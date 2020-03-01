Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Вы посетите самую старую «гаражную» винодельню (по-испански – бодегу) по производству вина DO Txakoli de Alava. В этом месте возрождалась новая история одного из древнейших напитков басков. Вы прогуляетесь по винограднику, узнаете традиционную технологию изготовления этого белого и слегка игристого вина, которое производится из местного сорта винограда, произрастающего только в Стране Басков, а также продегустируете его в сочетании с местными закусками.
Затем мы поедем на семейную сыроварню, расположенную в живописной местности, вблизи овечьей фермы, где вы познакомитесь с секретами производства овечьего сыра Идиасабаль и фермерского меда (с дегустацией).
По желанию, обед в ресторане-асадоре, расположенном в старом баскском касерио, вблизи водохранилища, окруженного горами. Фирменное меню Чаколи де Алава.
После обеда приглашаю вас познакомиться с музеем ликера, расположенном в действующем с 19 века семейном ликерном заводе. Там вы сможете продегустировать прекрасные баскские ликеры — пачаран, орухо и др.
Организационные детали
Отдельно оплачивается посещение винодельни и сыроварни – 10 евро за человека. И посещение музея – за группу – 50 евро.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Официальный русскоязычный гид-переводчик испанского принимающего турагентства. Изучая испанский язык в Институте Сервантеса в Москве, я много путешествовала по Испании, и так влюбилась в эту удивительную страну, что решила переехать сюда. Встречу вас в аэропорту, помогу разместиться в отеле, посоветую в выборе ресторанов и туристических маршрутов, покажу вам самые интересные места. Я позабочусь о том, чтобы во время своего отдыха вы чувствовали себя комфортно и ощутили дух истинной Испании, с ее неповторимым колоритом древней культуры, самобытных традиций и волшебной природы. Добро пожаловать!
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