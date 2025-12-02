Описание тура
Внимание: у этого тура побочный эффект! У вас закончится память в телефоне от сотен потрясающих фото и разрядится батарея от ярких эмоций!))
Что вас ждет! 8 дней приключений, два острова и 19 локаций! купание в океане, серфинг на волнах, снорклинг с мантами, отдых на райских пляжах и бич-клабов, ритуал очищения в священных источниках, древние храмы, водопады, лес обезьян, рафтинг по горной реке, рисовые террасы, стильные отели и полное погружение в культуру Бали!
Что делает наш тур особенным?
Мы живем в Азии 8 лет и знаем остров как свои пять пальцев. Мы проводим туры так, как сделали бы для себя.
Гвоздь программы — Нуса-Пенида! Это место, которое обязательно нужно увидеть каждому, кто приезжает на Бали. Величественные скалы, бирюзовый океан, живописные пляжи и невероятные панорамные виды — побывать на Бали и не заглянуть сюда просто преступление!
Побываем в гостях у балийской семьи — увидите их быт своими глазами. Это не туристическая картинка, а настоящий живой опыт.
Вы поживете в 4 уникальных отелях, каждый из которых имеет свою атмосферу. Это позволит почувствовать разные стороны Бали и насладиться комфортом на каждом этапе путешествия!
Подарки участникам: Мы любим радовать гостей! Для каждого мы приготовили небольшие
сюрпризы))
Небольшие группы до 10 человек, чтобы каждый получил максимум внимания и комфорта.
Авиабилеты поможем купить билеты по лучшей цене с удобной оплатой.
Документы и страховка: Мы подскажем, как оформить визу, поможем заполнить таможенную декларацию, а также подарим вам страховку на весь тур это наш бонус для вашего комфорта и безопасности!
Помощь с жильем и транспортом если планируете приехать раньше или остаться дольше, подберем комфортное жилье и аренду байка.
Кому подходит этот тур?
Соло-путешественникам вы найдете новых друзей и единомышленников.
Любителям приключений насыщенный маршрут с полным погружением в природу и культуру.
Тем, кто устал от стандартных туров покажем настоящую Индонезию, без толп туристов и суеты.
Друзьям и компаниям разделите незабываемые моменты вместе, а организацию мы берем на себя.
Тур только для взрослых (18+) Этот тур создан специально для взрослых путешественников. Это ваше время для приключений и новых впечатлений!
В туре много активностей, но не переживайте! У вас будет время погулять по городу, посетить кафе и отдохнуть у бассейна или на пляже. Баланс между активным отдыхом и расслаблением — наш приоритет.
Готовы к приключению? Пишите нам, чтобы забронировать место и узнать подробности!
Программа тура по дням
Встреча и знакомства
Встреча в аэропорту (Денпасар)
Мы ждем вас в день старта тура с самого утра до позднего вечера! Вас встретит организованный трансфер и доставит прямо в отель — без суеты и стресса.
Заселение и отдых.
Заселение начинается с 13:00, но если прилетите раньше, можно: Заселиться сразу (при наличии свободных номеров). Оставить вещи и сходить к океану. Прогуляться по окрестностям.
Общий ужин и знакомство.
Вечером уютный ужин, где мы познакомимся и поделимся ожиданиями. Разберем программу, маршрут, важные моменты и просто хорошо проведем время.
У нас для вас сюрприз! Мы приготовили подарки с заботой и душой — они точно пригодятся вам в путешествии и останутся как тёплое напоминание о Бали.
Добро пожаловать на Бали! Впереди 8 дней ярких приключений!
Релакс в Улувату. Пляжный клуб. Закат на утесе
Пляж Melasti — райский уголок Бали!
После завтрака отправляемся на живописный пляж Melasti. Высокие скалы, бирюзовая вода и уютная атмосфера — здесь всё создано для идеального отдыха.
Полный релакс: Купаемся, загораем, наслаждаемся коктейлями и свежими кокосами. Для нас уже забронировано комфортное место в бич-клабе. Заряжаемся энергией и наслаждаемся моментом!
