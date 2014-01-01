Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Для многих людей во всем мире, слово «Риоха» является синонимом испанского вина как такового. Это признают и сами испанцы: несмотря на то, что в стране производится множество превосходных самобытных вин, лишь регион Риоха был удостоен в 1991 году статуса DOC (Denominacion de Origen Calificada), высшей категории по классификации, принятой в Испании. Винодельческая столица ⭐️ Реохи — город 🏙️ Логроньо. В 1635-м мэр этого города запретил конным экипажам проезжать по центральным улицам, вымощенным булыжниками: «Дабы не потревожить наших драгоценных прекрасных вин, нуждающихся в покое и хранящихся в подвалах». Сегодня в Реохе делают примерно 200 млн. литров вина в год, 80% которого — красное. Всего здесь разрешено к производству 7 сортов винограда — 4 красных и 3 белых. В основе традиционного красного вина из Риохи лежит сорт Темпрамильо. Вино 🍷, произведенное в этой провинции, отличается высоким качеством, насыщенным фруктовым ароматом. Многие изысканные категории вина Резерва и Гран резерва производятся именно здесь. Выбор бодеги для нашего тура может зависить от времени года или дня недели. Например: Посетим винодельни и продегустируем вино в погребе «Marques de Riscal». В этом месте находится отель 🏨 Marques de Riscal который был спроектирован Фрэнком Гери, архитектором захватывающего Музея Гуггенхайм в Бильбао. Лагуардиа — красивый укрепленный город на вершине холма. На узких булыжных улочках города — десятки крошечных баров, где вам предложат «Риоху» нового урожая, молодое, свежее вино с фруктовым вкусом. Чин-Чин!