Полезная информация о Биме
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Местное время в Биме
03:3228
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇩 Индонезия
|Название города
|Бим
|По-английски
|Bima
|Население города
|66 970 чел.
|Аэропорт
|Бима BMU
|Часовой пояс
|Asia/Makassar
|Средняя высота
|15 м. от уровня моря
Где находится Бим на карте
Бим