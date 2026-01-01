Описание тура
Для тех кто вырос из пакетных форматов - до 8 участников — 18-39 лет — полный круг по Исландии — водопады, вулканы, ледники — океан и горячие источники
Мы отправимся в увлекательное 8-дневное путешествие по Исландии, где посетим знаменитые водопады, такие как Гюдльфосс, и увидим извержения гейзеров в геотермальной долине. Мы прогуляемся вдоль ледника и кратера потухшего вулкана, устроим роуд-трип по живописным Восточным фьордам и прогуляемся по черным песчаным пляжам. Мы искупаемся в Голубой лагуне, прогуляемся по величественному каньону и полюбуемся невероятными пейзажами со смотровых площадок
Для кого этот трип?
Для тех, кто хочет выйти из зоны комфорта, при этом находясь в кругу таких же авантюристов
Кому хочется попробовать на вкус новые Западные направления
Кто не хочет морочиться с иностранными счетами
Кто ценит комфорт и сервис: любит жить в классных апартаментах и домах, передвигаться на удобном транспорте и вкусно есть.
Кто хочет найти новый друзей и единомышленников: у нас есть возрастные рамки, чтобы все были на одном вайбе)
Кто не хочет сам продумывать маршрут и заниматься бронирование транспорта, жилья и гидов
Кто в конце концов всегда мечтал об Исландии:)
Программа тура по дням
Золотое кольцо Исландии
Начинаем наш путь в ближайшие доступные от города края Исландии, поедем посмотреть на озеро, которое появилось в кратере вулкана, прекрасное место для встречи с природой Исландии.
После чего отправимся в геотермальную долину смотреть на гейзеры, один из них, кстати извергается на высоту до 30м каждые 5 минут.
Налюбовавшись гейзерами, гоним к нашему первому водопаду в Исландии, который исландцы считают самым красивым водопадом у себя на острове; изучив водопад вдоль и поперек, разворачиваемся в сторону Рейкьявика
Заезжаем в Национальный парк, где насладимся небольшими ущельями, мини-водопадами и смотровой площадкой. Там снимали Игру Престолов!
После отличного старта возвращаемся в Рейкьявик, где приводим инстаграм в порядок, чтобы подписчики знали, что мы в Исландии!:)
Ночуем в Рейкьявике
Северная столица Акюрейри
Доброе утро! Пора завтракать и собирать вещи, скоро выезжаем в сторону северной столицы Akureyri (Акюрейри).
Первым делом подъедем к водопаду шириной 900 метров под названием Лавовый Водопад
Потом подъедем к церкви, которая внешне выглядит скорее как modern-музей, тем не менее крест там висит, там же устроим перекус
После перекуса отправимся в сторону фермы, где увидим, как раньше жили исландцы в домиках, покрытыми травой
После такого переезда неплохо бы искупаться, поэтому мчим в термальный бассейн на открытом воздухе, откуда открывается невероятный вид на природу Исландии. Наплескавшись, выдвигаемся через горы в северную столицу, где вместо привычных светофоров, светофоры с сердечками:)
Ночуем рядом с Акюрейри
Hot day
Спокойно выползаем из-под одеяла и устраиваем недолгую прогулку по северной столице.
Далее выезжаем к Водопаду Богов, где делаем божественные, как этот водопад, фотки! Здесь же, под впечатлением, тратим деньги на сувениры:)
Почувствуем запах серы в похожем на Марс место, где будет по-настоящему горячо! Увидим как дымят гейзеры и, конечно же, пробежимся через этот плотный дым
Пришло время купаться тем, кто хотел оказаться в Исландии в том числе, чтобы искупаться в голубой лагуне, куда мы и направляемся чиллить в горячей, иногда даже обжигающей воде
Накупавшись, отправляемся в китовую столицу Исландии — Хусавик. Отправимся на круиз попытать удачу найти горбатого кита. Вероятность — 99%!
Ночуем в Хусавике
Восточные фьорды
Просыпаемся и едем в самые эпичные локации этого дня: отправляемся к самому шумному и самому мощному водопаду в Европе!
После чего заедем к набравшему популярность каньону из базальтовых колон
После водного старта отправляемся по восточным фьордам Исландии. На наш взгляд, это самая красивая дорога страны
Заедем в секретное место на вершину фьорда и посмотрим на него с высоты, где попрыгаем по прогибающемуся под ногами мху
Затем спустимся с фьорда и прогуляемся между темных дюн и, если повезет с погодой, по воде!