Вечер: Посетим храм Улувату (Pura Luhur Uluwatu) — на утесе и встретим закат. Когда солнце начнет клониться к горизонту, отправимся к храму, откуда открываются захватывающие виды на волны. Атмосфера покоя и магия заката — идеальное завершение дня!
Отдыхаем, веселимся, набираемся сил: Впереди насыщенные приключения! Завтра нас ждет переезд в Убуд и новые открытия.
Убуд. Адреналин. Природа и отдых
Путешествие в сердце Бали — Убуд!
После завтрака отправляемся в Убуд — культурный центр острова, окруженный джунглями и рисовыми террасами.
Водопад Kanto Lampo:
Освежаемся у водопада Kanto Lampo! Это место идеально для фото, ведь вода стекает каскадами по живописным камням, создавая потрясающий фон. Приготовьте фотоаппараты — кадры здесь будут просто волшебные!
Рафтинг: после обеда нас ждет захватывающее приключение! Два часа драйва, адреналина и ярких эмоций на воде. Мы проплывем через густые джунгли, мимо 10 живописных водопадов, наслаждаясь потрясающими видами. В середине маршрута сделаем остановку у самого большого водопада — почувствуем его мощь, освежимся и сделаем крутые снимки на память!
Лес обезьян: После бурных эмоций от рафтинга переодеваемся, заселяемся в отель и отправляемся на прогулку по Лесу обезьян. Здесь вы сможете сделать забавные селфи с его дружелюбными обитателями.
Свободное время в Убуде:
Этот город вдохновляет своей атмосферой! Вы сможете:
- Прогуляться по рынкам с аутентичными сувенирами.
-Посетить уютные кафе с панорамными видами.
-Просто насладиться расслабленной атмосферой
Убуд — место, которое невозможно забыть!
Водопад Секумпул и ужин с видом на вулкан Батур
Утро:
Водопад Секумпул: После завтрака отправляемся к водопаду Секумпул — одному из самых красивых на Бали. Этот уникальный природный уголок окружен пышной тропической зеленью, а свежесть и сила каскадов создают непередаваемую атмосферу. Здесь вас ждут великолепные виды и возможность почувствовать близость с природой.
По пути нас ждет:
-Храм Улун Дану на озере Бератан: Этот храм, окруженный горами и водной гладью, является одним из самых знаковых мест Бали. Мы прогуляемся по его парку, полюбуемся отражением храма в воде и вдохнем атмосферу тишины и духовности.
-Обед в Handara Golf & Resort и ворота Handara Gate: После обеда мы посетим знаменитые черные ворота Handara Gate — одну из самых фотографируемых достопримечательностей Бали, которая стала символом спокойствия и гармонии острова.
Вечер:
Кинтамани. Ужин с видом на вулкан Батур. После водопада мы отправляемся в горный регион Кинтамани, чтобы насладиться атмосферой тишины, свежести и захватывающих видов!
Здесь нас ждёт ужин с панорамой на вулкан Батур, действующий, но мирный гигант, который придаёт особую энергетику всему региону.
Место словно создано для фотографии мечты: вулкан, озеро, облака и вы — в одном кадре, который захочется сохранить навсегда. Пейзажи здесь действительно запоминаются — их невозможно спутать ни с чем другим!
Убуд. День отдыха, красоты и гармонии
Утро: Завтракаем и отправляемся в Alas Harum место, где раскрывается уникальная красота Бали.
-Рисовые террасы прогулка среди изумрудных полей с захватывающими видами.
-Качели над джунглями возможность полетать над террасами и сделать идеальные фото. Для волшебных кадров можно взять в аренду воздушное платье.
-Бассейн с видом расслабление с потрясающим панорамным видом.
- Кофейная дегустация знакомство с процессом производства знаменитого кофе лювак и дегустация различных сортов.
Обед: Традиционный балийский ритуал очищения в храме уникальный духовный опыт. Вы примете участие в священном ритуале очищения в святых источниках, избавитесь от негатива и почувствуете гармонию.
Вечером: Spa и балийский массаж: После насыщенного дня вас ждет идеальное завершение — расслабляющий балийский массаж в роскошном Spa. Полное погружение в эстетику и удовольствие поможет восстановить силы и насладиться моментом.
