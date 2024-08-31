Описание тура
Группа Набирается, Едем Точно!
Программа тура по дням
День прилета в Рейкьявик
Встречаемся в аэропорту. Ориентируемся на время прилета до 14:00. Заезжаем в аренду автомобиля у аэропорта и едем заселяться в отель в Рейкьявик. Отдыхаем, по желанию можем прогуляться в городе. Вечером совместный ужин и обсуждение маршрута на завтра.
Южное побережье
Именно сюда все едут, когда дело доходит до разнообразия ярких локаций. Знаменитый черный пляж с базальтовыми колонами - карандашами, самые инстаграмные водопады Сельяландфос, Скогафосс, мыс Дирхолей, обрывы с завораживающими видами. А с Июня по Август именно здесь мы сможем лицезреть символ Исландии Тупиков.
Юго-восточное побережье
Сегодня встречаем край ледников, по дороге нам будут попадаться мховые поля и каньоны. Нашей целью станет Ледниковая лагуна Йёкюльсаурлоун (до путешествия обязательно выучить название),температура здесь может подниматься выше +16 C в августе. В этот период в лагуне преобладает открытая вода, на поверхности которой застыли белоснежные и нежно-голубые айсберги. Мы прогуляемся по бриллиантовому пляжу. А дальше выйдем в море на лодке, чтобы поплавать среди айсбергов. Лодка зависит от погодных условий.
Восточное побережье Исландии
Сегодня мы посетим пляж на юго-востоке Исландии с очень черным песком и мистическим видом- Стоккнесс! А впечатляющие и величественные скалы Вестрахорн окружают его. Увидим деревню викингов, где проходили сьемки сериала
Дальше мы вдохнем воздух еще двух водопадов- Hengifoss и Litlanesfoss.
Север Исландии
Лично я жду именно северной части острова, сегодня мы будем впечатляться вот чем:
- каньоном Студлагилл, который изображен на фотографии. Базальтовые колонны — это естественные образования от огромных потоков лавы, которые извергались из нескольких вулканов Исландии, задержались и застыли в этой местности много веков назад
- Водопад Деттифосс, который считается самым мощным водопадом Европы. Его ширина около 100 метров, высота - 44 метра, что всего на 9 метров меньше Ниагарского водопада.
-Если успеваем, заезжаем на местную пивоварню, смотрим производство и дегустируем,
- Озера Миватн и дымящиеся кратеры вулкана с геотермальной зоной. берем купальники и вперед!
Север Исландии
Держим пальчики и верим в удачу, потому что Исландия, та страна и Хусавик, именно тот порт, где наибольшая вероятность встретить синих китов, горбатых китов, дельфинов, кашалотов и многие другие виды. Но уже не так близко как в Мексике. Потому что здесь гиганты могут быть до 30 метров.
Как в Мексике погладить не получится, но и киты здесь больше)
После лодки и леденящего ветра мы едем согреваться в горячие источники, а после увидим еще одного гиганта водопад Годафосс, куда при крещении Исландии сбрасывали языческих идолов.
Дорога в Рейкьявик. Золотое Кольцо
Выезжаем в сторону вулкана Керид, в кратере которого находится небольшое озеро. заедем в музей из бывших жилых домов викингов, посмотрим быт и как жила Исландия еще 100 лет назад под Датской унией. Увидим самую старую церковь на острове.
а дальше встретимся с исландскими лошадями. Это единственная порода на острове, другие породы ввозить сюда запрещено. а вечером вернёмся останемся в национальном парке на ночь в нашем домике.
День вылета домой
Сегодня мы только собираемся, высыпаемся и едем в аэропорт. Рекомендую взять вылет из Рейкьявика после 14:00
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе в гостевых домах
- Трансферы на протяжение всего тура с проф водителем
- Трансфер от и до аэропорта
- Русскоговорящий гид на протяжении экскурсионной программы
- Все входные билеты по программе во все достопримечательности
- Билет на выход в море на лодке к китам
- Завтраки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Рейкьявика и обратно
- Питание (закупаем продукты и готовим ужины в домах + обеды в кафе от 30 евро)
- Страховка (покрытие от 50 000)
- Билет на выход в море на лодке к ледникам и айсбергам 100 евро