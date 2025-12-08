Погрузитесь в уникальную атмосферу северо-восточной Индии, открывая загадки племён, живущих в гармонии с природой.
Этот тур перенесёт вас в неизведанные уголки Южных Гималаев, где традиции анимистов, величественные пейзажи и культура этнических сообществ создают ощущение настоящего путешествия во времени.
Мы предлагаем комфорт, уникальные впечатления и глубокое погружение в культуру, сохранившую свою самобытность.
Описание тураПрибытие в Гувахати — Врата тайн Северо-Востока Ваше путешествие начнётся с прибытия в Гувахати — это оживлённый мегаполис и культурный центр Ассама. Мы отправимся к одному из самых почитаемых и мистических мест Индии — храму Камакхья. Здесь вас ждет погружение в атмосферу тайн, старинных ритуалов и духовного спокойствия. Гувахати – Казиранга: Погружение в дикую природу Национальный парк Казиранга — уникальное место, включённое в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк славится тем, что здесь обитает две трети мировой популяции великого однорогого носорога. Казиранга — это идеальное место для любителей дикой природы. Затем мы посетим один из местных чайных садов, чтобы познакомиться с процессом производства знаменитого ассамского чая. В завершение дня вас ждёт вечернее джип-сафари по центральной части парка. Казиранга – Бомдила: От природы к горным вершинам День начнётся с катания на слонах, чтобы ещё раз насладиться красотой природы Казиранга. После мы отправимся в сторону Аруначал-Прадеша, в горный посёлок Бомдила. Там мы посетим: исследовательский центр в Типи, лагерь тибетских беженцев в Тензингоане и деревню Рупа. К вечеру прибытие в Бомдила, где вас ждёт комфортный отель. Вы сможете расслабиться, наслаждаясь горным воздухом и видами снежных вершин, окружающих это место. Исследуем культуру и духовность поселка Бомдила Сегодняшний день полностью посвящён изучению уникальной атмосферы и богатого культурного наследия Бомдилы. Этот горный посёлок, окружённый величественными Гималаями, предлагает необычайное сочетание природной красоты, духовных традиций и местного колорита. День начнётся с посещения главных буддийских монастырей Бомдилы: монастырь Гонпа и монастырь Таванг. Путешествие в загадочный Таванг Сегодняшний день станет одним из самых захватывающих, ведь вы отправитесь в сердце земель племени мон-па, богатых культурой и природными чудесами. Вы увидите озеро Тсела и перевал Тсела. Это высокогорное озеро окружено величественными заснеженными вершинами и склонами, покрытыми редкими альпийскими растениями. У перевал Тсела есть особое историческое значение: он служил важным маршрутом для местных жителей и путешественников. Водопад Нурнанг — один из самых впечатляющих водопадов региона. Погружение в священный Таванг День посвящен знакомству с удивительным Тавангом, его культурным наследием и духовными достопримечательностями. Вы посетите монастырь Таванг, Тавангский военный мемориал, рынок Таванга, а также встретите закат в горах Таванга. Переезд Таванг – Бомдила После завтрака в отеле вы отправитесь в увлекательное путешествие в Бомдилу. Дорога пройдет через одни из самых красивых и малоизученных регионов Индии, предоставляя вам возможность насладиться захватывающими видами горных хребтов и долин, покрытых вечнозелеными лесами. Путешествие, наполненное комфортом и открытиями. Бомдила – Итанагар После ночи в Бомдиле вас ждёт отправление в столицу Аруначал-Прадеша — Итанагар, город, сочетающий современность и культурное наследие. Поездка пройдет через живописные горные дороги, предоставляя возможность насладиться природными ландшафтами, уникальными для этого региона. Вас ждет обзорная экскурсия по городу. Вечером вы можете отдохнуть в вашем отеле или насладиться прогулкой по городу, погрузившись в атмосферу его вечерней жизни. Итанагар – Зиро Путешествие в один из самых чарующих уголков Аруначал-Прадеша — поселок Зиро. Этот регион, окруженный рисовыми террасами, густыми лесами и деревнями, населен древними племенами, сохранившими уникальные традиции и обычаи. Во время поездки вы посетите деревню племени ниши, где откроете для себя традиции анимистической религии. Зиро — День полного погружения в культуру племён Этот день будет посвящён исследованию уникальной культуры племён анимистов региона Зиро. Вы получите возможность не только увидеть, но и прочувствовать уклад жизни местных жителей, познакомиться с их древними традициями и религиозными обрядами. Зиро – Дапориджо Этот день станет путешествием через живописные ландшафты Аруначал-Прадеша к поселению Дапориджо. Это место известно своей культурной самобытностью и потрясающей природой. Знакомство с традиционным укладом жизни, которые сохранили элементы анимистической религии и поклоняются духам природы. Дапориджо – Алонг Этот день станет настоящим приключением, полным уникальных впечатлений. Вдоль маршрута вас будут сопровождать величественные виды на холмы, густые леса и спокойные реки. По пути вы остановитесь в традиционных деревнях племени ади, известных своим гостеприимством и уникальной культурой. Одним из ярких моментов дня станет переход через подвесной мост длиной 70 метров, созданный вручную из бамбука и тростника. Здесь у вас будет возможность сделать фотографии на фоне бушующей реки Сианг. Алонг – Отдых, культура и древние традиции Вас ждет экскурсия в деревни анимистов. Посещение деревень, населённых племенами анимистов, которые сохранили свои традиции и религию на протяжении веков. Этот день позволит не только расслабиться, но и прикоснуться к уникальной культуре Алонга, ощутив себя частью древних традиций. Алонг – Дибругарх – Дели Заключительный день вашего незабываемого путешествия подарит ещё один взгляд на природу и культуру Северо-Восточной Индии. Этот этап путешествия станет финальным аккордом, насыщенным спокойствием и красотой. После завтрака вы отправитесь в город Дибругарх — сердце чайных плантаций Ассама. Важная информация:
- Размещение в трёхместном номере предоставляется по цене двухместного.
- Размещение в отелях 3*/4*.
- Дата тура: с 11 апреля по 24 апреля 2026 года.
- Встреча в аэропорту Гувахати, Ассам. (Индия).
- Тур проходит в группе от 6 человек.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Камакхья
- Национальный парк Казиранга
- Исследовательский центр в Типи
- Монастырь Гонпа
- Монастырь Таванг
- Озеро Тсела и перевал Тсела
- Водопад Нурнанг
- Рисовые террасы
- Подвесной мост
- Деревня анимистов
- Чайные плантации
- Виды Гималаев
Что включено
- Проживание в отелях
- Завтраки
- Трансферы и все экскурсии
- Услуги русскоговорящего гида
- Разрешения на посещение штата Аруначал-Прадеш и территорий с особым статусом
Что не входит в цену
- Международный перелет
- Виза в Индию
- Обеды и ужины
- Входные билеты в достопримечательности (в Т.Ч. фото и видеосъемка)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Гаухати, штат Ассам
Завершение: Аэропорт
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
