Полезная информация об Индонезии
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Флаг Индонезии
|Название
|Индонезия
|Эмодзи флаг
|🇮🇩
|Полное название
|Республика Индонезия
|По-английски
|Indonesia
|Столица
|Джакарта
|Статья о стране
|Статья об Индонезии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|32 фото
|Валюта
|Индонезийская рупия
|Площадь
|1 904 556 км²
|Население
|255 461 700 чел.
|Телефонный код
|+62
|Код ISO
|ID
|Основной домен
|.ID
|Соседние страны
|🇲🇾 Малайзия
Подробная статья
Индонезия — о стране тысячи островов
Индонезия — это всесезонный отдых, остров Бали, дары моря, лето круглый год, а ещё национальный парк Комодо, пещера летучих мышей и многое другое. Рассказываем о стране с фото, подробным описанием и показываем на карте
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