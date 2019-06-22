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Буддийский храм Боробудур, архитектурный парк Прамбанан, дворец султана и Водный замок

Olga
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Olga – представитель гидов
Остров Ява, единственный султанат Индонезии, разительно отличается от других провинций жизненным укладом, культурными особенностями и потрясающей архитектурой.

Всего за один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Явы: посетите крупнейший в мире буддийский храм, прочитаете индуистский эпос на каменных барельефах, заглянете в покои султана, прикоснетесь к природной красоте и традициям острова.
От $230 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява

Что вас ожидает

Боробудур — цитадель буддизма
В центре Явы вы посетите «восьмое чудо света» — крупнейший в мире буддистский храм Боробудур. Вы увидите сотни статуй Будды, рассмотрите барельефы на религиозные сюжеты и узнаете, почему Боробудур возведён в форме мандалы. Я расскажу вам, какие обряды проходят в храме паломники со всего мира и что вас ждет, если прикоснуться к каждой статуе Будды на верхнем ярусе.

Храмовая архитектура и религии острова Ява
Вы посетите известные на весь мир комплекс древних буддийских и индуистских храмов — археологический парк Прамбанан. Особое внимание мы уделим главному сокровищу комплекса, храму Лара Джонгранг. Это грандиозное сооружение потрясающе смотрится издалека, но мы обязательно подойдем поближе, чтобы рассмотреть каменные барельефы, которые иллюстрируют индонезийскую версию эпоса Рамаяна.

Будни во дворце Султана
Об истории и политическом устройстве Явы вам расскажет Кратон — обширный архитектурный комплекс, включающий в себя действующий дворец султана, сады, мечеть, красивейший Таман Сари (Водный замок) и жилой район, в котором когда-то жили слуги султана. Вы посетите открытую публике часть дворца: пройдете по внутренним дворикам и комнатам, рассмотрите портреты членов семьи султана и роскошные вещи правителей Явы: фарфор, одежду, батик. А если повезет, во дворце вы сможете посетить выступление кукольного театра теней и ансамбля гамелан, традиционного индонезийского оркестра.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: индивидуальный автомобиль с водителем на Яве; русскоязычный гид на Яве; все входные билеты по программе.
  • Дополнительно оплачиваются трансфер отель-аэропорт-отель на Бали, авиабилеты Бали-Джокьякарта-Бали, обед. Если возникнут трудности с бронью, мы будем рады вам помочь!
  • В аэропорту Джокьякарты вас встречает отличный русскоязычный гид из нашей команды, который будет сопровождать вас весь день. Вечером вы вылетаете обратно на Бали.
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява
Погружение в культуру острова Ява

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Olga
Olga
Привет! Меня зовут Ольга. Наша команда работает на замечательном острове Бали в Индонезии и мы организовываем не только стандартные программы экскурсий, но и предлагаем индивидуальные варианты досуга на острове, а также за его пределами, исходя из ваших пожеланий. Ждем вас в гости!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Сергей
22 июня 2019
Прамбанан и Боробудур увидеть стоит, места очень живописные. Из минусов мы отметили высокую стоимость, много времени на дорогу, толпы туристов. Дворец султана не очень впечатлил. Не удалось посетить сувенирные магазины Прамбанан и Боробудур, а они должны быть на объектах под охраной ЮНЕСКО. Заезды на шоппинг просьба согласовывать в начале экскурсии или написать о них в программе.

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Ява — удивительный остров, на котором соседствуют джунгли и действующие вулканы, древние храмы и дворцы. Оказаться здесь — значит прочувствовать колорит Индонезии и её природную красоту, прикоснуться к культовым местам паломничества и молитв. Вы прогуляетесь среди уникальных каменных барельефов, повествующих о жизни Индонезии. Увидите архитектурное чудо, храм Прамбанан, включенный в список Юнеско. А еще понаблюдаете за работой ремесленных мастеров, заглянете в дворец султана и попробуете блюда яванской кухни.

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