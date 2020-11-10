  1. Индонезия

Летим в Коту-Биму

Как добраться до Коты-Бимы на самолёте

В Коте-Биме 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sultan Muhammad Salahuddin Airport» вам не избежать

Список аэропортов Коты-Бимы

  1. Бима BMU
    Sultan Muhammad Salahuddin Airport

Самые дешёвые билеты в Коту-Биму из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇮🇩Ломбока2 968
11.11.2020из 🇮🇩Бали4 37321ч 40м (⇵1)
27.10.2020из 🇮🇩Макасара4 7761ч 10м
27.10.2020из 🇮🇩Баликпапана8 06123ч (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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