знакомство со страной, её культурой, обычаями, архитектурой и т. д. Мои путешествия про выстраивания отношений с Индией, как если бы я знакомила гостей с
читать дальше

моим близким другом, моим духовным учителем, моей заботливой бабушкой и любящей мамой. Живая сущность Индии очевидна;) То разнообразие противоречивых чувств, которые вызывает эта страна, тот неоднозначный опыт, который предлагает прожить - довольно легко обнажают внутреннее содержание, фильтры восприятия мира в целом и самих себя. Привет, я Гала! Впервые я приехала в Индию в конце 2013 года – это был мой первый Новогодний портал? . С этого момента жизнь стремительно начала меняться. Как сейчас говорят, произошел квантовый скачок)). В начале 2014 года после возвращения из Индии в мою жизнь приходит Кундалини йога и сыроедение, а уже в конце года я иду учиться на преподавателя кундалини йоги. Через год после завершения обучения, начинаю слушать сатсанги (разговоры об истине) и залпом читать духовную литературу (Шри Рамана Махарши, Нисаргадатта Махарадж). Совершенно, не понимая, о чем все это, но точно чувствуя, что мне «туда». Почти в это же время я увольняюсь с работы и еду в свое первое полугодовое путешествие по Индии на поиски ответов об этой самой истине. Надо отметить, что Индия невероятно щедра на ответы, она всегда в открытом диалоге. Вопрос в том, хватает ли внимания осознать вопросы – а затем, увидеть, почувствовать и пережить ответы. Индия для меня не просто страна, это всегда контакт с чем- то Большим, это всегда портал в непознанную глубину, ведь именно за этим я сюда и приезжаю)) А потом я почувствовала новый этап в своих отношениях с Индией. Почувствовала желание быть проводником и организатором порталов - авторских туров. Есть такое выражение: «можно покинуть Индию, но Индия уже не покинет тебя»)). Сейчас я уже знаю, что «контакт с Большим» и «портал в непознанное» совершенно не зависят от моего местоположения на планете Земля. Но также, я знаю, что в Индии это происходит легче и ярче!!! Для меня честь быть проводником в Индию, в то безгранично Большее, что таит в себе эта страна и щедро делиться с тем, кто готов пережить этот опыт!