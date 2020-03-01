Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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Дегустация овечьего сыра Идиасабаль, вина Чаколи и местных ликёров

Наталья
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Наталья – ваш гид
Наш путь лежит в Долину Айяла, которую за красоту пейзажей называют «маленькой Швейцарией».

Этот регион Страны Басков, окруженный горами Сьерра Сальвада и Горбейя, настоящая пастораль зеленых лугов с пасущимися овцами, виноградниками и баскскими касериос (сельский дом наподобие хутора).

В окружении этих восхитительных пейзажей мы поедем с вами знакомиться с производством лучших местных вин, сыров и ликеров.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Баскские деликатесы
Баскские деликатесы

Что вас ожидает

  • Вы посетите самую старую «гаражную» винодельню (по-испански – бодегу) по производству вина DO Txakoli de Alava. В этом месте возрождалась новая история одного из древнейших напитков басков. Вы прогуляетесь по винограднику, узнаете традиционную технологию изготовления этого белого и слегка игристого вина, которое производится из местного сорта винограда, произрастающего только в Стране Басков, а также продегустируете его в сочетании с местными закусками.
  • Затем мы поедем на семейную сыроварню, расположенную в живописной местности, вблизи овечьей фермы, где вы познакомитесь с секретами производства овечьего сыра Идиасабаль и фермерского меда (с дегустацией).
  • По желанию, обед в ресторане-асадоре, расположенном в старом баскском касерио, вблизи водохранилища, окруженного горами. Фирменное меню Чаколи де Алава.
  • После обеда приглашаю вас познакомиться с музеем ликера, расположенном в действующем с 19 века семейном ликерном заводе. Там вы сможете продегустировать прекрасные баскские ликеры — пачаран, орухо и др.

Организационные детали

Отдельно оплачивается посещение винодельни и сыроварни – 10 евро за человека. И посещение музея – за группу – 50 евро.

Баскские деликатесы
Баскские деликатесы
Баскские деликатесы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда. Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу вам самые интересные места. Я позабочусь о том, чтобы во время своего отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с ее неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!
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Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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