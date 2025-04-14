Мои заказы

Священные земли Индии: индивидуальный тур с практикой йоги и погружением в культуру

Посетить храмы, куда приезжают паломники со всего мира, и место, где обрёл просветление Вивекананда
Путешествие по священным местам, менее туристическим и более духовным.

Вы не просто познакомитесь с достопримечательностями Индии, а именно штатов Керала и Тамилнад, но и посетите одни из важнейших храмов в индуизме.

Побываете
на самой южной точке полуострова Индостан, в Каньякумари, где Индийский океан сливается с Аравийским морем и Бенгальским заливом, а философ Вивекананда обрёл просветление. На острове Рамешварам зайдём в святилище, внутри которого хранятся отпечатки ног Рамы. На Памбане посетим храм Шивы. В Мадурае — храм Минакши.

Вы узнаете о сказаниях древнеиндийского эпоса и традициях, рассмотрите детали в архитектуре и отведаете местных блюд. Каждое утро будем начинать с йоги. Ваш преподаватель-сопровождающий в туре — дипломированный практик с опытом более 14 лет.

5
2 отзыва
Священные земли Индии: индивидуальный тур с практикой йоги и погружением в культуру
Священные земли Индии: индивидуальный тур с практикой йоги и погружением в культуру
Священные земли Индии: индивидуальный тур с практикой йоги и погружением в культуру
Ближайшие даты:
17
ноя8
дек14
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Вам необходимо оформить визу. Обычно это занимает 1-3 дня. С любыми вопросами по визе пишите организатору.

Проживание. В отелях 3–4* в 2-местных номерах со всеми удобствами. Проверенные варианты размещения.

Питание. Включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Передвижения на микроавтобусе с кондиционером. Также в программе есть внутренние перелёты (включены в стоимость).

Возраст участников. С 14 лет.

Виза. Оформляется за 1-3 дня самостоятельно. Организатор поможет со всеми вопросами.

Уровень сложности. Подойдёт как начинающим, так и продолжающим йогам. Все практики проводит дипломированный преподаватель по йоге, йогатерапии и медитативным программам, реабилитолог, инструктор групповых программ. Опыт более 14 лет.

Тур проводится только для вашей компании. Можно обсудить проведение в другие даты.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Кералу

Встречаемся в аэропорту Тривандрама (Тируванантапурам) и переезжаем в соседнюю Варкалу. Вы окажетесь в живописном прибрежном городе, с которым связаны легенды о чудодейственной силе этого места. После заселения в отель у вас будет время прогуляться, насладиться шумом волн, понаблюдать за кораблями в Аравийском море и посетить аюрведический оздоровительный центр.

Добро пожаловать в Кералу
2 день

Утро с йогой, пляж с чёрным песком, природный парк, аутентичная морская деревня и руины

Начнём утро с йоги на пляже в Варкале.

После завтрака отправимся на побережье с чёрным песком, а затем в природный парк «Джатайю», где находится самая большая в мире скульптура птицы. Вы послушаете истории из индийского эпоса, после чего посетите приморскую деревню Тангассери с длиннющим пляжем с маяком. Увидите руины португальских и голландских фортов и церквей 18 века.

Вечером соберёмся вместе за вкусным ужином.

Утро с йогой, пляж с чёрным песком, природный парк, аутентичная морская деревня и руины
3 день

Священный город Каньякумари

Вновь встретим утро йогой. После завтрака переезжаем в священный город Каньякумари. Он расположен в индийском штате Тамилнад в самой южной точке полуострова Индостан. У каменистого мыса Коморин увидим слияние Индийского океана, Аравийского моря и Бенгальского залива. Именно здесь обрёл свое просветление Вивекананда, а богиня Кумари победила демона. Также рассмотрим форт Ваттакотай, датируемый 18 веком.

К ужину прибудем в отель.

Священный город Каньякумари
4 день

Священные места Каньякумари

Встретим рассвет в Каньякумари. Географической точкой конца Индии принято считать не сам город, а 2 небольших острова в 500 метрах от берега. На них находятся: храм Каньякумар, мемориал и гигантская статуя тамильского святого поэта Тирумулара. Также здесь есть святыни индусов. Вы узнаете легенду о богине Деви и Шиве, побываете в комнате для медитаций и рассмотрите 44-метровую статую.

Если будет желание, заглянем на рынок, где вы сможете приобрести самые дешёвые, при этом качественные и красивые жемчуг и кораллы.

