Все экскурсии в Яве
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Яве – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от $200. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Яве почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Индонезии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
10ч
$200
за 1-6 чел.
Из Бали к древним храмам острова Ява
Прикоснуться к святыням буддийской религии на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
12ч
$230
за 1-6 чел.
Погружение в культуру острова Ява
Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок
Последние отзывы «Экскурсии Явы»
- Отзыв на: Погружение в культуру острова ЯваССергей22 июня 2019Прамбанан и Боробудур увидеть стоит, места очень живописные. Из минусов мы отметили высокую стоимость, много времени на дорогу, толпы туристов. Дворец султана не очень впечатлил. Не удалось посетить сувенирные магазины Прамбанан и Боробудур, а они должны быть на объектах под охраной ЮНЕСКО. Заезды на шоппинг просьба согласовывать в начале экскурсии или написать о них в программе.