После завтрака отправимся в ашрам Шивагири Мутт. Место с удивительной энергетикой: повсюду здесь чисто и ухоженно, по тропинкам вдоль цветов и деревьев гуляют паломники в ярких одеждах, все улыбаются и дарят друг другу положительные эмоции.

Продолжим напитываться спокойствием на берегу реки в тени кокосовых пальм. На обед вы попробуете керальские тали — блюдо из риса, овощей и специй. Затем на моторной лодке прогуляемся по реке, любуясь открывающимися видами.

Выйдем на берег острова и прогуляемся к древнему индуистскому храму. Всё здесь располагает к медитации и единению с собой и природой. Только пение птиц, шёпот листьев — и никакого шума.

К вечеру вернёмся в Варкалу. Поужинаем в ресторане с шикарным видом на океан и проводим закатное солнце.