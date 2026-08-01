Найдено 2 экскурсии в Кочине на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 7 часов 13 отзывов Индивидуальная до 2 чел. Кочин - король Аравийского моря Открыть удивительную историю штата Керала и познакомиться с первым европейским городом Индии Начало: От вашего отеля от $150 за всё до 2 чел. На машине 7 часов 2 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Кочин - город гармонии Развеять стереотипные представления об Индии от $160 за всё до 2 чел.

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