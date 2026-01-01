Исландская одиссея для молодых авантюристов

Для тех, кто вырос из пакетных форматов
Описание тура

Для тех кто вырос из пакетных форматов - до 8 участников — 18-39 лет — полный круг по Исландии — водопады, вулканы, ледники — океан и горячие источники

Мы отправимся в увлекательное 8-дневное путешествие по Исландии, где посетим знаменитые водопады, такие как Гюдльфосс, и увидим извержения гейзеров в геотермальной долине. Мы прогуляемся вдоль ледника и кратера потухшего вулкана, устроим роуд-трип по живописным Восточным фьордам и прогуляемся по черным песчаным пляжам. Мы искупаемся в Голубой лагуне, прогуляемся по величественному каньону и полюбуемся невероятными пейзажами со смотровых площадок

Для кого этот трип?

  • Для тех, кто хочет выйти из зоны комфорта, при этом находясь в кругу таких же авантюристов

  • Кому хочется попробовать на вкус новые Западные направления

  • Кто не хочет морочиться с иностранными счетами

  • Кто ценит комфорт и сервис: любит жить в классных апартаментах и домах, передвигаться на удобном транспорте и вкусно есть.

  • Кто хочет найти новый друзей и единомышленников: у нас есть возрастные рамки, чтобы все были на одном вайбе)

  • Кто не хочет сам продумывать маршрут и заниматься бронирование транспорта, жилья и гидов

  • Кто в конце концов всегда мечтал об Исландии:)

Программа тура по дням

1 день

Золотое кольцо Исландии

Начинаем наш путь в ближайшие доступные от города края Исландии, поедем посмотреть на озеро, которое появилось в кратере вулкана, прекрасное место для встречи с природой Исландии.

После чего отправимся в геотермальную долину смотреть на гейзеры, один из них, кстати извергается на высоту до 30м каждые 5 минут.

Налюбовавшись гейзерами, гоним к нашему первому водопаду в Исландии, который исландцы считают самым красивым водопадом у себя на острове; изучив водопад вдоль и поперек, разворачиваемся в сторону Рейкьявика

Заезжаем в Национальный парк, где насладимся небольшими ущельями, мини-водопадами и смотровой площадкой. Там снимали Игру Престолов!

После отличного старта возвращаемся в Рейкьявик, где приводим инстаграм в порядок, чтобы подписчики знали, что мы в Исландии!:)

Ночуем в Рейкьявике

2 день

Северная столица Акюрейри

Доброе утро! Пора завтракать и собирать вещи, скоро выезжаем в сторону северной столицы Akureyri (Акюрейри).

Первым делом подъедем к водопаду шириной 900 метров под названием Лавовый Водопад

Потом подъедем к церкви, которая внешне выглядит скорее как modern-музей, тем не менее крест там висит, там же устроим перекус

После перекуса отправимся в сторону фермы, где увидим, как раньше жили исландцы в домиках, покрытыми травой

После такого переезда неплохо бы искупаться, поэтому мчим в термальный бассейн на открытом воздухе, откуда открывается невероятный вид на природу Исландии. Наплескавшись, выдвигаемся через горы в северную столицу, где вместо привычных светофоров, светофоры с сердечками:)

Ночуем рядом с Акюрейри

3 день

Hot day

Спокойно выползаем из-под одеяла и устраиваем недолгую прогулку по северной столице.

Далее выезжаем к Водопаду Богов, где делаем божественные, как этот водопад, фотки! Здесь же, под впечатлением, тратим деньги на сувениры:)

Почувствуем запах серы в похожем на Марс место, где будет по-настоящему горячо! Увидим как дымят гейзеры и, конечно же, пробежимся через этот плотный дым

Пришло время купаться тем, кто хотел оказаться в Исландии в том числе, чтобы искупаться в голубой лагуне, куда мы и направляемся чиллить в горячей, иногда даже обжигающей воде

Накупавшись, отправляемся в китовую столицу Исландии — Хусавик. Отправимся на круиз попытать удачу найти горбатого кита. Вероятность — 99%!

Ночуем в Хусавике

4 день

Восточные фьорды

Просыпаемся и едем в самые эпичные локации этого дня: отправляемся к самому шумному и самому мощному водопаду в Европе!

После чего заедем к набравшему популярность каньону из базальтовых колон

После водного старта отправляемся по восточным фьордам Исландии. На наш взгляд, это самая красивая дорога страны

Заедем в секретное место на вершину фьорда и посмотрим на него с высоты, где попрыгаем по прогибающемуся под ногами мху

Затем спустимся с фьорда и прогуляемся между темных дюн и, если повезет с погодой, по воде!

Ночуем в районе городка Hfn

5 день

Ice day

Просыпаемся и едем в сторону самого большого ледника в Европе!

По дороге заедем в ледяную лагуну, где попробуем лед на вкус и посмотрим как океан выносит ледники на берег с черным песком

Далее пойдем смотреть на скатывающийся в озеро ледник и посмотрим как он выглядел пол века назад

Затем заедем на лососевую ферму с приятным улыбчивым исландцем, на которой он коптит лосось

Далее нас ждут пляжи с черным песком, где запечатлим пальцы тролля, которые проскакивают при первом же запросе Исландия в гугле. Там же заедем к построенной на вершине деревушки Vik церкви.

