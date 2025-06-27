Мои заказы

Духовный тур по Индии 22-29 марта 2026

Нас ждет с вами невероятное путешествие по Индии
Описание тура

Нас ждет с вами невероятное путешествие по Индии. Мы сможем погрузиться в истинную индийскую культуру и религию. Небольшой тур, который позволит прикоснуться к духовному миру Индии. Нас жду предгорье Гималаев, столица Йоги, пуджа на берегу Ганги, жемчужина Тадж - Махал, розовый город, невероятная архитектура, ведическая вкусная кухня. Вас ждут духовное перерождение и раскрытие сознания, выход за пределы зоны комфорта и масштабирование. Включено: 5 дней Проживание 2-х или 3-х местное.

8 дней (7 ночей)

Проживание 2-х или 3-х местное в комфортабельном отеле.

Трансфер по программе маршрута.

Входные билеты по локациям.

Пуджи на Ганге в Ришикеш.

Посещение Храма Кунджапури Деви, Тривени Гхат.

Купание по желанию в священной реке Ганга.

Посещение Тадж - Махал с профессиональным гидом.

Обзорная экскурсия с профессиональным гидом и Хава-Махал, Городской Дворец Джайпура

Пещерные храмовые комплексы Аджанта и Эллора

Программа:

22 марта - Ришикеш

23 марта - Ришикеш

24 марта - Агра - Тадж - Махал

25 марта - Джайпур

26 марта - Джайпур

27 марта - Аурангабад - храм Эллора

28 марта - Аурангабад - храм Аджанта

29 марта - Аурангабад

Программа тура по дням

1 день

22 марта - воскресенье

Прилетаем в аэропорт Индира Ганди в Дели.

Прилететь необходимо до 5:00.

Общий сбор и выезд на трансфере в город Ришикеш в 6:00 утра.

Ришикеш называют Вратами Гималаев — это отправная точка к древнейшим паломническим деревням в горных районах. Сюда со всего мира стекаются в поисках мудрости и ответов на свои вопросы практикующие йогу и медитацию, паломники, аскеты и просто туристы.

Нас ждут пуджи на Ганге, Храм Кунджапури Деви, Тривени Гхат. Место, где сливаются три священные реки: Ганг, Ямуна и Сарасвати.

Купание по желанию в священной реке Ганга. Омовение в реке Ганга очищает от всех грехов, очищение души и дарует бессмертие.

Пуджа Ганге — это священный обряд поклонения реке Ганге, которая считается не просто рекой, а божественной матерью Гангой. Она олицетворяет собой милость богини Ганги, дарующей очищение от грехов, духовное освобождение (мокшу) и внутреннюю гармонию.

Ужин на Ганге. Вечерняя пуджа. Вечерний Ришикеш. Отдых.

Ночь в Ришикеш.

2 день

23 марта - понедельник

Завтрак на Ганге.

Нас ждет невероятная атмосфера столицы йоги. Посетим храмы и ашрамы. Попробуем вегетарианскую кухню, вкуснейшие смузи и местные сладости. Посетим место проживания Баба Джи. Посетим вечернюю пуджу. Попросим благословения у Шивы.

Ночной выезд в Агру. В 3:00 утра выезжаем из отеля на комфортабельном автобусе.

3 день

24 марта - вторник

Агра - столица империи моголов.

День в Агре. Нас ждет мавзолей - мечеть Тадж - Махал, который входит в список Новых семи чудес света. Мечеть признана шедевром мирового искусства и с 1983 года относится к Всемирному наследию Юнеско.

Сразу по прибытию из Ришикеш, нас встречает гид и мы едем в Тадж - Махал.

Время работы: ежедневно 6:00 19:00, выходной пятницы (в этот день здесь проходят молитвы). Также мавзолей можно посетить с 20:30 до полуночи, но только за два дня до и два дня после полнолуния.

Нас ждет красивый город Агра и его достопримечательности: Агра форт, гробница Акбара Великого, и многое другое.

Ночь в Агра. Заселение в отель. Ранний выезд в Джайпур. в 6:00 выезжаем из отеля.

4 день

25 марта - среда

Джайпур - столица штата Раджастхан.

Заселение в отель.

Джайпур, называемый Розовым городом из-за необычного розового цвета камня. Этот город — один из самых красивых и колоритных в Индии. Своё прозвище — розовый город — он получил в 1876 году, когда фасады всех зданий перекрасили в терракотовый цвет, который ассоциировался с гостеприимством. Сделано это было к визиту принца Уэльского Альберта, будущего короля Эдуарда Vii.

Нас ждут Хава-Махал или Дворец Ветров - символ Джайпура, Городской Дворец Джайпура, Музей Альберт-холл и многое другое.

Идем на обзорную экскурсию в гидом.

Ночь в Джайпуре..

5 день

26 марта - четверг

День в Джайпур.

