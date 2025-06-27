1 день

22 марта - воскресенье

Прилетаем в аэропорт Индира Ганди в Дели.

Прилететь необходимо до 5:00.

Общий сбор и выезд на трансфере в город Ришикеш в 6:00 утра.

Ришикеш называют Вратами Гималаев — это отправная точка к древнейшим паломническим деревням в горных районах. Сюда со всего мира стекаются в поисках мудрости и ответов на свои вопросы практикующие йогу и медитацию, паломники, аскеты и просто туристы.

Нас ждут пуджи на Ганге, Храм Кунджапури Деви, Тривени Гхат. Место, где сливаются три священные реки: Ганг, Ямуна и Сарасвати.

Купание по желанию в священной реке Ганга. Омовение в реке Ганга очищает от всех грехов, очищение души и дарует бессмертие.

Пуджа Ганге — это священный обряд поклонения реке Ганге, которая считается не просто рекой, а божественной матерью Гангой. Она олицетворяет собой милость богини Ганги, дарующей очищение от грехов, духовное освобождение (мокшу) и внутреннюю гармонию.

Ужин на Ганге. Вечерняя пуджа. Вечерний Ришикеш. Отдых.

Ночь в Ришикеш.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086