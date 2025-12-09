Паломничество по индийскому Тибету с лёгким треккингом в Гималаях (мини-группа)
Посетить храмы Дхарамсалы, помедитировать с монахами и совершить кору в резиденции Далай-ламы
Дхарамсала — это нетипичный уголок Индии: в середине 20 века она стала обителью Далай-ламы и сотен тибетских беженцев.
Наше путешествие сюда пропитано духовностью: будем беседовать о буддизме, медитировать с монахами, посещать читать дальше
многочисленные святыни.
Совершим кору — ритуальный обход — вокруг резиденции религиозного лидера и поймём, как местные оберегают язык и культуру.
А также вдоволь насладимся исполинскими пиками Гималаев, где сама природа ощущается как храм для всех живых существ: проведём день на плато Триунд, полюбуемся водопадом Багс и прогуляемся в тени гигантских сосен.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой: удобную обувь, тёплую одежду одежду, закрывающую колени и плечи, для храмов удобную одежду и обувь для горного треккинга, дождевик паспорт средства личной гигиены наличные
Программа тура по дням
1 день
Кора в резиденции Далай-ламы
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После недолгого отдыха посетим храм в резиденции Далай-ламы, совершим кору и насладимся покоем. Вечером — свободное время или разговоры о буддизме.
2 день
Институт Норбулинка и буддийские монастыри Дхарамсалы
Утром помедитируем с монахами и поедем в город, желающие поднимутся туда по канатной дороге. Посетим институт Норбулинка, созданный для сохранения языка и культуры Тибета, и буддийские монастыри. К ужину вернёмся в отель.
3 день
Треккинг по плато Триунд
Встанем пораньше и после завтрака начнём треккинг на плато Триунд. С собой возьмём еду для пикника и весь день проведём на природе. В горах есть простые кафе, но предлагаемое ими меню подходит не всем.
4 день
Водопады Багсу, прогулка по лесу
Начнём день с утренней медитации с монахами. Затем полюбуемся водопадом Багсу, прогуляемся по лесу к католическому храму. После обеда будет свободное время, которое вы можете посвятить шопингу, концерту, танцам или саундхилингу.
5 день
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
$700
1-местное проживание
$950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты Дхарамсалу и обратно в ваш город
Обеды, ужины
Виза
1-местное размещение
Канатная дорога (по желанию)
Место начала и завершения?
Аэропорт Дхарамсалы, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алёна — Организатор в Дармсале
Провела экскурсии для 42 туристов
Приветствую дорогих гостей волшебной Индии! Я представляю одну из самых первых русскоязычных туристических компаний в Гоа. В нашей команде трудятся гиды, влюблённые в страну и в свою работу, а это читать дальше
значит, что вы получите незабываемые впечатления о поездках и море интересной и полезной информации. Мы заботимся о качестве наших услуг и о том, чтобы каждый гость остался доволен. Мы любим Индию, знаем её изнутри и хотим познакомить вас с ней — нестандартно, качественно и, конечно, экономно.