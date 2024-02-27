Найти вдохновение и стать увереннее, отдохнуть на курортных пляжах и провести день в молчании
Ретрит поможет вам поймать вдохновение, вспомнить как или научиться любить и наслаждаться жизнью в согласии с собой. Вы станете смелее и сможете полноценно и целостно проявляться в этом мире.
Помимо практик, лекций и сессий вас ждут невероятные пейзажи Муннара, день молчания на берегу реки, аюрведические SPA-процедуры и шикарные песчаные пляжи Варкалы.
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мар
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 17+
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, отдых, совместный круг
Встречаемся в аэропорту Кочина и на комфортном авто доезжаем до нашего 5-звёздочного отеля в городе Муннар в горах Западные Гхаты. Этот небольшой городок самый знаменитый горный курорт штата Керала. После у вас будет время отдохнуть от перелёта.
Вечером поужинаем и соберёмся за общим кругом. Пообщаемся, обсудим ожидания от путешествия, и вы послушаете лекцию о теле и работе с речью.
Чайные плантации Муннара, практики и лекции
Начнём день с утренних практик, а после завтрака отправимся знакомиться с природными достопримечательностями. Местечко известно своей живописностью, из-за чего здесь часто проводятся съёмки фильмов, и чайными плантациями, круглогодично дающими урожай.
Насладимся холмистыми пейзажами с зелёными лабиринтами, пофотографируемся и попрактикуем в местах силы. К ужину вернёмся в отель, а перед сном вас ждёт арт-практика «Соединение с внутренним я» и лекционная часть: поговорим о наших мыслях и зададим себе важные вопросы.
Муннар: водопад, смотровые площадки, практики и лекция
После утренних практик и завтрака отправимся к водопаду, каскады которого спускаются по крутой скале на высоте 2000 метров над уровнем моря. Послушаем его умиротворяющий шум и полюбуемся живописным видом на хребты Западного Гата. Поездка и прогулка займут весь день — в отель вернёмся к ужину. Перед сном — лекция и внимании и практика «Расстановка».
Переезд в Коллам, прогулка по городу, закат на озере
Сегодня едем в город Коллам, где разместимся в 5-звёздочном отеле и пойдём гулять по окрестностям. Осмотрим город-порт, один из старейших на Малабарском побережье, расположенный между Индийским океаном и озером Аштамуди. Пройдёмся по набережной и оживлённым извилистым улочкам, увидим старинные домики с черепичными крышами. Вернёмся в отель на ужин, а затем полюбуемся закатом на озере и подготовимся ко дню молчания. Перед сном вас ждёт продолжение лекции о внимании и «Практика трёх кругов».
День молчания и SPA
Сегодня особенный день — с самого утра мы начнём практику молчания. Время до завтрашнего дня проводём без телефонов, в полной тишине и не произнося ни слова, посещая при этом аюрведические SPA-процедуры.
Переезд в Варкалу, пляжный отдых, лекции
После завтрака переезжаем в Варкалу — небольшой курортный городок с чистым и прозрачным морем и шикарными песчаными пляжами. Здесь просто рай для отдыха! Побываем на Центральном пляже, излюбленном сёрферами. Пообедаем прямо на берегу и насладимся видом заката. Перед сном, уже по традиции, лекционная часть о силе, ответственности и контроле.
День на священном пляже, прогулка по барам
После утренних практик и завтрака отправимся на ритуальный священный пляж, где каждый вечер собираются гости из всех уголков Индии. Многие керальские семьи приезжают в главный храм Варкалы и после его посещения приходят на берег океана. Легенда гласит, что купание в этих водах смывает все грехи. Пообедаем и поужинаем прямо на пляже, а вечером пойдём изучать местные бары.
Чёрный пляж
В этот день посетим Чёрный пляж, названный так из-за чёрного вулканического песка, создающего красивые узоры, перемешиваясь с обычным песком. Насладимся солнцем и купанием, пообедаем здесь же, на побережье, а вечером прогуляемся по городу. Перед сном вас ждёт лекция о реализации своего потенциала.
Знакомство с городом Тривандрам
Сегодня едем в Тривандрам, столицу южно-индийского штата Керала. После обеда прогуляемся по городу и посмотрим на храм Падманабхасвами, священную обитель бога Вишну и богини Кали. Говорят, это самый богатый храм во всей Индии. (Внутрь попасть не сможем, так как храм является закрытым для паломников-неиндуистов).
Заглянем в торговый центр, поужинаем в городе, а вечером вернёмся в Варкалу. Перед сном — лекция о пути, задачах и результатах.
Практики, лекция, свободное время
После утренних практик у вас будет свободное время — вы стали ближе к себе и научились лучше понимать свои желания, поэтому проведите день так, как вас хочется. А вечером соберёмся на завершающем круге, и вы послушаете заключительную лекцию о деньгах, отношениях и собственной реализации.
Отъезд
После завтрака — выезд из отеля.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кочин, аэропорт, 14:00Завершение: Тривандрам, 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.