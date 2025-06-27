Описание тура
Нас ждет с вами невероятное путешествие по Индии. Мы сможем погрузиться в истинную индийскую культуру и религию. Небольшой тур, который позволит прикоснуться к духовному миру Индии. Нас жду предгорье Гималаев, столица Йоги, пуджа на берегу Ганги, жемчужина Тадж - Махал, розовый город, невероятная архитектура, ведическая вкусная кухня. Вас ждут духовное перерождение и раскрытие сознания, выход за пределы зоны комфорта и масштабирование. Включено: 5 дней Проживание 2-х или 3-х местное.
8 дней (7 ночей)
Проживание 2-х или 3-х местное в комфортабельном отеле.
Трансфер по программе маршрута.
Входные билеты по локациям.
Пуджи на Ганге в Ришикеш.
Посещение Храма Кунджапури Деви, Тривени Гхат.
Купание по желанию в священной реке Ганга.
Посещение Тадж - Махал с профессиональным гидом.
Обзорная экскурсия с профессиональным гидом и Хава-Махал, Городской Дворец Джайпура
Пещерные храмовые комплексы Аджанта и Эллора
Программа:
22 марта - Ришикеш
23 марта - Ришикеш
24 марта - Агра - Тадж - Махал
25 марта - Джайпур
26 марта - Джайпур
27 марта - Аурангабад - храм Эллора
28 марта - Аурангабад - храм Аджанта
29 марта - Аурангабад
Программа тура по дням
22 марта - воскресенье
Прилетаем в аэропорт Индира Ганди в Дели.
Прилететь необходимо до 5:00.
Общий сбор и выезд на трансфере в город Ришикеш в 6:00 утра.
Ришикеш называют Вратами Гималаев — это отправная точка к древнейшим паломническим деревням в горных районах. Сюда со всего мира стекаются в поисках мудрости и ответов на свои вопросы практикующие йогу и медитацию, паломники, аскеты и просто туристы.
Нас ждут пуджи на Ганге, Храм Кунджапури Деви, Тривени Гхат. Место, где сливаются три священные реки: Ганг, Ямуна и Сарасвати.
Купание по желанию в священной реке Ганга. Омовение в реке Ганга очищает от всех грехов, очищение души и дарует бессмертие.
Пуджа Ганге — это священный обряд поклонения реке Ганге, которая считается не просто рекой, а божественной матерью Гангой. Она олицетворяет собой милость богини Ганги, дарующей очищение от грехов, духовное освобождение (мокшу) и внутреннюю гармонию.
Ужин на Ганге. Вечерняя пуджа. Вечерний Ришикеш. Отдых.
Ночь в Ришикеш.
23 марта - понедельник
Завтрак на Ганге.
Нас ждет невероятная атмосфера столицы йоги. Посетим храмы и ашрамы. Попробуем вегетарианскую кухню, вкуснейшие смузи и местные сладости. Посетим место проживания Баба Джи. Посетим вечернюю пуджу. Попросим благословения у Шивы.
Ночной выезд в Агру. В 3:00 утра выезжаем из отеля на комфортабельном автобусе.
24 марта - вторник
Агра - столица империи моголов.
День в Агре. Нас ждет мавзолей - мечеть Тадж - Махал, который входит в список Новых семи чудес света. Мечеть признана шедевром мирового искусства и с 1983 года относится к Всемирному наследию Юнеско.
Сразу по прибытию из Ришикеш, нас встречает гид и мы едем в Тадж - Махал.
Время работы: ежедневно 6:00 19:00, выходной пятницы (в этот день здесь проходят молитвы). Также мавзолей можно посетить с 20:30 до полуночи, но только за два дня до и два дня после полнолуния.
Нас ждет красивый город Агра и его достопримечательности: Агра форт, гробница Акбара Великого, и многое другое.
Ночь в Агра. Заселение в отель. Ранний выезд в Джайпур. в 6:00 выезжаем из отеля.
25 марта - среда
Джайпур - столица штата Раджастхан.
Заселение в отель.