Дополнительно: Этот день отличная возможность для красивых фото. Вас ждут гнезда, сердца, бамбуковые фигуры, стеклянный пол и панорамные террасы. Подготовьте подходящую одежду, чтобы выглядеть великолепно на каждом кадре.
Баланс активных впечатлений и полного релакса день, наполненный красотой и наслаждением!
Путешествие на остров Нуса-Пенида
Путешествие на Нуса-Пенида — райские виды и приключени.
Утро: После завтрака отправляемся на скоростном катере к острову Нуса-Пенида — месту, которое украсило все визитные карточки Бали. Этот день будет наполнен захватывающими видами и яркими впечатлениями.
Маршрут дня:
-Kelingking Beach: Знаменитый пляж в форме головы тираннозавра. Его панорамный вид стал символом Нуса-Пениды. Фото здесь — must-have для каждого путешественника.
-Diamond Beach: Панорамные виды, бирюзовая вода и живописный спуск к пляжу — незабываемое приключение, достойное вашего внимания.
-Goa Giri Putri: Древний храм внутри скалы. Здесь вас ждет атмосфера мистики, тишины и встреча с летучими мышами — уникальное место, пропитанное духовностью.
Вечером: Ужин в Cactus Beach Club После насыщенного дня нас ждет ужин в Cactus Beach Club — идеальном месте на берегу океана. Здесь вы насладитесь потрясающей кухней, морепродуктами и авторскими коктейлями, завершая день на расслабляющей ноте.
Ночь: Уют в аутентичных бунгало Для полного погружения в атмосферу острова вы остановитесь в уютных бунгало в традиционном стиле, окруженных природой Нуса-Пениды.
Совет: Освободите память на телефоне — этот день подарит неимоверное количество потрясающих фото и моментов, которые вы захотите запечатлеть навсегда! Утро:
О. Нуса-Пенида. Путь до Куты
Утро: Снорклинг с мантами: Начнем день с незабываемого погружения! Поплаваем с величественными мантами, стайками разноцветных рыб и увидим яркие коралловые рифы. Наш гид сделает для вас крутые фото и видео, чтобы эти моменты остались с вами навсегда!
Broken Beach и Angels Billabong — Здесь могучие волны Тихого океана с грохотом разбиваются о скалы, создавая по-настоящему завораживающее зрелище.
Бонус: мы увидим эти локации с самого необычного ракурса — с лодки, по пути к мантам! Можно сказать, будем сидеть в первом ряду этого природного шоу!
Обед: Переодеваемся, собираем вещи и отправляемся в порт. Нас ждет скоростная лодка, которая вернет нас на Бали.
Дорога в Куту и заселение в отель : После прибытия на Бали нас ждет переезд в Куту время немного, расслабиться и осмыслить все впечатления от прошедших дней.
Вечер: Свободное время, которое можно посвятить прогулке, вкусному ужину, шопингу или релаксу в спа.
Дополнительно: Мы посоветуем, куда можно сходить: хорошие кофейни, рестораны, массажные салоны и магазины сувениров всё, чтобы провести вечер приятно и без спешки.
В 90% случаев у нас получается встретиться с этими удивительными существами — это по-настоящему незабываемый момент, который остаётся с вами надолго. Но даже если манты решат поплавать в других водах, вы всё равно получите массу впечатлений от ярких рифов и атмосферы приключения!
Cерфинг. Свободное время, шопинг
Утро: Серфинг.
Начнем утро с классного урока серфинга с профессиональным инструктором.
Вы освоите основы, получите разбор ошибок и научитесь ловить свою первую волну. (серфинг по желанию)
Урок пройдет в дружелюбной атмосфере, и вас обязательно ждут крутые фото на фоне океана, чтобы этот опыт остался с вами навсегда!
День: сувениры и прощание с островом. Воспользуйтесь возможностью приобрести сувениры и подарки для близких, чтобы увезти частичку Бали домой. Ваш багаж будет наполнен не только вещами, но и теплыми воспоминаниями о красивых местах и ярких эмоциях.
Организация обратного трансфера: Выезд из отеля в 12:00. Мы позаботимся о комфортной поездке в аэропорт, чтобы ваше возвращение домой было таким же приятным, как и весь тур.
