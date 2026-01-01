Описание тура
Прямиком в иранскую ночь вместе с весенним ветром!
Сверкающие дворцы и людные базары, цветущие сады и благородные мечети, тёмные гробницы и персидский залив.
Древнейшая из действующих цивилизаций готовит для вас извилистые лабиринты неизведанного двери Тегерана распахнуты.
Особенность нашего тура - острова Кешм и Ормуз! Здесь можно покупаться и позагорать в бикини на разноцветном песке
Программа тура по дням
Знакомство с Тегераном
В этот день нас ждет автомобильно-пешеходная экскурсия по Тегерану. Мы посетим королевский дворец Голестан и его музеи, погрузимся в истоию страны и познакомимся с эпохой Каджаров. Посетим Башню Азади - башню Свободы, как бы странно это не звучало. Посмотрим на авангардный мост Табийат и прогуляемся по красивому вечернему Тегерану
Погружение в Иран
Познакомившись со столицей, едем исследовать страну. На комфортабельном минивене вначале выдвигаемся в Кашан (в пути 2:30ч), город с древней историей, но отстроенный практически заново в эпоху Каджаров, в 18 веке
Посмотрим роскошные исторические особняки кашанских семей - Табатабаи, Боруджерди хаус, бани султана Амира, мечеть Ага Бозорг. Обедаем в традиционном иранском стиле
Дальше выдвигаемся в деревню Абьяне (в пути 1:15ч). Аутентичное местечко, где все дома сделаны из местной красной горной породы (очень красиво), здесь живет отдельная народность со своими обычаями и нарядами - погрузимся в местный колорит
Едем в Исфахан (в пути 2ч), заселяемся в гостиницу и идём ужинать
Исследуем Исфахан
Сегодня экскурсионный день в Исфахане, городе который стал известным на весь мир в 16 веке как самый красивый и развитый благодаря усилиям шаха Аббаса.
Прогуляемся по городу к большой площади Накш-э Джахан, посетим мечеть шейха Лотфоллы, дворец Али-Капу, дворец Чехель-Сотун. Дадим время на большой базар в центре города, один из самых древних и красивых базаров Востока. После обеда прогуляемся по улочкам армянского квартала и посетим собор Ванк, узнаем о жизни иранских армян и евреев.
Обед в традиционном иранском ресторане, где будем пробовать местные блюда. Вечером прогулка с посещением мостов Си-о-Се Поль и Хаджу, где то и дело начинает играть музыка - творческая и тёплая атмосфера
Йезд - один из самых древних городов мира
Выезжаем из Исфахана в город Йезд. Путь неблизкий, по дороге заедем в город Мейбод, посмотрим дворец для голубей) Йезд входит в десятку самых старых городов мира. Это город в пустыне и жизнь здесь организована иначе, чем в обычных городах - окунёмся в его уникальную атмосферу.
Мы увидим сложную систему водоснабжения, резервуары для воды, пятничную мечеть, улицы города совсем не похожи на привычные нам улицы города.
Еще Йезд - это столица зороастризма, древней религии, которая жива до сих пор. Мы сможем подняться на башни молчания и посетить действующий зороастрийский храм.
Ночь в комфортабельной гостинице Йезда
Шираз - культурный центр Ирана
Завтракаем в отеле и выезжаем в Шираз, главный город и один из культурных центров Ирана. Время в пути составляет около 5 часов и 30 минут. По пути мы заезжаем в Пасаргад, где находится гробница Кира Великого, легендарного правителя Персии, и древний город Персеполь, который был столицей царства Ахеменидов с 6-го по 4-й века до нашей эры.
Персеполь известен всему миру своими великолепными архитектурными сооружениями, которые сохранились по сей день. Величественные скульптуры и резьба по камню впечатляют даже путешественников, не знакомых с культурой Древней Персии.
