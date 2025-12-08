Мои заказы

Епископальный дворец Гауди в Асторге: замок, храм, музей

Аудиоэкскурсия по неоготическому шедевру и его тайнам (входной билет включён)
Асторга хранит уникальный памятник — епископский дворец, единственное творение Гауди за пределами Каталонии.

Наша аудиоэкскурсия поможет вам раскрыть его секреты: вы исследуете неоготические залы и таинственный подвал с древними артефактами.

Погрузитесь в историю паломнического пути, ощутите дух испанского Средневековья — и поймёте замысел гения.
Описание билета

Вы увидите

  • Неоготический фасад и ров — впечатляющий симбиоз замковой мощи и храмовой утончённости.
  • Своды нижнего этажа — украшенные глазурованной керамикой и изысканными капителями.
  • Уникальные витражи — игра света и цвета, создающая неповторимую атмосферу.
  • Таинственный подвал — где хранятся эпиграфические и нумизматические коллекции.
  • Звёздные капители второго этажа — напоминающие изысканный стиль Святой капеллы в Париже.
  • Статуи Святого Иакова — погружающие в историю паломнического пути.

И узнаете

  • Почему Гауди построил этот дворец вдали от Каталонии и в чём его уникальность.
  • Какую роль дворец играет на пути в Сантьяго-де-Компостела.
  • Историю одной из старейших епархий Испании через её художественное наследие.
  • Символику витражей и капителей, в которых скрыты библейские сюжеты.
  • Как религиозные традиции нашли отражение в архитектуре и коллекциях музея.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Епископальный дворец Асторги.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€12
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Дворца Гауди в Асторге
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Асторге
Провёл экскурсии для 16488 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.