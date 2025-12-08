Асторга хранит уникальный памятник — епископский дворец, единственное творение Гауди за пределами Каталонии.
Наша аудиоэкскурсия поможет вам раскрыть его секреты: вы исследуете неоготические залы и таинственный подвал с древними артефактами.
Погрузитесь в историю паломнического пути, ощутите дух испанского Средневековья — и поймёте замысел гения.
Описание билета
Вы увидите
- Неоготический фасад и ров — впечатляющий симбиоз замковой мощи и храмовой утончённости.
- Своды нижнего этажа — украшенные глазурованной керамикой и изысканными капителями.
- Уникальные витражи — игра света и цвета, создающая неповторимую атмосферу.
- Таинственный подвал — где хранятся эпиграфические и нумизматические коллекции.
- Звёздные капители второго этажа — напоминающие изысканный стиль Святой капеллы в Париже.
- Статуи Святого Иакова — погружающие в историю паломнического пути.
И узнаете
- Почему Гауди построил этот дворец вдали от Каталонии и в чём его уникальность.
- Какую роль дворец играет на пути в Сантьяго-де-Компостела.
- Историю одной из старейших епархий Испании через её художественное наследие.
- Символику витражей и капителей, в которых скрыты библейские сюжеты.
- Как религиозные традиции нашли отражение в архитектуре и коллекциях музея.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Епископальный дворец Асторги.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€12
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дворца Гауди в Асторге
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
