Всё об Индонезии

Полезная информация об Индонезии

Что нужно знать об Индонезии: 5 статей о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 90 экскурсий
Флаг Индонезии
Флаг Индонезии
НазваниеИндонезия
Эмодзи флаг🇮🇩
Полное названиеРеспублика Индонезия
По-английскиIndonesia
СтолицаДжакарта
Статья о странеСтатья об Индонезии
ГородаСписок городов
Фотографии32 фото
ВалютаИндонезийская рупия
Площадь1 904 556 км²
Население255 461 700 чел.
Телефонный код+62
Код ISOID
Основной домен.ID
Соседние страны🇲🇾 Малайзия

Подробная статья

Индонезия
Индонезия — о стране тысячи островов
Индонезия — это всесезонный отдых, остров Бали, дары моря, лето круглый год, а ещё национальный парк Комодо, пещера летучих мышей и многое другое. Рассказываем о стране с фото, подробным описанием и показываем на карте

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Необычная природа Бали – всё по порядку о лучших местахТрадиционные балийские блюда

Популярные экскурсии в Индонезии

Подъем на вулкан Батур
Подъем на вулкан Батур
$
125
за чел.
Нам предстоит испытание, которое начнётся около 1-2 часов ночи. Индивидуальный гид сопроводит вас, поможет чудотворным мотивирующим словом и личным пр...
Бали
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
Ночное восхождение на вулкан Мерапи
$
65
за чел.
Ночное восхождение на один из самых активных индонезийских вулканов Мерапи, расположенный возле культурной столицы Явы города Джокьякарта
Джакарта
Дайвинг
Дайвинг
$
200
за чел.
... природные особенности и необычайный подводный мир острова, его глубокие впадины и крутые берега, красивейшие коралловые сады и затонувшие суда (На...
Бали
Рыбалка
Рыбалка
$
130
за чел.
Рыбалка состоит из двух частей: троллинг и ловля коралловых рыб. Стоит отметить что весь улов можно приготовить здесь же, на грилле!
Бали
Индивидуальная экскурсия по восточной части Бали
Индивидуальная экскурсия по восточной части Бали
$
110
за чел.
12-часовая индивидуальная экскурсия с опытным гидом по княжеству Карангасем. За день вы увидите два из шести главных храмов острова: «Летучих мышей» и...
Бали
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