2 день

Погружение в Иран

Познакомившись со столицей, едем исследовать страну. На комфортабельном минивене вначале выдвигаемся в Кашан (в пути 2:30ч), город с древней историей, но отстроенный практически заново в эпоху Каджаров, в 18 веке

Посмотрим роскошные исторические особняки кашанских семей - Табатабаи, Боруджерди хаус, бани султана Амира, мечеть Ага Бозорг. Обедаем в традиционном иранском стиле

Дальше выдвигаемся в деревню Абьяне (в пути 1:15ч). Аутентичное местечко, где все дома сделаны из местной красной горной породы (очень красиво), здесь живет отдельная народность со своими обычаями и нарядами - погрузимся в местный колорит

Едем в Исфахан (в пути 2ч), заселяемся в гостиницу и идём ужинать

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086