Индивидуальная
до 5 чел.
Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Завтра в 13:00
10 авг в 08:00
от €177 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Узнать, как индустриальный центр стал символом современного искусства, архитектуры и урбанизма
Начало: На Plaza Circular
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
От горных восстаний до лепестков чертополоха: город, в который вы влюбитесь и захотите вернуться
Начало: Casco Viejo
10 авг в 10:30
11 авг в 12:30
от €155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи
Начнем с Подвесного Моста Бискайи, затем отправимся в Гечо и Сан Хуан де Гастелугаче. Откройте для себя баскскую культуру и природу
6 сен в 10:00
7 сен в 10:00
от €500 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по средневековому центру Бильбао
Погрузитесь в атмосферу старого Бильбао: узкие улочки, местные бары и богатая история ждут вас в этой уникальной экскурсии по средневековому центру
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от €152
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепие Бискайского побережья: от инженерных чудес к легендарному острову
Прокатиться на первом в мире подвесном мосту и увидеть самые красивые места побережья
Начало: Бильбао
Завтра в 14:00
10 авг в 08:00
от €500 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Бискайский мост и два мира по берегам реки
Исследовать буржуазный и индустриальный пригороды Бильбао и пересечь реку на летающем пароме
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €238
€250 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Zazpikaleak (7 улиц): пешеходная прогулка по Старому городу
Начало: Театро Арриага Арриага Плаза, 1, Ибайондо, 48005 Б...
Расписание: Экскурсии проводятся по предварительному заказу в максимально удобное для путешественников время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€152
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бильбао
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 авг в 00:00
от €37 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Один день, чтобы влюбиться: экспресс-знакомство с Бильбао
Начало: Бильбао
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Бильбао
Начало: Музей Гуггенхайма
€225 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Отличная прогулка! Ольга замечательный гид. Мы попросили упор на архитектуру и историю и экскурсия получилась очень интересной. Так же Ольга
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N
Прекрасная экскурсия! Анна очень интересно рассказывает, создается впечатление, будто мы уже знакомы. Анна подстроилась под наш формат (трое детей) и сделала так, что даже наша пятилетка выдержала экскурсию! Очень рекомендую Анну, как гида в Бильбао!
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О
У нас было всего два дня в Бильбао и пешая экскурсия по старому городу с профессиональным гидом это прекрасный способ
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Н
Евгения прекрасный гид и внимательный человек. Это была интересная экскурсия и встреча с прелестной женщиной. Спасибо! Удачи и здоровья вам, Евгения!
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И
Очень понравилась экскурсия с Евгенией. Было очень интересно и познавательно. Огромное спасибо.
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С
На экскурсии по Бильбао нам понравилось всё: маршрут, рассказы гида, огромное количество визуальных элементов (включая давние фотографии города на планшете
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Лучшего гида по Бильбао чем Евгения я и представить не мог! Мы почуствовали себя как будто родственники которые давно не
+2
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К
Большое спасибо Станиславе за экскурсию!!! Было интересно, живо, узнали много нового и получили массу рекомендаций по дальнейшему путешествию.
Отдельное спасибо за гастрономические советы! Все места оказались вкуснейшими!
Отдельное спасибо за гастрономические советы! Все места оказались вкуснейшими!
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G
Нам было приятно в компании Анны открыть для себя Страну Басков. Это была и насыщенная и в то же время
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О
Мы провели с Евгенией 3+ часа 15 Июля. Это был наш первый приезд в Бильбао, о городе мы знали мало
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Всего 270 отзывов в Бильбао
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Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао
Самые популярные экскурсии в Бильбао
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Сколько стоит экскурсия по Бильбао в августе 2026
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