Джайпур, называемый Розовым городом из-за необычного розового цвета камня. Этот город — один из самых красивых и колоритных в Индии. Своё прозвище — розовый город — он получил в 1876 году, когда фасады всех зданий перекрасили в терракотовый цвет, который ассоциировался с гостеприимством. Сделано это было к визиту принца Уэльского Альберта, будущего короля Эдуарда Vii.
Нас ждут Хава-Махал или Дворец Ветров - символ Джайпура, Городской Дворец Джайпура, Музей Альберт-холл и многое другое.
Идем на обзорную экскурсию в гидом.
Ночь в Джайпуре..
26 марта - четверг
День в Джайпур.
Форт Амбер - это одна из важнейших исторических локаций Раджастхана и обязательный пункт в программе знакомства с розовым городом.
Кухня Джайпура — это острая, но невероятно вкусная еда. В её основе много специй, масла, чечевицы и муки, а воды минимум: так исторически сложилось в засушливом климате Раджастхана.
Попробуйте лаал маас - острое карри из баранины или козлятины с йогуртом и специями. Для лёгкого перекуса подойдут качори — жаренные во фритюре лепёшки с острой начинкой, и каханти качори с картофелем и луком.
Из сладкого обязательно стоит попробовать гевар - хрустящий медовый десерт в виде тонкой кружевной лепёшки, вымоченной в сиропе, иногда с творогом или фисташками. Рабри - густое томлёное молоко, упаренное до кремовой текстуры, с кардамоном, шафраном и миндалём.
Вылет из Джайпур в Аурангабад.
27 марта - пятница
Прилетаем в Аурангабад рано утром в 7:00. Заселение в отель.
Аурангабад красивый город с миллионным населением, важный индустриальный и образовательный центр, а также место, через которое проходят туристические маршруты, ведущие к уникальным памятникам Всемирного наследия.
Выезжаем в пещерные храмовые комплексы Аджанта и Эллора, поражающие древним величием и мастерством создававших их зодчих, а также фортифицированный полузаброшенный старинный город Даулатабад, в котором в период Средневековья в течение двух лет находилась столица династии Туглаков.
Выезжаем в 13:00.
Первый день - едем в Эллора.
Согласно Эсбе, самый замечательный из храмов — Кайлаш (или Кайласанатха), великолепный, прекрасно сохранившийся образец дравидийского зодчества, один из драгоценнейших памятников Индии. Эллора состоит из 34 пещер, каждая из которых относится к различным религиозным традициям: буддийской, джайнистской и индуистской. Этот комплекс является не только архитектурным чудом, но и важным центром духовной жизни.
Мы посмотрим на Храм Тин-Тхал, Храм Рамешвара
Возвращение в отель. Ужин.
28 марта - суббота
День в Аурангабад.
Выезжаем в 13:00.
Второй день - едем в Аджанта древний буддийский монастырский комплекс. Считается, что начало возведения монастыря было положено еще во 2 веке до нашей эры, но активнее всего строительные и отделочные работы велись в 3-7 столетиях нашей эры, когда Индией правила могущественная династия Гуптов, в последствии этот период назвали золотым в истории государства.
Время работы: 08.00 19.00, понедельник выходной.
Перед входом в пещерные храмы Аджанты необходимо снимать обувь.
В храмах запрещено фотографировать со вспышкой.
Возвращение в отель. Ужин.
29 марта - воскресенье
Вылет из Аурангабада домой.
Прощание.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 2-х или 3-х местное в комфортабельном отеле
- Трансфер по программе маршрута
- Входные билеты по локациям
- Пуджи на Ганге в Ришикеш
- Посещение Храма Кунджапури Деви, Тривени Гхат
- Купание по желанию в священной реке Ганга
- Посещение Тадж - Махал с профессиональным гидом
- Обзорная экскурсия с профессиональным гидом и Хава-Махал, Городской Дворец Джайпура
- Пещерные храмовые комплексы Аджанта и Эллоратрансферы
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Дели
- Питание (завтраки обеды ужины)
- Авиабилеты из Джайпур в Аурангабад
- Авиабилеты из Аурангабад домой
- Дополнительные экскурсии
- Виза
- Медицинская страховка
О чём нужно знать до поездки
