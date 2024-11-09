Авторский тур
9 дней
Открывая Иорданию: «живое» и Мёртвое моря, пески пустыни Вади-Рам и скальный город Петра
Прикоснуться к древним цивилизациям, полюбоваться космическими видами и провести день на курорте
Амман, аэропорт, время встречи зависит от времени ...
9 ноя
$2 166 за человека
Предлагаем вам продуманные и надежные туры из Аммана в 2024 году. Наши гиды помогут вам открыть для себя все достопримечательности Иордании на русском языке по доступным ценам от $2166. Вместе с нами вы сможете получить незабываемые впечатления от поездки