Как добраться до Коты-Бимы на самолёте

В Коте-Биме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Muhammad Salahuddin Airport» вам не избежать

Список аэропортов Коты-Бимы

Бима BMU Sultan Muhammad Salahuddin Airport

Самые дешёвые билеты в Коту-Биму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇮🇩 Ломбока 2 968 1ч из 🇮🇩 Бали 4 373 21ч 40м (⇵1) из 🇮🇩 Макасара 4 776 1ч 10м из 🇮🇩 Баликпапана 8 061 23ч (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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