А на закат заедем на мыс с возвышающимся на нем маяком и устроим фотосет на контрасте с черным песком

Ночуем в районе водопада Скогафосс

6 день

Водопады и вулкан

А когда же водопады, которые мы видели на фотках в интернете? Конечно же, мы поедем любоваться ими! Нас ждет огромный водопад высотой 60 метров, к которому подойдем вплотную.

А еще прогуляемся под скрытым водопадом реки Сел.

После чего направляемся исследовать действующий вулкан, и если разрешат, устроим несложный хайк на час и посмотрим как из застывшей лавы до сих пор исходит пар. Конечно же, заберем кусочек лавы с собой:)

После чего поедем отдыхать в Рейкьявик

ночуем в Рейкьявике

7 день

Chill day

В самой северной столице в Мире мы зайдем посмотреть на концертный зал в современном скандинавском стиле, который выглядит как пчелиный улей

Прогуляемся по главной улице города, идующая к главной достопримечательности города — церковь Хадльгримскиркья, где заберемся на смотровую площадку

А еще, зайдем на рынок, где попробуем тухлое мясо акулы и, если останется время, искупаемся в открытом бассейне

В общем, словим вайб Рейкьявика по максимуму:)

Но, к сожалению, настало время прощаться

На этом трипу конец, кто был с нами — молодец!

Предупреждение: после этого путешествия родными могут стать края Исландии:)

Вечером летим из великолепной Исландии по домам

8 день

Welcome day

Добро пожаловать в Исландию! Прилетаем в Кеблавик — главный аэропорт Исландии

Сегодня будет день встреч в аэропорту, а все локации оставим на завтра

Вечером вкусно поедим, будем знакомиться друг с другом в ламповой атмосфере, где каждый расскажет о себе и как он пришел к поездке в Исландию

Хорошо выспимся ночью, потому что нас ждет насыщенный маршрут с топовыми локациями в ближайшие дни

Ночуем в Рейкьявике

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на протяжении всего пути в домах или гостевых домиках
  • Место в машине, будет максимально комфортный и удобный джип или минивэн
  • Посещение мест, которые описаны в статье и на фотках, в том числе платных
  • Киты
  • Фотки от организатора
  • Завтраки
  • Свобода действий: если увидел красивое место по дороге и захотел остановиться - youre welcome
Что не входит в цену
  • Билеты на самолет
  • Обеды/ужины по пути в кафешках и ресторанах
  • Дополнительные платные развлечения на выбор
  • Сувениры
  • Виза
О чём нужно знать до поездки

Часто задаваемые вопросы

Сейчас что, можно в Европку?

Да, можно и нужно. Сейчас русским туристам можно в большую часть Европы без каких-либо ограничений. На нашем пути не будет стран, где требуется Пцр или Ес вакцина. Никакой русофобии нет - это миф

Что за компашка едет?

Друзья, друзья друзей и новые путешественники. Все будут как свои, поэтому интроверт ты или экстраверт — не имеет значения, в первый же день мы станем лучшими друзьями. Гарантировано

Как мы будем расплачиваться?

Если есть карточка, которая работает заграницей, то ей. Если нет, то мы без проблем оплатим что потребуется и рассчитаемся в конце трипа

Как сейчас получить визу?

Довольно просто и даже необязательно иметь визовую историю. Самые рабочие страны в данный момент это: Франция, Испания, Италия. Какие документы собрать подскажем

Как купить билеты?

Покупать билеты на Aviasales

Остался вопрос?

Не стесняйся - задавай вопрос, на все ответим

Пожелания к путешественнику

  • Быть готовым морально оказаться в сказке о которой мечтал

  • Отличное настроение!

  • Много смешных шуток, чтобы и у остальных было отличное настроение:)

  • От 18 до 39 лет

  • Морально подготовить своих подписчиков к фоткам на краю Земли;)

Визы
Подойдет виза любой страны Шенгенской зоны. Можно сделать через Испанию, Францию, Италию и даже необязательно иметь визовую историю. Но рекомендуем делать через агенства. Как пример, Виза из дома. Их канал можно найти в телеграме
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Евгений
Евгений — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Женя. Я опытный путешественник с количеством посещенных стран переваливших за 35, среди которых есть Штаты, Исландия, Норвегия и многие другие. В нынешнее время являюсь проводником в Европу и очень
хочу со всеми делиться и рассказывать что есть мир за пределами России:) Я нахожу интересных путешественников возрастом от 18 до 35 лет, которым надоели пакетные и тюленьи направления, то есть те, кому нужен драйв, новые классные знакомства и захватывающие приключения, а так же много юмора и хорошее настроение! Если ты подходишь - то тебе со мной;) Из будущих поездок у нас: Исландия, США, о. Мадейра, Марокко, ЮАР, о. Тенерифе, Бали, Мадагаскар и много чего еще

-15%
283 008 ₽
от 240 557 ₽ за человека