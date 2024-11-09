Открывая Иорданию: «живое» и Мёртвое моря, пески пустыни Вади-Рам и скальный город Петра
Авторский тур в Аммане

Прикоснуться к древним цивилизациям, полюбоваться космическими видами и провести день на курорте

Королевство Иордания по-настоящему сказочное! Есть здесь и античные руины в Аммане и Джераше, и средневековый замок времён Крестовых походов, и тысячелетние скальные города.

Вы проведёте два дня в легендарной Петре, погуляете по живописному каньону и биосферному заповеднику, посетите место крещения Христа на реке Иордан. В пустыне Вади-Рам будем кататься на джипах и посмотрим на жизнь бедуинов. Вы попробуете национальные блюда и побываете в самой нижней точке Земли. А ещё отдохнёте на берегах Мёртвого и Красного морей.
Открывая Иорданию: «живое» и Мёртвое моря, пески пустыни Вади-Рам и скальный город Петра
Открывая Иорданию: «живое» и Мёртвое моря, пески пустыни Вади-Рам и скальный город Петра
Открывая Иорданию: «живое» и Мёртвое моря, пески пустыни Вади-Рам и скальный город Петра
Ближайшие даты:
9
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 166
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 9 лет.
Виза ставится по прилете (бесплатно при условии покупки Jordan pass).
Огромная просьба иметь не более одного чемодана на человека. С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы либо коллективным желанием группы.

Проживание. В бутик-отелях, гостиницах 3* и 4*, кемпингах в 2- и 3-местных номерах.

Питание. Не входит в стоимость тура.

Уровень сложности. Программа несложная. Это смесь авто- и экскурсионного тура, плюс пара пешеходных маршрутов по несколько часов. Переезды — в среднем по 1,5 часа (100 км) в день.

Дети. Возможно участие с детьми от 9 лет.

Программа тура по дням

1 день

Приезд и размещение

Встречаемся в аэропорту и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте после перелёта.

Приезд и размещениеПриезд и размещениеПриезд и размещениеПриезд и размещениеПриезд и размещение
2 день

Достопримечательности Аммана, древний город Джераш

Сегодня в первой половине дня вас ждёт знакомство с Амманом, столицей Иордании. Расположенный в холмистой местности между пустыней и плодородной долиной реки Иордан, город сочетает в себе контрасты старого и нового. Посетим древнейшую цитадель, от которой открывается потрясающий вид,
посмотрим на комплекс дворца Омейядов, храм Геркулеса и Византийскую церковь.

Побываем в отреставрированном Римском театре, построенном во 2-м веке нашей эры и вмещающем около 6000 человек — здесь до сих пор проводят представления.

Затем, после часа пути, мы окажемся у ворот древнего города Джераша, история которого насчитывает более 6500 лет. Завоёванный генералом Помпеем в 63 году до н. э., он попал под власть Рима и был одним из десяти великих римских городов Лиги Декаполиса. Золотой век города пришёлся на период римского правления, и сейчас это место считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в мире римских провинциальных городов.

Достопримечательности Аммана, древний город ДжерашДостопримечательности Аммана, древний город ДжерашДостопримечательности Аммана, древний город Джераш
3 день

Мёртвое море, река Иордан и каньон Вади-эль-Муджиб

Утро проведём у Мёртвого моря, где кажется, будто попал на другую планету — настолько необычно выглядит пейзаж из белоснежных кристаллов соли. Тёплая, успокаивающая и очень солёная вода, богатая минералами, привлекала людей с древних времён, в том числе Ирода Великого и Клеопатру.

После посетим место крещения Христа на реке Иордан и переедем чуть южнее, пообедав на морском берегу. А затем прогуляемся между грандиозных скал каньона Вади-эль-Муджиб, расположенного в глубоком ущелье, входящем в Мёртвое море. Пройдём вглубь на максимально возможное расстояние, в зависимости от уровня воды. На ночь разместимся в Петре.

