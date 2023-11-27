Встречаемся в Кочине и едем размещаться в отеле. После знакомства с гидом и группой отправимся гулять по городу. Пройдёмся по колоритным улочкам с магазинами специй и набережной, где находятся руины старого колониального форта. Увидим церковь Святого Франциска, в которой раньше покоились останки Васко да Гамы, базилику Санта Круз, Дом епископа, а ещё древние китайские рыболовные сети.

Вечером заглянем в театр Катакхали, чтобы посмотреть традиционное представление. На ужин вы сможете полакомиться свежими местными морепродуктами.

В даты тура с 31 декабря по 9 января мы отметим Новый год в этот день в одном из ресторанов по индийским традициям.