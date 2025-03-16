В античном городе Джераш вы увидите, как сочетаются греческие, римские и арабские традиции архитектуры, и осмотрите древние купальни, театры, храмы Зевса и Артемиды. В Вади-Рам вас
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Проживание. Будем жить в отеле W Amman Hotel в Аммане с панорамным бассейном, баром и рестораном, в отелях-сферах Luxury Rum Magic в пустыне, в La Maison Hotel Petra в Петре и отеле Crowne Plaza Jordan со спа и бассейном на берегу Мёртвого моря, 2-местное размещение. 1-местное за доплату.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины. Обеды и напитки на ужинах оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.
Дети. Участие возможно с 21 года.
Виза. Гражданам РФ нужна виза. Её можно получить по прибытии в аэропорт Аммана.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Аммана и отвезём в отель. После заселения познакомимся за приветственным ужином с вином.
Крепость Алджун, античный Джераш и Амман
Позавтракаем и отправимся в Алджун, живописно расположенный в рощах оливок и зарослях соснового леса. Посетим крепость Ар-Рабад (или Алджун), которую в 12 веке арабы основали, чтобы обороняться от крестоносцев. С её вершины открывается невероятный вид на окрестности.
Следующая локация — античный город Джераш, где сохранились древние купальни, колонны, театры, храмы Зевса и Артемиды, ипподром. Учёные нашли доказательства тому, что люди здесь жили ещё 2500 лет назад! В городке удивительным образом смешались греческие, римские и восточные традиции архитектуры.
Дальше переместимся в Амман. Осмотрим цитадель и колизей, посетим бульвар, увидим мечеть и заглянем в Королевский автомобильный музей. В коллекции короля Хуссейна более 70 машин и мотоциклов.
В Аммане поужинаем в ресторане — насладимся блюдами на гриле с салатами. Вернёмся в отель и отдохнём.
Лунная долина
После завтрака переедем в Вади-Рам. Дорога займёт около 4 часов. Заселимся в наш роскошный отель, а затем на джипе покатаемся по каменистой пустыне. Будем останавливаться в самых живописных локациях. Вади-Рам считается одной из самых таинственных пустыней в мире — убедимся, что звание место получило не зря. Прокатимся по Лунной долине, сфотографируем растущие из песков живописные скалы.
Ужинать будем в пустыне — вы отведаете ягнёнка и курицу, приготовленные под песком, а также салаты.
Экскурсия по Петре
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в Петру — удивительный розовый город, целиком высеченный в скале. Путь займёт 2 часа. Русскоговорящий гид покажет главные достопримечательности: блоки джинов, каньон Сик, храм эпохи эллинизма Эль-Хазне, имеющий второе название — «Сокровищница фараонов». Пройдём по улице фасадов и полюбуемся амфитеатрами.
Ныне заброшенная, некогда Петра была крупным городом и важным торговым центром. Через неё перевозили шёлк, специи и благовония в Аравию, Африку и Египет.
Заселимся в отель и поужинаем.
Мёртвое море и река Иордан
После завтрака отправимся на Мёртвое море. Переезд займёт около 3 часов. Заселимся в отель, после чего вас ждёт экскурсия на место крещения Иисуса на реке Иордан. По желанию можно посетить Русский паломнический комплекс.
Затем отдохнём на берегу моря и посетим спа (входить в стоимость). Поужинаем в отеле.
Свободный день
Свободный день. После завтрака вы сможете отдохнуть на море или расслабиться в спа. В этот день включены завтрак и ужин.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт. Путь займёт 50 минут.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1 750
|1-местное размещение
|€2 250
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Wi-Fi и вода в дороге
Что не входит в цену
- Билеты до Иордании и обратно
- Обеды и напитки во время ужинов
- 1-местное размещение - стоимость тура €2250