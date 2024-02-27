Встречаемся в аэропорту Кочина и на комфортном авто доезжаем до нашего 5-звёздочного отеля в городе Муннар в горах Западные Гхаты. Этот небольшой городок самый знаменитый горный курорт штата Керала. После у вас будет время отдохнуть от перелёта.

Вечером поужинаем и соберёмся за общим кругом. Пообщаемся, обсудим ожидания от путешествия, и вы послушаете лекцию о теле и работе с речью.