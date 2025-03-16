Путешествие от Аммана до Мёртвого моря: Петра, Лунная долина и пляжный отдых

Прокатиться на джипе по пустыне, увидеть «Сокровищницу фараонов» и посетить место крещения Иисуса
Приглашаем в тур по Иордании.

В античном городе Джераш вы увидите, как сочетаются греческие, римские и арабские традиции архитектуры, и осмотрите древние купальни, театры, храмы Зевса и Артемиды. В Вади-Рам вас
читать дальше

ждут инопланетные пейзажи: пустыня местами напоминает Луну и Марс. Исследуем Петру — город, полностью высеченный в розовых скальных породах. Увидим блоки джинов, каньон Сик и храм эпохи эллинизма Эль-Хазне. Финалом путешествия станет отдых в роскошном спа-отеле на берегу Мёртвого моря.

Путешествие от Аммана до Мёртвого моря: Петра, Лунная долина и пляжный отдых
Путешествие от Аммана до Мёртвого моря: Петра, Лунная долина и пляжный отдых
Путешествие от Аммана до Мёртвого моря: Петра, Лунная долина и пляжный отдых
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Проживание. Будем жить в отеле W Amman Hotel в Аммане с панорамным бассейном, баром и рестораном, в отелях-сферах Luxury Rum Magic в пустыне, в La Maison Hotel Petra в Петре и отеле Crowne Plaza Jordan со спа и бассейном на берегу Мёртвого моря, 2-местное размещение. 1-местное за доплату.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины. Обеды и напитки на ужинах оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Дети. Участие возможно с 21 года.

Виза. Гражданам РФ нужна виза. Её можно получить по прибытии в аэропорт Аммана.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Аммана и отвезём в отель. После заселения познакомимся за приветственным ужином с вином.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Крепость Алджун, античный Джераш и Амман

Позавтракаем и отправимся в Алджун, живописно расположенный в рощах оливок и зарослях соснового леса. Посетим крепость Ар-Рабад (или Алджун), которую в 12 веке арабы основали, чтобы обороняться от крестоносцев. С её вершины открывается невероятный вид на окрестности.

Следующая локация — античный город Джераш, где сохранились древние купальни, колонны, театры, храмы Зевса и Артемиды, ипподром. Учёные нашли доказательства тому, что люди здесь жили ещё 2500 лет назад! В городке удивительным образом смешались греческие, римские и восточные традиции архитектуры.

Дальше переместимся в Амман. Осмотрим цитадель и колизей, посетим бульвар, увидим мечеть и заглянем в Королевский автомобильный музей. В коллекции короля Хуссейна более 70 машин и мотоциклов.

В Аммане поужинаем в ресторане — насладимся блюдами на гриле с салатами. Вернёмся в отель и отдохнём.

Крепость Алджун, античный Джераш и АмманКрепость Алджун, античный Джераш и АмманКрепость Алджун, античный Джераш и АмманКрепость Алджун, античный Джераш и АмманКрепость Алджун, античный Джераш и Амман
3 день

Лунная долина

После завтрака переедем в Вади-Рам. Дорога займёт около 4 часов. Заселимся в наш роскошный отель, а затем на джипе покатаемся по каменистой пустыне. Будем останавливаться в самых живописных локациях. Вади-Рам считается одной из самых таинственных пустыней в мире — убедимся, что звание место получило не зря. Прокатимся по Лунной долине, сфотографируем растущие из песков живописные скалы.

Ужинать будем в пустыне — вы отведаете ягнёнка и курицу, приготовленные под песком, а также салаты.

Лунная долинаЛунная долинаЛунная долинаЛунная долинаЛунная долинаЛунная долинаЛунная долина
4 день

Экскурсия по Петре

Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в Петру — удивительный розовый город, целиком высеченный в скале. Путь займёт 2 часа. Русскоговорящий гид покажет главные достопримечательности: блоки джинов, каньон Сик, храм эпохи эллинизма Эль-Хазне, имеющий второе название — «Сокровищница фараонов». Пройдём по улице фасадов и полюбуемся амфитеатрами.

Ныне заброшенная, некогда Петра была крупным городом и важным торговым центром. Через неё перевозили шёлк, специи и благовония в Аравию, Африку и Египет.

Заселимся в отель и поужинаем.

Экскурсия по ПетреЭкскурсия по ПетреЭкскурсия по ПетреЭкскурсия по ПетреЭкскурсия по ПетреЭкскурсия по ПетреЭкскурсия по Петре
5 день

Мёртвое море и река Иордан

После завтрака отправимся на Мёртвое море. Переезд займёт около 3 часов. Заселимся в отель, после чего вас ждёт экскурсия на место крещения Иисуса на реке Иордан. По желанию можно посетить Русский паломнический комплекс.

Затем отдохнём на берегу моря и посетим спа (входить в стоимость). Поужинаем в отеле.

Мёртвое море и река ИорданМёртвое море и река ИорданМёртвое море и река ИорданМёртвое море и река ИорданМёртвое море и река ИорданМёртвое море и река ИорданМёртвое море и река Иордан
6 день

Свободный день

Свободный день. После завтрака вы сможете отдохнуть на море или расслабиться в спа. В этот день включены завтрак и ужин.

Свободный день
7 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт. Путь займёт 50 минут.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1 750
1-местное размещение€2 250
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Wi-Fi и вода в дороге
Что не входит в цену
  • Билеты до Иордании и обратно
  • Обеды и напитки во время ужинов
  • 1-местное размещение - стоимость тура €2250
Место начала и завершения?
Аэропорт Аммана, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Аммана

Открывая Иорданию: «живое» и Мёртвое моря, пески пустыни Вади-Рам и скальный город Петра
9 дней
Открывая Иорданию: «живое» и Мёртвое моря, пески пустыни Вади-Рам и скальный город Петра
Прикоснуться к древним цивилизациям, полюбоваться космическими видами и провести день на курорте
Начало: Амман, аэропорт, время встречи зависит от времени ...
7 дек в 08:00
22 фев в 08:00
$1 530 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Аммане
Все туры из Аммана
ХорошоТам