После посещения Пасаргада и Персеполя мы прибываем в Шираз и заселяемся в гостиницу, чтобы отдохнуть и готовиться к новым приключениям
Насыщенный день в Ширазе
Сегодня нас ожидает насыщенный экскурсионный день в Ширазе. Мы начнем утро с посещения розовой мечети, которая славится своими великолепными витражами. Каждый витраж внутри мечети настоящее произведение искусства, и мы обязательно постараемся поймать лучи солнца, чтобы наша фотосессия стала еще более волшебной.
Затем мы отправимся в одну из зеркальных мечетей города, чтобы насладиться ее красотой и архитектурой. Если нас пропустят, то мы заглянем на территорию Шах-Черах, одной из важных иранских мусульманских святынь и мест паломничества.
После этого мы отправимся в комплекс Вакиль, который когда-то служил гостиницей и славится своими архитектурными достопримечательностями. Мы сможем увидеть очень красивый ботанический Сад Эрам, который украшен фонтанами, водопадами и множеством цветами. Тут отдохнем и насладимся прекрасной природой вокруг.
Затем мы посетим мечеть Насир оль-Мольк, отправимся к крепости Карим-хана, где сможем увидеть ее мощные стены и башни. Затем мы заглянем в баню и базар, чтобы узнать больше о местных традициях и культуре
Едем на остров Кешм
Завтрак в отеле, и сегодня едем на остров Кешм через Бандар-Аббаса и паром.
По дороге заедем посмотреть красивейшее розовое озеро и сделаем кучу фоток.
Вечером отдыхаем после дороги в уютном отеле на острове Кешм
Едем на остров Ормуз
Завтрак в отеле, и рано утром выезжаем к парому на остров Ормуз. Знаменитый остров пиратов и контрабандистов, когда-то контролировавших торговлю в Персидском заливе.
Но не только историей потрясает воображение это место, а разноцветной землей, пляжами с красным и серебристым песком, пещерами, космическими ландшафтами и возможностью покупаться в бикини в Иране на диких красивых пляжах.
Целый день проводим в активном формате. Возвращаемся в Кешм в гостиницу
Насыщенный день на острове Кешм
Сегодня объезжаем достопримечательности острова Кешм: Долину Звезд, Чах-Кух, мангровые леса, дикие пляжи. Наслаждаемся красотой, вкуснотой и морем - полное расслабление и кайф
Едем на остров Хенгам
Завтрак в отеле и едем на маленький остров Хенгам, в поисках еще одного горячего дикого пляжа.
Купаемся, загораем и вечером вылетаем в Тегеран.
Отдыхаем в Гостинице в аэропорту и улетаем домой
Добро пожаловать в Иран
После получения визы в аэропорту, встречи с нашим иранским гидом, едем в город и заселяемся в гостиницу в Тегеране, немного отдохнем, а вечером погуляем по городу
Все гостиницы, где мы будем жить:
- В центре города и можно погулять самостоятельно, быстро найти свою гостиницу
- 4. Это дает гарантированное качество и сервис
- 2-х местное размещение. За 1-местное размещение доплата 250 долларов.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 3+ или 4, в двухместных номерах с ванной и туалетом в номере
- Трансфер из и в аэропорт
- Экскурсии по маршруту
- Машина по маршруту
- Завтраки и вода по дороге
- Сопровождающий гид Искусствовед
- Медстраховка
Что не входит в цену
- Билеты в музеи, паромы, активности, сбор за визу (350 долл)
- 1 внутренний перелет (85 долл)
Пожелания к путешественнику
Информация об оплате:
Предоплата 15% вносится через площадку для бронирования места. После брони места в течение недели напрямую организатору вносится 15% стоимости тура в рублях (по актуальному курсу доллара в Цб +7%), а также дополнительные расходы (одноместное размещение, транспортные расходы, экскурсионные сборы и т. д). Остаток суммы 70% вы платите в долларах организатору на месте в день начала тура