Священные места Каньякумари
5 день

Центр паломничества - остров Рамешварам со святилищем Гандхамандана Парватам

С утра вновь проведём практику йоги. Затем выселимся из отеля и отправимся далее — в Рамешварам. Это священный остров в 163 км на юго-восток от Мадурая. Ещё ближе он к Шри-Ланке.

Вы окажетесь в одном из важнейших паломнических центров Индии. Здесь находится святилище Гандхамандана Парватам, куда съезжаются верующие со всего мира. Внутри него хранятся отпечатки ног Рамы.

Центр паломничества - остров Рамешварам со святилищем Гандхамандана Парватам
6 день

Храм Шивы и остров Памбан

Утром — практика йоги.

После завтрака посетим храм Шивы — Раманатхасвами. Рассмотрим величественные башни, сложные скульптурные работы мастеров. Обратите внимание, в джинсах, мокрой одежде и с телефоном в храм не пускают.

Затем отправимся на остров Памбан, к которому ведёт двухкилометровый эффектный железнодорожный мост и двухполосная дорога. Значимая точка на пути — заброшенный город Дханушкоди. Вы узнаете, почему жителям пришлось покинуть свои дома, увидите, что осталось от населённого пункта. Также доедем до священного пруда, созданного, по преданию, самим Рамой.

Храм Шивы и остров Памбан
7 день

Один из древнейших городов Индии - Мадурай

Уже традиционно встретим утро с йогой.

После завтрака переезжаем в Мадурай. Название означает «сладость», то есть божественный нектар, который лился на город с волос бога Шивы. Посетим храм Минакши, рассмотрим башни, достигающие 50 метров, и многочисленные скульптуры и изображения Шивы, многоликих богинь, жрецов, музыкантов, мифических животных.

Один из древнейших городов Индии - Мадурай
8 день

Закрепляющая практика йоги и завершение в Дели

Последний день путешествия тоже начнём с йоги. Затем позавтракаем, поделимся впечатлениями и отправимся в Дели. Тур завершится в аэропорту.

Закрепляющая практика йоги и завершение в Дели

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет288 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Внутренние перелёты
  • Все переезды по программе
  • Посещение всех локаций по программе, входные билеты
  • Йога-практики
  • Мастер-классы
  • Работа местных гидов
  • Сопровождение организатором
Что не входит в цену
  • Билеты до аэропорта Тривандрама (Керала) и обратно из Дели в ваш город
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение (по желанию)
  • Аюрведические программы, массажи (по желанию)
  • Виза и страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тривандрам, аэропорт, время зависит от времени рейса
Завершение: Дели, аэропорт, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваша команда гидов в Варкале
Я профессиональный преподаватель по йоге, имею диплом йогатерапевта, занимаюсь йогой более 15 лет. Вся жизнь связана со спортом — бег на длинные дистанции. Также имею диплом Академии Народного хозяйства (экономист). Мы
(это я и мои коллеги по всему миру), одни из первых, кто начал вести йога-туры и практиковать йогу в узловых точках Земли и местах силы. Йога + горы — это наше направление. Мы проводим туры и ретриты в Армении (знаем места, которые не знают даже местные), Грузии, Сочи, Испании (Путь Сантьяго), Хакассии, Урале, Алтае, Осетии, Ингушетии, Московской области, Индии (блестящее погружение в практику в стране Солнца), Керале, Бутане, Непале (знаем нехоженые треки). С нами вы не только отдыхаете и расслабляетесь, вы работаете со своим телом, с Духом и с ментальным Разумом. Чувствуя Доверие Вселенной, хочу помочь как можно большему числу людей — наполняться, открываться Светлому и Доброму, любить безусловно, и ещё понимать, что мы есть Свет и Тьма, и это нормально.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Ирина
14 апр 2025
Ездила в тур в январе 2025. Программа была очень насыщенная, при этом все было очень комфортно - проживание, перемещения, общение. По утрам были практики йоги и медитации. Местный гид очень
много и интересно рассказывал про Индию, храмы и индийскую культуру, рекомендовал нам где можно вкусно, безопасно и недорого поесть. Получился очень душевный тур, в котором ребята исполняли все мои желания! Храмы, в которых мы были, заслуживают отдельного отзыва. Это уникальные места, пропитанные невероятной энергетикой, после посещения которых я чувствовала наполненность и счастье. В эти места хочется вернуться:) Индия - волшебная страна, надо просто ей открыться!:)

С
Светлана
12 мар 2025
Давайте в следующем году устроим такое же интересное путешествие. Но в другое место. мне очень подходит эта/наша компания. Если что, то у меня свободна вторая половина 2025 года!!!

