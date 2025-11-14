Будем соблюдать идеальный баланс отдыха и активностей: у вас будет время понежиться на пляже в тени кокосовых
Описание тура
Организационные детали
Программа может быть незначительно изменена, однако, эти изменения могут касаться только изменения дат проведения тех или иных мероприятий и добавления новых в маршрут, или изменения комфортности проживания в сторону улучшения.
Программа тура по дням
Встреча и переезд в Варкалу
Встретим вас в аэропорту Тируванантапурама и отвезём в Варкалу. После заселения в отель у вас будет время, чтобы полежать на пляже, искупать и отдохнуть. Вечером поужинаем в ресторане национальной керальской кухни.
Священный пляж Папанасам и храм Джанардана Свами
Позавтракаем с живописным видом на океан, а затем поедем на священный пляж Папанасам. Сюда стекаются паломники со всей страны, чтобы поучаствовать в религиозных церемониях и попросить отпустить свои грехи.
А рядом с ним есть другой пляж, где уже можно искупаться в водах Лаккадивского моря, как называют эту часть Индийского океана. Вдоволь отдохнём, нежась под тёплым солнцем и слушая шум волн, а вечером побываем на богослужении в храме Джанардана Свами. Во время ритуала вокруг святыни зажигают множество огней — зрелище завораживающее.
Ашрам Шивагири Мутт и прогулка на лодке
После завтрака отправимся в ашрам Шивагири Мутт. Место с удивительной энергетикой: повсюду здесь чисто и ухоженно, по тропинкам вдоль цветов и деревьев гуляют паломники в ярких одеждах, все улыбаются и дарят друг другу положительные эмоции.
Продолжим напитываться спокойствием на берегу реки в тени кокосовых пальм. На обед вы попробуете керальские тали — блюдо из риса, овощей и специй. Затем на моторной лодке прогуляемся по реке, любуясь открывающимися видами.
Выйдем на берег острова и прогуляемся к древнему индуистскому храму. Всё здесь располагает к медитации и единению с собой и природой. Только пение птиц, шёпот листьев — и никакого шума.
К вечеру вернёмся в Варкалу. Поужинаем в ресторане с шикарным видом на океан и проводим закатное солнце.
Прогулка по побережью, закат на пляже Папанасам
Позавтракаем и прогуляемся по побережью, любуясь небольшими рыбацкими деревушками и наблюдая за жизнью местных. Если позволит погода, на лодке выйдем прямо в открытый океан!
Днём советуем насладиться аюрведическим массажем. Мы находимся на родине аюрведы, системы альтернативной медицины, обходящейся без лекарств.
А вечером можно разместиться на пляже и проводить красное солнце за горизонт. Здесь, на пляже Папанасам, проводят пуджи и царит особая атмосфера.
Переезд в Аллеппи
Сегодня отправимся в Аллеппи — городок со множеством каналов, рек и озёр. А ещё здесь можно прокатиться на хаусботе — доме на воде. По прибытии мы заселимся в отель, полежим на пляже, а вечером, по желанию, прогуляемся по реке на лодке.
Катание на лодке по рекам, озёрам и каналам
Позавтракаем и на моторикше домчим до пристани, где нас уже ждёт традиционная керальская лодка или гондола (всё зависит от размера нашей группы). Будем плыть по огромной водной системе, куда включены и озёра, и реки, и каналы. Пейзажи вокруг ждут невероятные: множество кокосовых и банановых пальм, бескрайние рисовые плантации, цветущие деревья и утопающие в этой зелени маленькие домики.
Пообедаем в традиционном ресторане керальской кухни, а вечером вернёмся в гостевой дом. Желающие смогут пойти купаться на пляж.
Свободный день
Сегодня никаких экскурсий и переездов. Вы сможете провести весь день на пляже, закупиться подарками и сувенирами, насладиться массажем.
Переезд в заповедник Перияр
После завтрака разместимся в автомобиле и поедем в заповедник Перияр в горах Западные Гхаты, славящийся своими густыми тропическими лесами.
В 16:00 на лодке прогуляемся по огромному искусственному озеру и успеем увидеть невероятные закат солнца, вернёмся на берег уже в темноте. Ночевать будем в туристической деревушке Кумили, где можно купить ароматные специи.
Сафари по заповеднику Перияр
Проснёмся рано, перекусим и вместе с проводником отправимся на сафари по заповеднику Перияр в 07:30. Здесь обитают слоны, тигры, леопарды, зубры и макаки. Если повезёт, увидим этих животных в естественной среде обитания.
На ужин попробуем южно-индийскую кухню и выпьем по чашке чая масала.
Тируванантапурам и храм Падманабхасвам
После завтрака отправимся в столицу Кералы — Тируванантапурам. Расстояние — 186 км. Сегодня вы побываете на территории храма Падманабхасвами. Его крыша целиком покрыта золотом, а внутри были обнаружены драгоценности, принесённые в дар богу Вишну, которые оцениваются в 22 миллиарда долларов!
Попасть внутрь храма у нас не получится (вход разрешён лишь индусам), но мы прогуляемся вокруг и заглянем на сувенирный рынок со сладостями, благовониями и пряностями.
Ночевать будем в уютном городке Ковалам.
Подъём на маяк Ковалам и пляжный отдых
День начнём с посещения маяка. Заберёмся на его смотровую площадку и полюбуемся побережьем со множеством бухт, пляжей и маленьких деревушек.
А затем у вас будет время, чтобы полежать на пляже (их тут несколько и все они в шаговой доступности), позагорать и искупаться в тёплой воде. По желанию можете прогуляться в рыбацкую деревушку или мы все вместе (за доплату) отправимся в природный заказник Нейяр, где обитают дикие животные.
Вечером устроим прощальный ужин в ресторане на берегу. Будем делиться впечатлениями, вспоминать самые яркие моменты и рассматривать фотографии.
Отъезд
После завтрака вы сможете вновь отправиться на пляж и докупить сувениры. Затем отвезём вас в аэропорт Тируванантапурама к вашим рейсам.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в аэропорт
- Проживание в отелях
- Сопровождение русскоязычным гидом по всему маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Трансферы по маршруту на комфортабельном автомобиле
- Лодочная экскурсия по каналам в Аллеппи
- Экскурсия на туристическом судне по озеру Перияр
- Катание на слонах (1 час)
- Разрешение на посещение заповедника Перияр
Что не входит в цену
- Билеты Москва - Тривандрум (через Дели, ОАЭ, Турцию или Катар)
- Питание (около 150-180 $)
- Доплата за 1-местное размещение
- Туристическая виза Индии (оформляется онлайн)
- Медицинская страховка
- Трекинг в заповеднике Перияр (8 км) - от $15
- Аюрведический массаж и консультация с доктором аюрведы (по желанию)