Мёртвое море, река Иордан и каньон Вади-эль-МуджибМёртвое море, река Иордан и каньон Вади-эль-МуджибМёртвое море, река Иордан и каньон Вади-эль-МуджибМёртвое море, река Иордан и каньон Вади-эль-Муджиб
4 день

Треккинг по заповеднику, средневековый замок, Малая Петра

В этот день вас ждёт треккинг в крупнейшем природном заповеднике страны. Дана занимает площадь около 320 квадратных километров вдоль Великой рифтовой долины, где живописные горы соседствуют с высохшими руслами рек. Эта территория на протяжении 400 лет также служит домом для гостеприимного племени Ата’та. Несколько часов мы проведём на одной из официальных троп заповедника. Вы сможете помедитировать в тишине, насладиться свежим воздухом и прохладным бризом, поискать следы животных и растения-эндемики.

Затем побываем в древней крепости крестоносцев на высоте 900 м над уровнем моря в стенах старого города. Увидев силуэт укреплённого города и замка, вы поймёте, почему именно здесь на протяжении тысячелетий решались судьбы королей и народов.

На подъезде обратно к Петре мы посетим Малую Петру — скальный комплекс древних сооружений, почти точную копию Петры в миниатюре.

Треккинг по заповеднику, средневековый замок, Малая ПетраТреккинг по заповеднику, средневековый замок, Малая ПетраТреккинг по заповеднику, средневековый замок, Малая Петра
5 день

Знакомство с древней Петрой

Сегодня и завтра мы будем исследовать древний город Петру — национальное сокровище Иордании и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, наследие набатейцев, трудолюбивых арабов, которые поселились в южной части Иордании более 2000 лет назад.

Знакомство с древней ПетройЗнакомство с древней ПетройЗнакомство с древней ПетройЗнакомство с древней Петрой
6 день

Второй день в Петре, переезд в Вади-Рам

За два дня мы посетим максимально возможное количество локаций древнего города, включая знаменитый каньон Сик, казну, улицу Фасадов и улицу Колонн, амфитеатр и многочисленные храмы, жертвенники и гробницы. А вечером нам предстоит 2-часовой переезд в пустыню Вади-Рам, где мы разместимся в палаточном городке.

Второй день в Петре, переезд в Вади-РамВторой день в Петре, переезд в Вади-РамВторой день в Петре, переезд в Вади-РамВторой день в Петре, переезд в Вади-РамВторой день в Петре, переезд в Вади-Рам
7 день

Джип-тур по пустыне Вади-Рам, переезд в Акабу

Приготовьтесь к ярким эмоциям и головокружительным пейзажам — сегодня целый день мы будем кататься на джипах по пустыне Вади-Рам, где снималось множество голливудских космических саг. Вы сможете насладиться спокойствием бескрайних пустынных пространств и исследовать каньоны, обнаружить 4000-летние наскальные рисунки и другие захватывающие сокровища, которые хранит эта обширная дикая местность, где живут кочевые племена бедуинов. А вечером переедем в Акабу на Красном море.

Джип-тур по пустыне Вади-Рам, переезд в АкабуДжип-тур по пустыне Вади-Рам, переезд в АкабуДжип-тур по пустыне Вади-Рам, переезд в АкабуДжип-тур по пустыне Вади-Рам, переезд в АкабуДжип-тур по пустыне Вади-Рам, переезд в Акабу
8 день

День в курортной Акабе

Мечты о море должны сбываться! Расположенная в южной части страны, Акаба является пляжным городом, и мы проведём здесь весь день. Можно понежиться на пляжах, позагорать и поплавать, заняться дайвингом и исследовать исторические места и колоритные рынки.

День в курортной АкабеДень в курортной АкабеДень в курортной АкабеДень в курортной Акабе
9 день

Отъезд

Утром — переезд в аэропорт и вылет домой. Желающие могут продлить отдых и остаться на море.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях с бесплатным wi-fi
  • 1 ночь в лагере бедуинов в пустыне Вади-Рам (шатры с туалетом и душем)
  • Все трансферы, включая топливо (более 500 км)
  • Джип-тур на весь день в пустыне Вади-Рам с ланчем
  • Все экскурсии по программе
  • Сопровождение организатором тура
  • Фото - и видеоотчеты о поездке
  • Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Аммана и обратно
  • Входные билеты/сборы на исторические и природные достопримечательности
  • Питание - 7-15 евро за один приём с человека
  • Страховка (включая Ковид)
  • Одноместное размещение - 35 884 руб
  • Марсианский шатер в пустыне - 7975 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Амман, аэропорт, время встречи зависит от времени вашего рейса
Завершение: Амман, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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