Индивидуальная
до 2 чел.
Кочин - король Аравийского моря
Открыть удивительную историю штата Керала и познакомиться с первым европейским городом Индии
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Кочин - город гармонии
Развеять стереотипные представления об Индии
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $160 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кочину
Самые популярные экскурсии в Кочине
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Сколько стоит экскурсия по Кочину в августе 2026
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