Полезная информация о Биме

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Местное время в Биме
03:3228
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇩 Индонезия
Название городаБим
По-английскиBima
Население города66 970 чел.
АэропортБима BMU
Часовой поясAsia/Makassar
Средняя высота15 м. от уровня моря

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