Обзорные экскурсии на Яве

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Прикоснуться к святыням буддийской религии на обзорной экскурсии

Natalia
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Natalia – представитель гидов
Ява — удивительный остров, на котором соседствуют джунгли и действующие вулканы, древние храмы и дворцы.

Оказаться здесь — значит прочувствовать колорит Индонезии и её природную красоту, прикоснуться к культовым местам паломничества и молитв.

Вы прогуляетесь среди уникальных каменных барельефов, повествующих о жизни Индонезии.

Увидите архитектурное чудо, храм Прамбанан, включенный в список Юнеско.

А еще понаблюдаете за работой ремесленных мастеров, заглянете в дворец султана и попробуете блюда яванской кухни.
От $200 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча аэропорт или отель города Джокьякарта
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Из Бали к древним храмам острова Ява
Из Бали к древним храмам острова Ява

Что вас ожидает

Боробудур: путь Будды
Вы побываете в древнем буддийском храме Боробудур — крупнейшем памятнике средневековой индонезийской архитектуры. Здесь сохранилось больше 500 статуй Будды, и прикосновение к каждой приносит счастье, согласно древнему поверью. Храм построен на 8 уровнях, которые символизируют путь избавления от страданий и постижение нирваны. На стенах вы увидите уникальные каменные барельефы, повествующие о жизни Будды и быте местных жителей.

Прамбанан: архитектурное чудо острова
Затем вы окажетесь у храма Прамбанан, расположенного в центре острова. Это не просто храм, а сохранившийся памятник Всемирного наследия и архитектурное чудо, поражающее своими масштабами. Он состоит из 200 храмов и святилищ, последние из которых возведены во времена средневекового государства Матарам. Вы пройдетесь по самым важным отреставрированным храмам Прамбанана и почувствуете дух древней индонезийской культуры.

Кратон: город в центре дворца
Главная достопримечательность Явы — дворец султана Кратон, прекрасный и зрелищный, настоящий город в городе, где живет 25 тысяч человек. Находясь на территории дворца, вы увидите тронный зал, личные палаты султана и нетипичные для Индонезии итальянский мрамор и мебель в стиле рококо.

А после прогулки попробуете блюда яванской кухни, увидите, как работают индонезийские мастера в ремесленном центре и сможете заглянуть в местные торговые лавки.

Организационные детали

  • Обратите внимание, что это не познавательная экскурсия, а видовая. Но в поездке вас будет сопровождать русскоговорящий гид-балиец, готовый помочь с организационными вопросами.
  • В стоимость тура входит транспорт на острове, русскоговорящий гид, входные билеты по программе, обед.
  • Дополнительно оплачиваются: авиабилеты и трансфер на Бали (прилет в Джокьякарту должен состояться до 10:00, вылет из Джокьякарты — после 20:00).
  • Вы можете обратиться к гиду, если понадобится помощь в выборе и покупке билетов.
Из Бали к древним храмам острова Ява
Из Бали к древним храмам острова Ява
Из Бали к древним храмам острова Ява
Из Бали к древним храмам острова Ява
Из Бали к древним храмам острова Ява
Из Бали к древним храмам острова Ява
Из Бали к древним храмам острова Ява
Из Бали к древним храмам острова Ява

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура аэропорт или отель города Джокьякарта.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов-балийцев. Наша компания работает с 2007 года и предлагает увлекательные, познавательные и насыщенные маршруты по живописному острову. С нами вы полюбите Бали всерьез и надолго!
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От $230 за экскурсию
12 часов
1 отзыв
Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок
Остров Ява, единственный султанат Индонезии, разительно отличается от других провинций жизненным укладом, культурными особенностями и потрясающей архитектурой. Всего за один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Явы: посетите крупнейший в мире буддийский храм, прочитаете индуистский эпос на каменных барельефах, заглянете в покои султана, прикоснетесь к природной красоте и традициям острова.

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