Ночуем в районе городка Hfn
Ice day
Просыпаемся и едем в сторону самого большого ледника в Европе!
По дороге заедем в ледяную лагуну, где попробуем лед на вкус и посмотрим как океан выносит ледники на берег с черным песком
Далее пойдем смотреть на скатывающийся в озеро ледник и посмотрим как он выглядел пол века назад
Затем заедем на лососевую ферму с приятным улыбчивым исландцем, на которой он коптит лосось
Далее нас ждут пляжи с черным песком, где запечатлим пальцы тролля, которые проскакивают при первом же запросе Исландия в гугле. Там же заедем к построенной на вершине деревушки Vik церкви.
А на закат заедем на мыс с возвышающимся на нем маяком и устроим фотосет на контрасте с черным песком
Ночуем в районе водопада Скогафосс
Водопады и вулкан
А когда же водопады, которые мы видели на фотках в интернете? Конечно же, мы поедем любоваться ими! Нас ждет огромный водопад высотой 60 метров, к которому подойдем вплотную.
А еще прогуляемся под скрытым водопадом реки Сел.
После чего направляемся исследовать действующий вулкан, и если разрешат, устроим несложный хайк на час и посмотрим как из застывшей лавы до сих пор исходит пар. Конечно же, заберем кусочек лавы с собой:)
После чего поедем отдыхать в Рейкьявик
ночуем в Рейкьявике
Chill day
В самой северной столице в Мире мы зайдем посмотреть на концертный зал в современном скандинавском стиле, который выглядит как пчелиный улей
Прогуляемся по главной улице города, идующая к главной достопримечательности города — церковь Хадльгримскиркья, где заберемся на смотровую площадку
А еще, зайдем на рынок, где попробуем тухлое мясо акулы и, если останется время, искупаемся в открытом бассейне
В общем, словим вайб Рейкьявика по максимуму:)
Но, к сожалению, настало время прощаться
На этом трипу конец, кто был с нами — молодец!
Предупреждение: после этого путешествия родными могут стать края Исландии:)
Вечером летим из великолепной Исландии по домам
Welcome day
Добро пожаловать в Исландию! Прилетаем в Кеблавик — главный аэропорт Исландии
Сегодня будет день встреч в аэропорту, а все локации оставим на завтра
Вечером вкусно поедим, будем знакомиться друг с другом в ламповой атмосфере, где каждый расскажет о себе и как он пришел к поездке в Исландию
Хорошо выспимся ночью, потому что нас ждет насыщенный маршрут с топовыми локациями в ближайшие дни
Ночуем в Рейкьявике
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на протяжении всего пути в домах или гостевых домиках
- Место в машине, будет максимально комфортный и удобный джип или минивэн
- Посещение мест, которые описаны в статье и на фотках, в том числе платных
- Киты
- Фотки от организатора
- Завтраки
- Свобода действий: если увидел красивое место по дороге и захотел остановиться - youre welcome
Что не входит в цену
- Билеты на самолет
- Обеды/ужины по пути в кафешках и ресторанах
- Дополнительные платные развлечения на выбор
- Сувениры
- Виза
О чём нужно знать до поездки
Часто задаваемые вопросы
Сейчас что, можно в Европку?
Да, можно и нужно. Сейчас русским туристам можно в большую часть Европы без каких-либо ограничений. На нашем пути не будет стран, где требуется Пцр или Ес вакцина. Никакой русофобии нет - это миф
Что за компашка едет?
Друзья, друзья друзей и новые путешественники. Все будут как свои, поэтому интроверт ты или экстраверт — не имеет значения, в первый же день мы станем лучшими друзьями. Гарантировано
Как мы будем расплачиваться?
Если есть карточка, которая работает заграницей, то ей. Если нет, то мы без проблем оплатим что потребуется и рассчитаемся в конце трипа
Как сейчас получить визу?
Довольно просто и даже необязательно иметь визовую историю. Самые рабочие страны в данный момент это: Франция, Испания, Италия. Какие документы собрать подскажем
Как купить билеты?
Пожелания к путешественнику
Быть готовым морально оказаться в сказке о которой мечтал
Отличное настроение!
Много смешных шуток, чтобы и у остальных было отличное настроение:)
От 18 до 39 лет
Морально подготовить своих подписчиков к фоткам на краю Земли;)