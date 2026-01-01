Мы исследуем почти нетронутые цивилизацией уголки архипелага Раджа-Ампат: понаблюдаем за морскими обитателями и яркими коралловыми садами, занимаясь
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся кроссовки для треккинга, купальные принадлежности, камера (и много памяти!). Советуем прилететь в г. Соронг накануне (из Джакарты или Денпасара), потому что тур стартует сразу после завтрака.
Программа тура по дням
Снорклинг, переход к архипелагу Мисоол
Добро пожаловать в Индонезию! Рекомендуем прилететь накануне, а с командой встретиться уже в марине Соронга.
Мы отойдём от берега, совсем скоро остановимся на обед и недолгий снорклинг — пора знакомиться с морем и его обитателями. Остаток дня и вечер посвящён длинному переходу на юг архипелага Раджа-Ампат — к острову Мисоол и его спутникам. Вы успеете отдохнуть в каютах, привыкнуть к движению яхты. Вечером за ужином познакомимся поближе — наш круиз набирает обороты.
Район Балбулол, лагуна Любви
Завтракаем в сердце архипелага Мисоол — районе Балбулол. Это нетронутый уголок природы, идеальный для снорклинга и дайвинга: здесь яркие ковры из кораллов и огромное количество разноцветных обитателей. А местные скалы могли бы быть декорациями к фильму «Аватар».
После обеда и полдника, когда спадёт жара, отправимся к бухте в форме сердца — лагуне Любви. Удивительный цвет воды видно с берега, а чтобы увидеть само сердечко, нужно подняться наверх. Путь непростой, однако открывающаяся панорама вознаградит за все усилия. Ужинаем и ночуем на якоре.
Район Япап, Озеро медуз, вершина Харфат
Проведём день в лазурных лагунах района Япап. Это Сейшелы в миниатюре с белоснежными пляжами, яркими коралловыми садами, пещерами. Отдыхаем, загораем, плаваем с маской и трубкой, изучаем мир на каяках.
Потом обуваем удобные кроссовки и отправляемся в небольшой треккинг. Тропа идёт круто то вверх, то вниз по скалам и приводит к необычному озеру, в котором живут огромные популяции медуз. Они неядовиты, а купание среди этих животных — особенный опыт.
Вечером с желающими поднимемся на вершину Харфат. Это пик высотой всего 100 метров, с которого открывается невероятная панорама. После насыщенного дня — вкусный ужин на борту и ночной переход до центрального Раджа-Ампата.
Остров Папуа, прогулки на сапах и каяках, снорклинг, треккинг
За ночь мы подойдём к берегам острова Папуа. С этого момента начинаем исследовать прибрежные воды Новой Гвинеи.
В этом районе тоже много бирюзовых лагун, карстовых скал и тоннелей, по которым можно путешествовать только на деревянных плоскодонках, сапах и каяках — большие яхты не пройдут. Подводный мир также разнообразен и удивителен — здесь невероятно огромное количество обитателей.
Сегодня мы проследуем по разным дайв-спотам и самым красочным местам. Берите сап или каяк, надевайте маску и покоряйте лагуны, в которых до вас мало кто бывал.
К ужину швартуемся у Пиайнемо — самой известной смотровой площадки архипелага. С каждым шагом по лестнице вид вокруг становится всё более завораживающим: любуйтесь необитаемыми скалистыми островками и не пропустите лагуну в форме звезды.
Деревни Арборек и Саувандарек, барбекю на острове Миоскон
Сегодня погрузимся в культуру местных. В деревне Арборек живут представители коренных народов Папуа — папуасы. Вы узнаете, как устроен их быт, и сможете заняться снорклингом у пирса.
Деревня Саувандарек скрыта тенью тропического леса. Прогуляемся между домиками с крышами из пальмовых листьев, оценим сумки и шляпы из падана, понаблюдаем за крабами на деревьях.
Вечером команда устроит ужин на острове Миоскон. Кок приготовит аппетитное барбекю, а вы будете танцевать под звёздами, отдыхать на берегу и гулять под пальмами. Не бойтесь летучих мышей — они питаются исключительно фруктами.
Парк Сапоркрен, мангровый лес Калибиру, остров Саонек
Сегодня стоит проснуться пораньше, чтобы прогуляться по парку Сапоркрен. В нём живут райские птицы Вильсона, которых почти невозможно увидеть в других местах.
Ещё один дикий уголок на нашем пути — мангровый лес Калибиру. Вы пройдёте на лодке по узкой реке, петляющей среди корней, — отличная возможность понаблюдать за пернатыми и сделать красивые кадры.
К ужину яхта прибудет к островку Саонек. Это последняя точка круиза для подводного плавания или прогулок на сапах и каяках.
Завершение круиза
Последняя чашка кофе за завтраком, сбор вещей — возвращаемся в Соронг. Тепло попрощаемся и отправим вас в аэропорт.
Совет: если вы хотите задержаться в этой части света, позаботьтесь об этом заранее: гестхаусов в Раджа-Ампате немного, и бронируют их за несколько месяцев. Условия будут самые простые, но взамен вы получите прекрасную первозданную природу.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, постельное бельё и полотенца (кроме пляжных), финальная уборка кают
- Питание
- Трансферы от/до аэропорта на микроавтобусе
- Передвижение между островами на яхте
- Экскурсии с англоговорящим гидом и переводчиком
- Активности (снорклинг, каяки, сапы, треккинг к смотровым, посещение деревень коренных народов)
- Сервис на борту (круглосуточное обслуживание, доступ к зонам отдыха, базовый пакет Wi‑Fi)
- Организационные моменты (заправка яхты топливом и водой, портовые и сервисные сборы по маршруту, поддержка менеджеров в чате тура)
Что не входит в цену
- Билеты в Соронг и обратно в ваш город
- 1-местное проживание
- Премиальный алкоголь
- Виза, налоги, входные билеты в нацпарки
- Страховка (рекомендуется с покрытием экстренной эвакуации)
- Дайвинг (по желанию)
- Услуги прачечной
- Обратите внимание: итоговая стоимость тура зависит от выбранной каюты