Форт Амбер - это одна из важнейших исторических локаций Раджастхана и обязательный пункт в программе знакомства с розовым городом.

Кухня Джайпура — это острая, но невероятно вкусная еда. В её основе много специй, масла, чечевицы и муки, а воды минимум: так исторически сложилось в засушливом климате Раджастхана.

Попробуйте лаал маас - острое карри из баранины или козлятины с йогуртом и специями. Для лёгкого перекуса подойдут качори — жаренные во фритюре лепёшки с острой начинкой, и каханти качори с картофелем и луком.

Из сладкого обязательно стоит попробовать гевар - хрустящий медовый десерт в виде тонкой кружевной лепёшки, вымоченной в сиропе, иногда с творогом или фисташками. Рабри - густое томлёное молоко, упаренное до кремовой текстуры, с кардамоном, шафраном и миндалём.

Вылет из Джайпур в Аурангабад.

6 день

27 марта - пятница

Прилетаем в Аурангабад рано утром в 7:00. Заселение в отель.

Аурангабад красивый город с миллионным населением, важный индустриальный и образовательный центр, а также место, через которое проходят туристические маршруты, ведущие к уникальным памятникам Всемирного наследия.

Выезжаем в пещерные храмовые комплексы Аджанта и Эллора, поражающие древним величием и мастерством создававших их зодчих, а также фортифицированный полузаброшенный старинный город Даулатабад, в котором в период Средневековья в течение двух лет находилась столица династии Туглаков.

Выезжаем в 13:00.

Первый день - едем в Эллора.

Согласно Эсбе, самый замечательный из храмов — Кайлаш (или Кайласанатха), великолепный, прекрасно сохранившийся образец дравидийского зодчества, один из драгоценнейших памятников Индии. Эллора состоит из 34 пещер, каждая из которых относится к различным религиозным традициям: буддийской, джайнистской и индуистской. Этот комплекс является не только архитектурным чудом, но и важным центром духовной жизни.

Мы посмотрим на Храм Тин-Тхал, Храм Рамешвара

Возвращение в отель. Ужин.

7 день

28 марта - суббота

День в Аурангабад.

Выезжаем в 13:00.

Второй день - едем в Аджанта древний буддийский монастырский комплекс. Считается, что начало возведения монастыря было положено еще во 2 веке до нашей эры, но активнее всего строительные и отделочные работы велись в 3-7 столетиях нашей эры, когда Индией правила могущественная династия Гуптов, в последствии этот период назвали золотым в истории государства.

Время работы: 08.00 19.00, понедельник выходной.

Перед входом в пещерные храмы Аджанты необходимо снимать обувь.

В храмах запрещено фотографировать со вспышкой.

Возвращение в отель. Ужин.

8 день

29 марта - воскресенье

Вылет из Аурангабада домой.

Прощание.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 2-х или 3-х местное в комфортабельном отеле
  • Трансфер по программе маршрута
  • Входные билеты по локациям
  • Пуджи на Ганге в Ришикеш
  • Посещение Храма Кунджапури Деви, Тривени Гхат
  • Купание по желанию в священной реке Ганга
  • Посещение Тадж - Махал с профессиональным гидом
  • Обзорная экскурсия с профессиональным гидом и Хава-Махал, Городской Дворец Джайпура
  • Пещерные храмовые комплексы Аджанта и Эллоратрансферы
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Дели
  • Питание (завтраки обеды ужины)
  • Авиабилеты из Джайпур в Аурангабад
  • Авиабилеты из Аурангабад домой
  • Дополнительные экскурсии
  • Виза
  • Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки

Визы
Да, для посещения Индии гражданам России необходимо оформить визу. Виза на 30 дней открывается с момента одобрения на 30 дней, это срок который дается на въезд в Индию. При влете в Индию в любую дату из 30 дневного периода с момента одобрения, вам будет открыто 30 дней на пребывание в Индии, с даты въезда. По требованиям посольства оформлять визу нужно начинать до поездки должно быть не меньше 4 дней, хотя по факту как правило виза бывает готова на следующий рабочий день после подачи. Для оформления необходимы: Заграничный паспорт, действующий не меньше чем 6 месяцев на момент окончания поездки и не менее 1 пустого разворота без отметок, 1 цветная электронная фотография, ваши анкетные данные
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дарья
Дарья — Тревел-эксперт
Меня зовут Дарья, опыт самостоятельных путешествий с 2008 года, более 36 стран, работала в Греции гидом, жила в Америке, медитировала с гималайскими йогами в Индии, летала над Гранд-каньоном на частном
вертолете, выигрывала в казино в Лас-Вегасе, снималась в Лос-Анжелесе, объехала всю Европу на автобусе, организовывала большие фото - туры в Марокко, Индию, Абхазию, Дагестан, Армению и Грузию. В общем, со мной точно невозможно потеряться.