Индийские тропики: путешествие по штату Керала

Отдохнуть на пляжах Варкалы, увидеть живописные чайные плантации и пожить в хаусботе

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Золотой треугольник Индии — хорошо, а путешествие по Керале — ещё лучше! Отправляемся в изумрудный штат, чтобы не только посетить достопримечательности, но и порелаксировать на пляжах. Вы побываете в Кочине, Муннаре, Кумили, Аллеппи и Варкале.

Будем кататься на джипе и любоваться чайными плантациями, узнаем, как выращивают специи, понаблюдаем за обитателями Национального парка Перияр и даже сможем почувствовать себя жителями «индийской Венеции», ночуя в плавучем доме, хаусботе.
Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Индийские тропики: путешествие по штату Керала
Ближайшие даты:
27
ноя
31
дек
22
фев
3
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам нужно прилететь в Дели (или любой другой город Индии, куда прилетает международный рейс из вашей страны) накануне, и затем вылететь в Кочин внутренним рейсом. Из Дели внутренние рейсы обычно в 15:00-16:00 и в 05:00-06:00, продолжительностью 3 часа. Мы поможем вам организовать логистику и все нужные перелёты/трансферы внутри Индии.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Кералу! Знакомство в Кочином

Встречаемся в Кочине и едем размещаться в отеле. После знакомства с гидом и группой отправимся гулять по городу. Пройдёмся по колоритным улочкам с магазинами специй и набережной, где находятся руины старого колониального форта. Увидим церковь Святого Франциска, в которой раньше покоились останки Васко да Гамы, базилику Санта Круз, Дом епископа, а ещё древние китайские рыболовные сети.

Вечером заглянем в театр Катакхали, чтобы посмотреть традиционное представление. На ужин вы сможете полакомиться свежими местными морепродуктами.

В даты тура с 31 декабря по 9 января мы отметим Новый год в этот день в одном из ресторанов по индийским традициям.

Добро пожаловать в Кералу! Знакомство в КочиномДобро пожаловать в Кералу! Знакомство в КочиномДобро пожаловать в Кералу! Знакомство в КочиномДобро пожаловать в Кералу! Знакомство в Кочином
2 день

Достопримечательности Кочина и переезд в Муннар

Сегодня в первой половине дня продолжим исследовать Кочин. Погуляем по старым колониальным кварталам, Маттанчерри и Еврейскому, осмотрим древнюю синагогу Пардези и дворец раджи Маттанчерри.

После обеда отправимся в самое сердце Кералы. Спустя 4 часа окажемся в Муннаре, который славится своими чайными плантациями, горами, водопадами и свежим воздухом. Переночуем в отеле.

Достопримечательности Кочина и переезд в МуннарДостопримечательности Кочина и переезд в МуннарДостопримечательности Кочина и переезд в МуннарДостопримечательности Кочина и переезд в Муннар
3 день

Английская фабрика по обработке чая, церковь Иисуса Христа и природа Муннара

Сегодня путешествуем по горным дорогам. Будем делать остановки, чтобы любоваться невероятными пейзажами. Посетим старинную английскую фабрику по обработке чая, которая работает и сегодня. После этого вернёмся в город и осмотрим церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Также погуляем по базарным улицам Муннара, где вы сможете порадовать себя покупками сувениров и местных деликатесов.

Английская фабрика по обработке чая, церковь Иисуса Христа и природа МуннараАнглийская фабрика по обработке чая, церковь Иисуса Христа и природа МуннараАнглийская фабрика по обработке чая, церковь Иисуса Христа и природа МуннараАнглийская фабрика по обработке чая, церковь Иисуса Христа и природа Муннара
4 день

Муннар - Кумили

После завтрака выезжаем в регион Теккади. Наша цель — городок Кумили. По прибытии пересядем в джипы и помчим любоваться кофейными плантациями. Узнаем, где и как выращивают специи, посетим локации, которые помогут нам рассмотреть получше горы и их зелёные склоны, а ещё побываем в соседнем штате Тамилнад. Там мы также увидим различные плантации.

Вернёмся в Кумили и отдохнём в отеле.

Муннар - КумилиМуннар - КумилиМуннар - КумилиМуннар - Кумили
5 день

Национальный парк Перияр и треккинг в джунглях

В этот день вас ждёт увлекательное путешествие в Национальный парк Перияр. В нём обитают 35 видов млекопитающих, включая те, которые находятся под угрозой исчезновения. Мы прокатимся на лодке по заповедному озеру, наблюдая за птицами и высматривая диких слонов, а после погуляем по джунглям.

Насладившись флорой и фауной парка, отдохнём в Кумили. Вы сможете погулять по рынку со специями и чаем, уделить время себе и попробовать аюрведический массаж или заглянуть в место, где разрешено кормить слоников и кататься на них.

Вечером побываем на ещё одном традиционном шоу.

Национальный парк Перияр и треккинг в джунгляхНациональный парк Перияр и треккинг в джунгляхНациональный парк Перияр и треккинг в джунгляхНациональный парк Перияр и треккинг в джунглях
6 день

«Царство воды»: Алеппи

Покидаем Южные горы и отправляемся в Алеппи. Сюда приезжают любоваться окрестными озёрами, реками и водными каналами. Местные жители преимущественно живут на воде. Мы тоже получим этот опыт: по приезде заселим в хаусбот, который станет и нашим транспортом. Из плавучего дома понаблюдаем за жизнью города, отдохнём от переездов и, конечно, насладимся обедом и ужином.

«Царство воды»: Алеппи«Царство воды»: Алеппи«Царство воды»: Алеппи«Царство воды»: Алеппи
7 день

Курортный Варкала

Позавтракав, поедем в Варкалу — лучшее место для пляжного отдыха. По пути заглянем в ашрам Аммы, куда съезжаются паломники, чтобы помедитировать и пообщаться с гуру.

По прибытии заселимся в отель, после чего у вас будет возможность самостоятельно познакомиться с городком. Гид подскажет вам, куда сходить и что посмотреть.

Курортный ВаркалаКурортный ВаркалаКурортный ВаркалаКурортный Варкала
8 день

Свободный день

Предлагаем вам провести день на пляже, наслаждаясь солнцем и окружающей природой. Самые активные могут посвятить время исследованию достопримечательностей и прогулкам.

9 день

Свободный день

План на сегодня: тотальный релакс! Проведём последний день программы, нежась в солнечных лучах на пляже.

10 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. Выселимся из отеля до 11:00. Далее желающие смогут продолжить отдых, а те, кто возвращается домой, отправятся в аэропорт Тривандрам, чтобы долететь до Дели.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Кочин, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Тривандрам, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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