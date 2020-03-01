Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда. Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу вам самые интересные места. Я позабочусь о том, чтобы во время своего отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с ее неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!