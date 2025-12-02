Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Внимание: у этого тура побочный эффект! У вас закончится память в телефоне от сотен потрясающих фото и разрядится батарея от ярких эмоций!))

Что вас ждет! 8 дней приключений, два острова и 19 локаций! купание в океане, серфинг на волнах, снорклинг с мантами, отдых на райских пляжах и бич-клабов, ритуал очищения в священных источниках, древние храмы, водопады, лес обезьян, рафтинг по горной реке, рисовые террасы, стильные отели и полное погружение в культуру Бали!

Что делает наш тур особенным?

Мы живем в Азии 8 лет и знаем остров как свои пять пальцев. Мы проводим туры так, как сделали бы для себя.

Гвоздь программы — Нуса-Пенида! Это место, которое обязательно нужно увидеть каждому, кто приезжает на Бали. Величественные скалы, бирюзовый океан, живописные пляжи и невероятные панорамные виды — побывать на Бали и не заглянуть сюда просто преступление!

Побываем в гостях у балийской семьи — увидите их быт своими глазами. Это не туристическая картинка, а настоящий живой опыт.

Вы поживете в 4 уникальных отелях, каждый из которых имеет свою атмосферу. Это позволит почувствовать разные стороны Бали и насладиться комфортом на каждом этапе путешествия!

Подарки участникам: Мы любим радовать гостей! Для каждого мы приготовили небольшие

сюрпризы))

Небольшие группы до 10 человек, чтобы каждый получил максимум внимания и комфорта.

Авиабилеты поможем купить билеты по лучшей цене с удобной оплатой.

Документы и страховка: Мы подскажем, как оформить визу, поможем заполнить таможенную декларацию, а также подарим вам страховку на весь тур это наш бонус для вашего комфорта и безопасности!

Помощь с жильем и транспортом если планируете приехать раньше или остаться дольше, подберем комфортное жилье и аренду байка.

Кому подходит этот тур?

Соло-путешественникам вы найдете новых друзей и единомышленников.

Любителям приключений насыщенный маршрут с полным погружением в природу и культуру.

Тем, кто устал от стандартных туров покажем настоящую Индонезию, без толп туристов и суеты.

Друзьям и компаниям разделите незабываемые моменты вместе, а организацию мы берем на себя.

Тур только для взрослых (18+) Этот тур создан специально для взрослых путешественников. Это ваше время для приключений и новых впечатлений!

В туре много активностей, но не переживайте! У вас будет время погулять по городу, посетить кафе и отдохнуть у бассейна или на пляже. Баланс между активным отдыхом и расслаблением — наш приоритет.

Готовы к приключению? Пишите нам, чтобы забронировать место и узнать подробности!