Мои заказы

К берегам Новой Гвинеи и Индонезийского Папуа: яхт-экспедиция по Раджа-Ампату (всё включено)

Заняться снорклингом, покататься на сапах и каяках, подняться на смотровые и пообщаться с папуасами
Отправляемся туда, где 1500 островов увиты зеленью джунглей, а под водой цветёт настоящий Эдем.

Мы исследуем почти нетронутые цивилизацией уголки архипелага Раджа-Ампат: понаблюдаем за морскими обитателями и яркими коралловыми садами, занимаясь
читать дальше

снорклингом, катаясь на сапах или каяках.

Поднимемся на смотровые с головокружительными видами, искупаемся в кишащем медузами озере, понаблюдаем за райскими птицами, проследуем среди мангровых корней на лодке. Обязательно познакомимся с аборигенами — папуасами деревень Арборек и Саувандарек.

На время круиза яхта станет для вас и домом, и рестораном — наш кок позаботится о вкусном и разнообразном меню с индонезийскими и европейскими блюдами и устроит барбекю на острове Миоскон.

К берегам Новой Гвинеи и Индонезийского Папуа: яхт-экспедиция по Раджа-Ампату (всё включено)
К берегам Новой Гвинеи и Индонезийского Папуа: яхт-экспедиция по Раджа-Ампату (всё включено)
К берегам Новой Гвинеи и Индонезийского Папуа: яхт-экспедиция по Раджа-Ампату (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся кроссовки для треккинга, купальные принадлежности, камера (и много памяти!). Советуем прилететь в г. Соронг накануне (из Джакарты или Денпасара), потому что тур стартует сразу после завтрака.

Программа тура по дням

1 день

Снорклинг, переход к архипелагу Мисоол

Добро пожаловать в Индонезию! Рекомендуем прилететь накануне, а с командой встретиться уже в марине Соронга.

Мы отойдём от берега, совсем скоро остановимся на обед и недолгий снорклинг — пора знакомиться с морем и его обитателями. Остаток дня и вечер посвящён длинному переходу на юг архипелага Раджа-Ампат — к острову Мисоол и его спутникам. Вы успеете отдохнуть в каютах, привыкнуть к движению яхты. Вечером за ужином познакомимся поближе — наш круиз набирает обороты.

Снорклинг, переход к архипелагу МисоолСнорклинг, переход к архипелагу МисоолСнорклинг, переход к архипелагу Мисоол
2 день

Район Балбулол, лагуна Любви

Завтракаем в сердце архипелага Мисоол — районе Балбулол. Это нетронутый уголок природы, идеальный для снорклинга и дайвинга: здесь яркие ковры из кораллов и огромное количество разноцветных обитателей. А местные скалы могли бы быть декорациями к фильму «Аватар».

После обеда и полдника, когда спадёт жара, отправимся к бухте в форме сердца — лагуне Любви. Удивительный цвет воды видно с берега, а чтобы увидеть само сердечко, нужно подняться наверх. Путь непростой, однако открывающаяся панорама вознаградит за все усилия. Ужинаем и ночуем на якоре.

Район Балбулол, лагуна ЛюбвиРайон Балбулол, лагуна ЛюбвиРайон Балбулол, лагуна Любви
3 день

Район Япап, Озеро медуз, вершина Харфат

Проведём день в лазурных лагунах района Япап. Это Сейшелы в миниатюре с белоснежными пляжами, яркими коралловыми садами, пещерами. Отдыхаем, загораем, плаваем с маской и трубкой, изучаем мир на каяках.

Потом обуваем удобные кроссовки и отправляемся в небольшой треккинг. Тропа идёт круто то вверх, то вниз по скалам и приводит к необычному озеру, в котором живут огромные популяции медуз. Они неядовиты, а купание среди этих животных — особенный опыт.

Вечером с желающими поднимемся на вершину Харфат. Это пик высотой всего 100 метров, с которого открывается невероятная панорама. После насыщенного дня — вкусный ужин на борту и ночной переход до центрального Раджа-Ампата.

Район Япап, Озеро медуз, вершина ХарфатРайон Япап, Озеро медуз, вершина ХарфатРайон Япап, Озеро медуз, вершина Харфат
4 день

Остров Папуа, прогулки на сапах и каяках, снорклинг, треккинг

За ночь мы подойдём к берегам острова Папуа. С этого момента начинаем исследовать прибрежные воды Новой Гвинеи.

В этом районе тоже много бирюзовых лагун, карстовых скал и тоннелей, по которым можно путешествовать только на деревянных плоскодонках, сапах и каяках — большие яхты не пройдут. Подводный мир также разнообразен и удивителен — здесь невероятно огромное количество обитателей.

