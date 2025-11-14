Мои заказы

В атмосфере покоя и релакса: пляжный отдых в Керале с погружением в местную культуру

Отправиться в тропическое сафари, увидеть церемонию зажжения тысяч огней и поплавать в океане
Мы составили программу так, чтобы вы успели отдохнуть душой и телом и наполнились впечатлениями.

Будем соблюдать идеальный баланс отдыха и активностей: у вас будет время понежиться на пляже в тени кокосовых
пальм, позагорать и самостоятельно погулять по рыбацким деревушкам.

А ещё мы проедемся по всему штату, побываем в Варкале, Аллеппи, Перияре и Тируванантапурам, увидим тропические леса, высокие скалы, бескрайние рисовые плантации и полосы песчаных пляжей, поплаваем по каналам на лодке, покатаемся на слонах, полюбуемся роскошными храмами и понаблюдаем за жизнью местных.

Описание тура

Организационные детали

Программа может быть незначительно изменена, однако, эти изменения могут касаться только изменения дат проведения тех или иных мероприятий и добавления новых в маршрут, или изменения комфортности проживания в сторону улучшения.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Варкалу

Встретим вас в аэропорту Тируванантапурама и отвезём в Варкалу. После заселения в отель у вас будет время, чтобы полежать на пляже, искупать и отдохнуть. Вечером поужинаем в ресторане национальной керальской кухни.

Встреча и переезд в Варкалу
2 день

Священный пляж Папанасам и храм Джанардана Свами

Позавтракаем с живописным видом на океан, а затем поедем на священный пляж Папанасам. Сюда стекаются паломники со всей страны, чтобы поучаствовать в религиозных церемониях и попросить отпустить свои грехи.

А рядом с ним есть другой пляж, где уже можно искупаться в водах Лаккадивского моря, как называют эту часть Индийского океана. Вдоволь отдохнём, нежась под тёплым солнцем и слушая шум волн, а вечером побываем на богослужении в храме Джанардана Свами. Во время ритуала вокруг святыни зажигают множество огней — зрелище завораживающее.

Священный пляж Папанасам и храм Джанардана Свами
3 день

Ашрам Шивагири Мутт и прогулка на лодке

После завтрака отправимся в ашрам Шивагири Мутт. Место с удивительной энергетикой: повсюду здесь чисто и ухоженно, по тропинкам вдоль цветов и деревьев гуляют паломники в ярких одеждах, все улыбаются и дарят друг другу положительные эмоции.

Продолжим напитываться спокойствием на берегу реки в тени кокосовых пальм. На обед вы попробуете керальские тали — блюдо из риса, овощей и специй. Затем на моторной лодке прогуляемся по реке, любуясь открывающимися видами.

Выйдем на берег острова и прогуляемся к древнему индуистскому храму. Всё здесь располагает к медитации и единению с собой и природой. Только пение птиц, шёпот листьев — и никакого шума.

К вечеру вернёмся в Варкалу. Поужинаем в ресторане с шикарным видом на океан и проводим закатное солнце.

4 день

Прогулка по побережью, закат на пляже Папанасам

Позавтракаем и прогуляемся по побережью, любуясь небольшими рыбацкими деревушками и наблюдая за жизнью местных. Если позволит погода, на лодке выйдем прямо в открытый океан!

Днём советуем насладиться аюрведическим массажем. Мы находимся на родине аюрведы, системы альтернативной медицины, обходящейся без лекарств.

А вечером можно разместиться на пляже и проводить красное солнце за горизонт. Здесь, на пляже Папанасам, проводят пуджи и царит особая атмосфера.

Прогулка по побережью, закат на пляже Папанасам
5 день

Переезд в Аллеппи

Сегодня отправимся в Аллеппи — городок со множеством каналов, рек и озёр. А ещё здесь можно прокатиться на хаусботе — доме на воде. По прибытии мы заселимся в отель, полежим на пляже, а вечером, по желанию, прогуляемся по реке на лодке.

Переезд в Аллеппи
6 день

Катание на лодке по рекам, озёрам и каналам

Позавтракаем и на моторикше домчим до пристани, где нас уже ждёт традиционная керальская лодка или гондола (всё зависит от размера нашей группы). Будем плыть по огромной водной системе, куда включены и озёра, и реки, и каналы. Пейзажи вокруг ждут невероятные: множество кокосовых и банановых пальм, бескрайние рисовые плантации, цветущие деревья и утопающие в этой зелени маленькие домики.

