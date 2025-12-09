Мои заказы

Паломничество по индийскому Тибету с лёгким треккингом в Гималаях (мини-группа)

Посетить храмы Дхарамсалы, помедитировать с монахами и совершить кору в резиденции Далай-ламы
Дхарамсала — это нетипичный уголок Индии: в середине 20 века она стала обителью Далай-ламы и сотен тибетских беженцев.

Наше путешествие сюда пропитано духовностью: будем беседовать о буддизме, медитировать с монахами, посещать
многочисленные святыни.

Совершим кору — ритуальный обход — вокруг резиденции религиозного лидера и поймём, как местные оберегают язык и культуру.

А также вдоволь насладимся исполинскими пиками Гималаев, где сама природа ощущается как храм для всех живых существ: проведём день на плато Триунд, полюбуемся водопадом Багс и прогуляемся в тени гигантских сосен.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой:
удобную обувь, тёплую одежду
одежду, закрывающую колени и плечи, для храмов
удобную одежду и обувь для горного треккинга, дождевик
паспорт
средства личной гигиены
наличные

Программа тура по дням

1 день

Кора в резиденции Далай-ламы

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После недолгого отдыха посетим храм в резиденции Далай-ламы, совершим кору и насладимся покоем. Вечером — свободное время или разговоры о буддизме.

2 день

Институт Норбулинка и буддийские монастыри Дхарамсалы

Утром помедитируем с монахами и поедем в город, желающие поднимутся туда по канатной дороге. Посетим институт Норбулинка, созданный для сохранения языка и культуры Тибета, и буддийские монастыри. К ужину вернёмся в отель.

3 день

Треккинг по плато Триунд

Встанем пораньше и после завтрака начнём треккинг на плато Триунд. С собой возьмём еду для пикника и весь день проведём на природе. В горах есть простые кафе, но предлагаемое ими меню подходит не всем.

4 день

Водопады Багсу, прогулка по лесу

Начнём день с утренней медитации с монахами. Затем полюбуемся водопадом Багсу, прогуляемся по лесу к католическому храму. После обеда будет свободное время, которое вы можете посвятить шопингу, концерту, танцам или саундхилингу.

5 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении$700
1-местное проживание$950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты Дхарамсалу и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины
  • Виза
  • 1-местное размещение
  • Канатная дорога (по желанию)
Место начала и завершения?
Аэропорт Дхарамсалы, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Дармсале
Провела экскурсии для 42 туристов
Приветствую дорогих гостей волшебной Индии! Я представляю одну из самых первых русскоязычных туристических компаний в Гоа. В нашей команде трудятся гиды, влюблённые в страну и в свою работу, а это
значит, что вы получите незабываемые впечатления о поездках и море интересной и полезной информации. Мы заботимся о качестве наших услуг и о том, чтобы каждый гость остался доволен. Мы любим Индию, знаем её изнутри и хотим познакомить вас с ней — нестандартно, качественно и, конечно, экономно.