До новых встреч и новых приключений!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в проверенных отелях. Мы выбираем отели, основываясь на реальных отзывах и личном опыте
- Туристическая страховка
- Питание: Завтраки и питьевая вода
- Трансферы по программе (авто/минивэн/микроавтобус - с кондиционером)
- Трансферы из аэропорта и обратно
- Встреча в аэропорту с табличкой
- Отдых в beach club. Рафтинг
- Катер на о. Нуса-Пенида
- Сопровождение русскоговорящего сопровождающего
- Все входные билеты на все локации
- Посещение храма
- Посещение водопада
- Посещение рисовых террас
- Ритуал очищения в святых источниках
- Проводник для ритуала очищения
- Спа-процедуры
- Снорклинг (маска, ласты)
- Гид на воде - для поиска мант, черепах
- Урок серфинга с инструктором и разбор
- Консультации и рекомендации перед каждой локацией. У нас будет отдельная группа в тг вашего потока для удобства общения и ссылки с фото и видео
Что не входит в цену
- Перелет: Мы поможем подобрать самый удобный и выгодный вариант благодаря нашему билетному агрегату
- Виза: Оформляется по прибытии в аэропорту, стоимость - 35 долларов. Поможем оформить визу, заполнить таможенную декларацию и подготовить все необходимые документы
- Питание: Обеды и ужины оплачиваются отдельно, ориентировочная стоимость - 20 долларов в день
О чём нужно знать до поездки
Рекомендация для комфортного отдыха:
Если вам тяжело переносить длительные перелеты или вы чувствуете джетлаг, мы рекомендуем прилететь на 1-2 дня раньше начала тура, чтобы спокойно адаптироваться. Многие участники также выбирают остаться на после завершения программы, чтобы расслабиться и насладиться отдыхом после насыщенного тура.
Для поездки в Индонезию, включая остров Бали, гражданам России требуется виза. Наиболее удобный вариант — оформить визу по прибытии (Visa on Arrival, Voa). Основные сведения о визе по прибытии (Voa): - Срок действия: 30 дней с возможностью однократного продления на такой же период. - Стоимость: 500 000 индонезийских рупий (примерно 35 долларов Сша). - Место оформления: Voa можно получить в международных аэропортах. Необходимые документы: - Загранпаспорт: Действителен не менее 6 месяцев с даты въезда. - Обратный билет: Подтверждение бронирования обратного рейса или билета в третью страну.
Мы позаботимся обо всех формальностях, чтобы ваш отдых начался легко! Поможем оформить визу, заполнить таможенную декларацию и подготовить все необходимые документы. С нами вы избежите лишних хлопот и будете наслаждаться путешествием с первых минут!
В нашем туре страховка включена в подарок с покрытием до 30 000 долларов, так что вам не нужно беспокоиться об оформлении! Если вы решите отказаться от страховки или во время тура возьмете себе выходной (например, пропустите экскурсию или активность), возврат средств не предусмотрен. Все бронирования и расходы уже включены в стоимость тура.
Оплата удобными частями: предоплата в рублях через Youtravel, оставшаяся сумма фиксируется в долларах на момент бронирования и оплачивается в первый день тура. Для вас мы подготовили несколько удобных способов оплаты: Наличными в долларах, евро (купюры от 100$, выпущенные не ранее 2009 г.) или индонезийских рупиях. Также возможна оплата второй части в Usdt.
С 9 июня 2023 года Индонезия отменила все Covid-ограничения для въезда иностранных туристов, включая требования о вакцинации и тестировании
Мы всегда учитываем местные особенности, погодные условия и безопасность группы, поэтому программа может немного меняться. Возможны корректировки маршрута, времени экскурсий и дополнительных остановок, чтобы сделать ваше путешествие максимально комфортным и насыщенным!
Пожелания к путешественнику
Кого мы приглашаем:
Тех, кто не любит сидеть на месте. Кто готов к новым знакомствам.
Кто предпочитает исследовать местную культуры и жизнь другой страны.
Мы приглашаем тех, кто стремится к приключениям, ценит яркие эмоции и готов открыть для себя Бали по-настоящему.
Кто ищет единомышленников.
Визы
