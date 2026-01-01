Завтракаем в сердце архипелага Мисоол — районе Балбулол. Это нетронутый уголок природы, идеальный для снорклинга и дайвинга: здесь яркие ковры из кораллов и огромное количество разноцветных обитателей. А местные скалы могли бы быть декорациями к фильму «Аватар».

После обеда и полдника, когда спадёт жара, отправимся к бухте в форме сердца — лагуне Любви. Удивительный цвет воды видно с берега, а чтобы увидеть само сердечко, нужно подняться наверх. Путь непростой, однако открывающаяся панорама вознаградит за все усилия. Ужинаем и ночуем на якоре.