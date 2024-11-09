Прикоснуться к древним цивилизациям, полюбоваться космическими видами и провести день на курорте
Вы проведёте два дня в легендарной Петре, погуляете по живописному каньону и биосферному заповеднику, посетите место крещения Христа на реке Иордан. В пустыне Вади-Рам будем кататься на джипах и посмотрим на жизнь бедуинов. Вы попробуете национальные блюда и побываете в самой нижней точке Земли. А ещё отдохнёте на берегах Мёртвого и Красного морей.
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 166
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 9 лет.
Виза ставится по прилете (бесплатно при условии покупки Jordan pass).
Огромная просьба иметь не более одного чемодана на человека. С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо коллективным желанием группы.
Проживание. В бутик-отелях, гостиницах 3* и 4*, кемпингах в 2- и 3-местных номерах.
Питание. Не входит в стоимость тура.
Уровень сложности. Программа несложная. Это смесь авто- и экскурсионного тура, плюс пара пешеходных маршрутов по несколько часов. Переезды — в среднем по 1,5 часа (100 км) в день.
Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.
Программа тура по дням
Приезд и размещение
Встречаемся в аэропорту и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после перелёта.
Достопримечательности Аммана, древний город Джераш
Сегодня в первой половине дня вас ждёт знакомство с Амманом, столицей Иордании. Расположенный в холмистой местности между пустыней и плодородной долиной реки Иордан, город сочетает в себе контрасты старого и нового. Посетим древнейшую цитадель, от которой открывается потрясающий вид,
посмотрим на комплекс дворца Омейядов, храм Геркулеса и Византийскую церковь.
Побываем в отреставрированном Римском театре, построенном во 2-м веке нашей эры и вмещающем около 6000 человек — здесь до сих пор проводят представления.
Затем, после часа пути, мы окажемся у ворот древнего города Джераша, история которого насчитывает более 6500 лет. Завоёванный генералом Помпеем в 63 году до н. э., он попал под власть Рима и был одним из десяти великих римских городов Лиги Декаполиса. Золотой век города пришёлся на период римского правления, и сейчас это место считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в мире римских провинциальных городов.
Мёртвое море, река Иордан и каньон Вади-эль-Муджиб
Утро проведём у Мёртвого моря, где кажется, будто попал на другую планету — настолько необычно выглядит пейзаж из белоснежных кристаллов соли. Тёплая, успокаивающая и очень солёная вода, богатая минералами, привлекала людей с древних времён, в том числе Ирода Великого и Клеопатру.
После посетим место крещения Христа на реке Иордан и переедем чуть южнее, пообедав на морском берегу. А затем прогуляемся между грандиозных скал каньона Вади-эль-Муджиб, расположенного в глубоком ущелье, входящем в Мёртвое море. Пройдём вглубь на максимально возможное расстояние, в зависимости от уровня воды. На ночь разместимся в Петре.
Треккинг по заповеднику, средневековый замок, Малая Петра
В этот день вас ждёт треккинг в крупнейшем природном заповеднике страны. Дана занимает площадь около 320 квадратных километров вдоль Великой рифтовой долины, где живописные горы соседствуют с высохшими руслами рек. Эта территория на протяжении 400 лет также служит домом для гостеприимного племени Ата’та. Несколько часов мы проведём на одной из официальных троп заповедника. Вы сможете помедитировать в тишине, насладиться свежим воздухом и прохладным бризом, поискать следы животных и растения-эндемики.
Затем побываем в древней крепости крестоносцев на высоте 900 м над уровнем моря в стенах старого города. Увидев силуэт укреплённого города и замка, вы поймёте, почему именно здесь на протяжении тысячелетий решались судьбы королей и народов.
На подъезде обратно к Петре мы посетим Малую Петру — скальный комплекс древних сооружений, почти точную копию Петры в миниатюре.
Знакомство с древней Петрой
Сегодня и завтра мы будем исследовать древний город Петру — национальное сокровище Иордании и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, наследие набатейцев, трудолюбивых арабов, которые поселились в южной части Иордании более 2000 лет назад.
Второй день в Петре, переезд в Вади-Рам
За два дня мы посетим максимально возможное количество локаций древнего города, включая знаменитый каньон Сик, казну, улицу Фасадов и улицу Колонн, амфитеатр и многочисленные храмы, жертвенники и гробницы. А вечером нам предстоит 2-часовой переезд в пустыню Вади-Рам, где мы разместимся в палаточном городке.
Джип-тур по пустыне Вади-Рам, переезд в Акабу
Приготовьтесь к ярким эмоциям и головокружительным пейзажам — сегодня целый день мы будем кататься на джипах по пустыне Вади-Рам, где снималось множество голливудских космических саг. Вы сможете насладиться спокойствием бескрайних пустынных пространств и исследовать каньоны, обнаружить 4000-летние наскальные рисунки и другие захватывающие сокровища, которые хранит эта обширная дикая местность, где живут кочевые племена бедуинов. А вечером переедем в Акабу на Красном море.
День в курортной Акабе
Мечты о море должны сбываться! Расположенная в южной части страны, Акаба является пляжным городом, и мы проведём здесь весь день. Можно понежиться на пляжах, позагорать и поплавать, заняться дайвингом и исследовать исторические места и колоритные рынки.
Отъезд
Утром — переезд в аэропорт и вылет домой. Желающие могут продлить отдых и остаться на море.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях с бесплатным wi-fi
- 1 ночь в лагере бедуинов в пустыне Вади-Рам (шатры с туалетом и душем)
- Все трансферы, включая топливо (более 500 км)
- Джип-тур на весь день в пустыне Вади-Рам с ланчем
- Все экскурсии по программе
- Сопровождение организатором тура
- Фото - и видеоотчеты о поездке
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Аммана и обратно
- Входные билеты/сборы на исторические и природные достопримечательности
- Питание - 7-15 евро за один приём с человека
- Страховка (включая Ковид)
- Одноместное размещение - 35 884 руб
- Марсианский шатер в пустыне - 7975 руб