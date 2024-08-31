Мои заказы

Исландия: весь остров и киты

Путешествие - исполнение мечты! Тур в края гейзеров, ледниковых полей, фьордов и китов
Описание тура

Группа Набирается, Едем Точно!

Программа тура по дням

1 день

День прилета в Рейкьявик

Встречаемся в аэропорту. Ориентируемся на время прилета до 14:00. Заезжаем в аренду автомобиля у аэропорта и едем заселяться в отель в Рейкьявик. Отдыхаем, по желанию можем прогуляться в городе. Вечером совместный ужин и обсуждение маршрута на завтра.

2 день

Южное побережье

Именно сюда все едут, когда дело доходит до разнообразия ярких локаций. Знаменитый черный пляж с базальтовыми колонами - карандашами, самые инстаграмные водопады Сельяландфос, Скогафосс, мыс Дирхолей, обрывы с завораживающими видами. А с Июня по Август именно здесь мы сможем лицезреть символ Исландии Тупиков.

3 день

Юго-восточное побережье

Сегодня встречаем край ледников, по дороге нам будут попадаться мховые поля и каньоны. Нашей целью станет Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун (до путешествия обязательно выучить название),температура здесь может подниматься выше +16 C в августе. В этот период в лагуне преобладает открытая вода, на поверхности которой застыли белоснежные и нежно-голубые айсберги. Мы прогуляемся по бриллиантовому пляжу. А дальше выйдем в море на лодке, чтобы поплавать среди айсбергов. Лодка зависит от погодных условий.

4 день

Восточное побережье Исландии

Сегодня мы посетим пляж на юго-востоке Исландии с очень черным песком и мистическим видом- Стоккнесс! А впечатляющие и величественные скалы Вестрахорн окружают его. Увидим деревню викингов, где проходили сьемки сериала

Дальше мы вдохнем воздух еще двух водопадов- Hengifoss и Litlanesfoss.

5 день

Север Исландии

Лично я жду именно северной части острова, сегодня мы будем впечатляться вот чем:

- каньоном Студлагилл, который изображен на фотографии. Базальтовые колонны — это естественные образования от огромных потоков лавы, которые извергались из нескольких вулканов Исландии, задержались и застыли в этой местности много веков назад

- Водопад Деттифосс, который считается самым мощным водопадом Европы. Его ширина около 100 метров, высота - 44 метра, что всего на 9 метров меньше Ниагарского водопада.

-Если успеваем, заезжаем на местную пивоварню, смотрим производство и дегустируем,

- Озера Миватн и дымящиеся кратеры вулкана с геотермальной зоной. берем купальники и вперед!

6 день

Север Исландии

Держим пальчики и верим в удачу, потому что Исландия, та страна и Хусавик, именно тот порт, где наибольшая вероятность встретить синих китов, горбатых китов, дельфинов, кашалотов и многие другие виды. Но уже не так близко как в Мексике. Потому что здесь гиганты могут быть до 30 метров.

Как в Мексике погладить не получится, но и киты здесь больше)

После лодки и леденящего ветра мы едем согреваться в горячие источники, а после увидим еще одного гиганта водопад Годафосс, куда при крещении Исландии сбрасывали языческих идолов.

7 день

Дорога в Рейкьявик. Золотое Кольцо

Выезжаем в сторону вулкана Керид, в кратере которого находится небольшое озеро. заедем в музей из бывших жилых домов викингов, посмотрим быт и как жила Исландия еще 100 лет назад под Датской унией. Увидим самую старую церковь на острове.

а дальше встретимся с исландскими лошадями. Это единственная порода на острове, другие породы ввозить сюда запрещено. а вечером вернёмся останемся в национальном парке на ночь в нашем домике.

8 день

День вылета домой

Сегодня мы только собираемся, высыпаемся и едем в аэропорт. Рекомендую взять вылет из Рейкьявика после 14:00

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе в гостевых домах
  • Трансферы на протяжение всего тура с проф водителем
  • Трансфер от и до аэропорта
  • Русскоговорящий гид на протяжении экскурсионной программы
  • Все входные билеты по программе во все достопримечательности
  • Билет на выход в море на лодке к китам
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Рейкьявика и обратно
  • Питание (закупаем продукты и готовим ужины в домах + обеды в кафе от 30 евро)
  • Страховка (покрытие от 50 000)
  • Билет на выход в море на лодке к ледникам и айсбергам 100 евро
Визы
Для въезда нужна действующая шенгенская виза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислава
Владислава — Тревел-эксперт
Доброго дня, дорогие путешественники! Меня зовут Владислава и я уверена, что отдых должен быть насыщен впечатлениями и комфортом. С 2019 года я организовываю авторские туры в красивейшую страну Грузию и манящую
читать дальше

Италию, на Бали, Мексику, Исландию В авторский тур нужно ехать за теми впечатлениями, которые ты не сможешь себе организовать сам. Поэтому в каждой поездке wow-эффект будет каждый день. Я с радостью провожу как групповые туры, так и частные и корпоративные программы. Наши компании всегда самые теплые, и большинство из путешественников общаются и после тура, а многие ездят второй и третий раз! Поехали влюбляться в новые страны вместе!