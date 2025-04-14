Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Вам необходимо оформить визу. Обычно это занимает 1-3 дня. С любыми вопросами по визе пишите организатору.

Проживание. В отелях 3–4* в 2-местных номерах со всеми удобствами. Проверенные варианты размещения.

Питание. Включены завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Передвижения на микроавтобусе с кондиционером. Также в программе есть внутренние перелёты (включены в стоимость).

Возраст участников. С 14 лет.

Виза. Оформляется за 1-3 дня самостоятельно. Организатор поможет со всеми вопросами.

Уровень сложности. Подойдёт как начинающим, так и продолжающим йогам. Все практики проводит дипломированный преподаватель по йоге, йогатерапии и медитативным программам, реабилитолог, инструктор групповых программ. Опыт более 14 лет.

Тур проводится только для вашей компании. Можно обсудить проведение в другие даты.