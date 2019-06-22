Отзыв на: Погружение в культуру острова Ява

С Сергей 4

Прамбанан и Боробудур увидеть стоит, места очень живописные. Из минусов мы отметили высокую стоимость, много времени на дорогу, толпы туристов. Дворец султана не очень впечатлил. Не удалось посетить сувенирные магазины Прамбанан и Боробудур, а они должны быть на объектах под охраной ЮНЕСКО. Заезды на шоппинг просьба согласовывать в начале экскурсии или написать о них в программе.