Пообедаем в традиционном ресторане керальской кухни, а вечером вернёмся в гостевой дом. Желающие смогут пойти купаться на пляж.

Катание на лодке по рекам, озёрам и каналам
7 день

Свободный день

Сегодня никаких экскурсий и переездов. Вы сможете провести весь день на пляже, закупиться подарками и сувенирами, насладиться массажем.

8 день

Переезд в заповедник Перияр

После завтрака разместимся в автомобиле и поедем в заповедник Перияр в горах Западные Гхаты, славящийся своими густыми тропическими лесами.

В 16:00 на лодке прогуляемся по огромному искусственному озеру и успеем увидеть невероятные закат солнца, вернёмся на берег уже в темноте. Ночевать будем в туристической деревушке Кумили, где можно купить ароматные специи.

Переезд в заповедник Перияр
9 день

Сафари по заповеднику Перияр

Проснёмся рано, перекусим и вместе с проводником отправимся на сафари по заповеднику Перияр в 07:30. Здесь обитают слоны, тигры, леопарды, зубры и макаки. Если повезёт, увидим этих животных в естественной среде обитания.

На ужин попробуем южно-индийскую кухню и выпьем по чашке чая масала.

Сафари по заповеднику Перияр
10 день

Тируванантапурам и храм Падманабхасвам

После завтрака отправимся в столицу Кералы — Тируванантапурам. Расстояние — 186 км. Сегодня вы побываете на территории храма Падманабхасвами. Его крыша целиком покрыта золотом, а внутри были обнаружены драгоценности, принесённые в дар богу Вишну, которые оцениваются в 22 миллиарда долларов!

Попасть внутрь храма у нас не получится (вход разрешён лишь индусам), но мы прогуляемся вокруг и заглянем на сувенирный рынок со сладостями, благовониями и пряностями.

Ночевать будем в уютном городке Ковалам.

Тируванантапурам и храм Падманабхасвам
11 день

Подъём на маяк Ковалам и пляжный отдых

День начнём с посещения маяка. Заберёмся на его смотровую площадку и полюбуемся побережьем со множеством бухт, пляжей и маленьких деревушек.

А затем у вас будет время, чтобы полежать на пляже (их тут несколько и все они в шаговой доступности), позагорать и искупаться в тёплой воде. По желанию можете прогуляться в рыбацкую деревушку или мы все вместе (за доплату) отправимся в природный заказник Нейяр, где обитают дикие животные.

Вечером устроим прощальный ужин в ресторане на берегу. Будем делиться впечатлениями, вспоминать самые яркие моменты и рассматривать фотографии.

Подъём на маяк Ковалам и пляжный отдых
12 день

Отъезд

После завтрака вы сможете вновь отправиться на пляж и докупить сувениры. Затем отвезём вас в аэропорт Тируванантапурама к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1230
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Проживание в отелях
  • Сопровождение русскоязычным гидом по всему маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном автомобиле
  • Лодочная экскурсия по каналам в Аллеппи
  • Экскурсия на туристическом судне по озеру Перияр
  • Катание на слонах (1 час)
  • Разрешение на посещение заповедника Перияр
Что не входит в цену
  • Билеты Москва - Тривандрум (через Дели, ОАЭ, Турцию или Катар)
  • Питание (около 150-180 $)
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Туристическая виза Индии (оформляется онлайн)
  • Медицинская страховка
  • Трекинг в заповеднике Перияр (8 км) - от $15
  • Аюрведический массаж и консультация с доктором аюрведы (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тируванантапурама, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Тируванантапурама, отвезём к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Тируванантапураме
Провела экскурсии для 449 туристов
Здравствуйте! Живу в Воронеже всю жизнь, закончила два ВУЗа, но любовь к путешествиям взяла верх. Жду Вас на экскурсии по Воронежу, где покажу и расскажу все самое-самое. А также с 2018 года организую
авторские поездки, где каждый день новое и интересное. Обычно в турагентствах продают туры, куда входит перелет и проживание, а программу приходится выдумывать самому. У нас другой подход: включены все экскурсии, а вот перелет Вы выбираете сами, чтобы было удобно для Вас лично. В аэропорту всех встречают и можно расслабиться, программы все отработаны и проезжены. Поэтому, если давно мечтали о каком-то путешествии, но всё не складывалось, присоединяйтесь к нам! До встречи!