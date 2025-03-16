Позавтракаем и отправимся в Алджун, живописно расположенный в рощах оливок и зарослях соснового леса. Посетим крепость Ар-Рабад (или Алджун), которую в 12 веке арабы основали, чтобы обороняться от крестоносцев. С её вершины открывается невероятный вид на окрестности.

Следующая локация — античный город Джераш, где сохранились древние купальни, колонны, театры, храмы Зевса и Артемиды, ипподром. Учёные нашли доказательства тому, что люди здесь жили ещё 2500 лет назад! В городке удивительным образом смешались греческие, римские и восточные традиции архитектуры.

Дальше переместимся в Амман. Осмотрим цитадель и колизей, посетим бульвар, увидим мечеть и заглянем в Королевский автомобильный музей. В коллекции короля Хуссейна более 70 машин и мотоциклов.

В Аммане поужинаем в ресторане — насладимся блюдами на гриле с салатами. Вернёмся в отель и отдохнём.