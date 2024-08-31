5 день

Север Исландии

Лично я жду именно северной части острова, сегодня мы будем впечатляться вот чем:

- каньоном Студлагилл, который изображен на фотографии. Базальтовые колонны — это естественные образования от огромных потоков лавы, которые извергались из нескольких вулканов Исландии, задержались и застыли в этой местности много веков назад

- Водопад Деттифосс, который считается самым мощным водопадом Европы. Его ширина около 100 метров, высота - 44 метра, что всего на 9 метров меньше Ниагарского водопада.

-Если успеваем, заезжаем на местную пивоварню, смотрим производство и дегустируем,

- Озера Миватн и дымящиеся кратеры вулкана с геотермальной зоной. берем купальники и вперед!

