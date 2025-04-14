Вы не просто познакомитесь с достопримечательностями Индии, а именно штатов Керала и Тамилнад, но и посетите одни из важнейших храмов в индуизме.
Побываете
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Вам необходимо оформить визу. Обычно это занимает 1-3 дня. С любыми вопросами по визе пишите организатору.
Проживание. В отелях 3–4* в 2-местных номерах со всеми удобствами. Проверенные варианты размещения.
Питание. Включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Передвижения на микроавтобусе с кондиционером. Также в программе есть внутренние перелёты (включены в стоимость).
Возраст участников. С 14 лет.
Виза. Оформляется за 1-3 дня самостоятельно. Организатор поможет со всеми вопросами.
Уровень сложности. Подойдёт как начинающим, так и продолжающим йогам. Все практики проводит дипломированный преподаватель по йоге, йогатерапии и медитативным программам, реабилитолог, инструктор групповых программ. Опыт более 14 лет.
Тур проводится только для вашей компании. Можно обсудить проведение в другие даты.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Кералу
Встречаемся в аэропорту Тривандрама (Тируванантапурам) и переезжаем в соседнюю Варкалу. Вы окажетесь в живописном прибрежном городе, с которым связаны легенды о чудодейственной силе этого места. После заселения в отель у вас будет время прогуляться, насладиться шумом волн, понаблюдать за кораблями в Аравийском море и посетить аюрведический оздоровительный центр.
Утро с йогой, пляж с чёрным песком, природный парк, аутентичная морская деревня и руины
Начнём утро с йоги на пляже в Варкале.
После завтрака отправимся на побережье с чёрным песком, а затем в природный парк «Джатайю», где находится самая большая в мире скульптура птицы. Вы послушаете истории из индийского эпоса, после чего посетите приморскую деревню Тангассери с длиннющим пляжем с маяком. Увидите руины португальских и голландских фортов и церквей 18 века.
Вечером соберёмся вместе за вкусным ужином.
Священный город Каньякумари
Вновь встретим утро йогой. После завтрака переезжаем в священный город Каньякумари. Он расположен в индийском штате Тамилнад в самой южной точке полуострова Индостан. У каменистого мыса Коморин увидим слияние Индийского океана, Аравийского моря и Бенгальского залива. Именно здесь обрёл свое просветление Вивекананда, а богиня Кумари победила демона. Также рассмотрим форт Ваттакотай, датируемый 18 веком.
К ужину прибудем в отель.
Священные места Каньякумари
Встретим рассвет в Каньякумари. Географической точкой конца Индии принято считать не сам город, а 2 небольших острова в 500 метрах от берега. На них находятся: храм Каньякумар, мемориал и гигантская статуя тамильского святого поэта Тирумулара. Также здесь есть святыни индусов. Вы узнаете легенду о богине Деви и Шиве, побываете в комнате для медитаций и рассмотрите 44-метровую статую.
Если будет желание, заглянем на рынок, где вы сможете приобрести самые дешёвые, при этом качественные и красивые жемчуг и кораллы.
Центр паломничества - остров Рамешварам со святилищем Гандхамандана Парватам
С утра вновь проведём практику йоги. Затем выселимся из отеля и отправимся далее — в Рамешварам. Это священный остров в 163 км на юго-восток от Мадурая. Ещё ближе он к Шри-Ланке.
Вы окажетесь в одном из важнейших паломнических центров Индии. Здесь находится святилище Гандхамандана Парватам, куда съезжаются верующие со всего мира. Внутри него хранятся отпечатки ног Рамы.
Храм Шивы и остров Памбан
Утром — практика йоги.
После завтрака посетим храм Шивы — Раманатхасвами. Рассмотрим величественные башни, сложные скульптурные работы мастеров. Обратите внимание, в джинсах, мокрой одежде и с телефоном в храм не пускают.
Затем отправимся на остров Памбан, к которому ведёт двухкилометровый эффектный железнодорожный мост и двухполосная дорога. Значимая точка на пути — заброшенный город Дханушкоди. Вы узнаете, почему жителям пришлось покинуть свои дома, увидите, что осталось от населённого пункта. Также доедем до священного пруда, созданного, по преданию, самим Рамой.
Один из древнейших городов Индии - Мадурай
Уже традиционно встретим утро с йогой.
После завтрака переезжаем в Мадурай. Название означает «сладость», то есть божественный нектар, который лился на город с волос бога Шивы. Посетим храм Минакши, рассмотрим башни, достигающие 50 метров, и многочисленные скульптуры и изображения Шивы, многоликих богинь, жрецов, музыкантов, мифических животных.
Закрепляющая практика йоги и завершение в Дели
Последний день путешествия тоже начнём с йоги. Затем позавтракаем, поделимся впечатлениями и отправимся в Дели. Тур завершится в аэропорту.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|288 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Внутренние перелёты
- Все переезды по программе
- Посещение всех локаций по программе, входные билеты
- Йога-практики
- Мастер-классы
- Работа местных гидов
- Сопровождение организатором
Что не входит в цену
- Билеты до аэропорта Тривандрама (Керала) и обратно из Дели в ваш город
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение (по желанию)
- Аюрведические программы, массажи (по желанию)
- Виза и страховка