Сегодня мы проследуем по разным дайв-спотам и самым красочным местам. Берите сап или каяк, надевайте маску и покоряйте лагуны, в которых до вас мало кто бывал.

К ужину швартуемся у Пиайнемо — самой известной смотровой площадки архипелага. С каждым шагом по лестнице вид вокруг становится всё более завораживающим: любуйтесь необитаемыми скалистыми островками и не пропустите лагуну в форме звезды.

Остров Папуа, прогулки на сапах и каяках, снорклинг, треккингОстров Папуа, прогулки на сапах и каяках, снорклинг, треккингОстров Папуа, прогулки на сапах и каяках, снорклинг, треккинг
5 день

Деревни Арборек и Саувандарек, барбекю на острове Миоскон

Сегодня погрузимся в культуру местных. В деревне Арборек живут представители коренных народов Папуа — папуасы. Вы узнаете, как устроен их быт, и сможете заняться снорклингом у пирса.

Деревня Саувандарек скрыта тенью тропического леса. Прогуляемся между домиками с крышами из пальмовых листьев, оценим сумки и шляпы из падана, понаблюдаем за крабами на деревьях.

Вечером команда устроит ужин на острове Миоскон. Кок приготовит аппетитное барбекю, а вы будете танцевать под звёздами, отдыхать на берегу и гулять под пальмами. Не бойтесь летучих мышей — они питаются исключительно фруктами.

Деревни Арборек и Саувандарек, барбекю на острове МиосконДеревни Арборек и Саувандарек, барбекю на острове МиосконДеревни Арборек и Саувандарек, барбекю на острове Миоскон
6 день

Парк Сапоркрен, мангровый лес Калибиру, остров Саонек

Сегодня стоит проснуться пораньше, чтобы прогуляться по парку Сапоркрен. В нём живут райские птицы Вильсона, которых почти невозможно увидеть в других местах.

Ещё один дикий уголок на нашем пути — мангровый лес Калибиру. Вы пройдёте на лодке по узкой реке, петляющей среди корней, — отличная возможность понаблюдать за пернатыми и сделать красивые кадры.

К ужину яхта прибудет к островку Саонек. Это последняя точка круиза для подводного плавания или прогулок на сапах и каяках.

Парк Сапоркрен, мангровый лес Калибиру, остров СаонекПарк Сапоркрен, мангровый лес Калибиру, остров СаонекПарк Сапоркрен, мангровый лес Калибиру, остров Саонек
7 день

Завершение круиза

Последняя чашка кофе за завтраком, сбор вещей — возвращаемся в Соронг. Тепло попрощаемся и отправим вас в аэропорт.

Совет: если вы хотите задержаться в этой части света, позаботьтесь об этом заранее: гестхаусов в Раджа-Ампате немного, и бронируют их за несколько месяцев. Условия будут самые простые, но взамен вы получите прекрасную первозданную природу.

Завершение круизаЗавершение круизаЗавершение круиза

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, постельное бельё и полотенца (кроме пляжных), финальная уборка кают
  • Питание
  • Трансферы от/до аэропорта на микроавтобусе
  • Передвижение между островами на яхте
  • Экскурсии с англоговорящим гидом и переводчиком
  • Активности (снорклинг, каяки, сапы, треккинг к смотровым, посещение деревень коренных народов)
  • Сервис на борту (круглосуточное обслуживание, доступ к зонам отдыха, базовый пакет Wi‑Fi)
  • Организационные моменты (заправка яхты топливом и водой, портовые и сервисные сборы по маршруту, поддержка менеджеров в чате тура)
Что не входит в цену
  • Билеты в Соронг и обратно в ваш город
  • 1-местное проживание
  • Премиальный алкоголь
  • Виза, налоги, входные билеты в нацпарки
  • Страховка (рекомендуется с покрытием экстренной эвакуации)
  • Дайвинг (по желанию)
  • Услуги прачечной
  • Обратите внимание: итоговая стоимость тура зависит от выбранной каюты
Место начала и завершения?
Аэропорт/марина Соронга, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Соронге
Провёл экскурсии для 68 туристов
В туризме более 20 лет, яхтенный капитан, тревел-эксперт, организатор более 100 мероприятий, походов, экспедиций и регат для взрослых и детей. В активе организация и успешное проведение морских походов и круизов
читать дальше

на Сейшелы, Азоры, Канары, Карибы, Мальдивы,Таиланд, по всему Средиземноморью, а также России — Крым, Карелия, Приморье и Байкал. Приоритетная задача — активное развитие яхтенного туризма в России, открытие новых маршрутов и направлений, популяризация этого вида отдыха и путешествий.