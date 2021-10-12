Все экскурсии в Бильбао
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бильбао – доступно 17 экскурсий на 2021 год, 76 ⭐ отзывов, цены от €43. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бильбао почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
3ч
€54
за 1 чел.
4ч
€257
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€86
за 1-4 чел.
Бильбао — культурный коктейль
Неформальная экскурсия по главным и «секретным» местам города
6ч
€321
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
5ч
€250
за 1-4 чел.
Сокровища Бискайи
Скалистые берега, красивые островки и рыбацкие деревушки — авто-путешествие по окрестностям Бильбао
4ч
€257
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Дух старины и дивные новшества — знакомство с современной и исторической частями города
6ч
€375
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€60
за 1 чел.
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Влюбиться в недооцененный север Испании на любопытной и душевной прогулке
2ч
€128
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
5ч
€250
за 1-4 чел.
Баскские деликатесы
Дегустация овечьего сыра Идиасабаль, вина Чаколи и местных ликёров
6ч
€321
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€190
за 1-10 чел.
Старый и Новый Бильбао
От Средних веков до наших дней — история космополитичного города на обзорной прогулке
2ч
€128
за 1 чел.
2ч
€375
за 1 чел.
1ч
€589
за 1 чел.
4ч
€43
за 1 чел.
Последние отзывы «Экскурсии Бильбао»
- ННаталья12 октября 2021Рекомендуем Станиславу! Приятный человек, интересный гид
- ЖЖан15 сентября 2021Очень очень понравилось. Спасибо Станислава:)
- AAnna4 сентября 2021Станислава необыкновенно солнечная и легкая девушка! Экскурсия - на одном дыхании! Только пожалели, что не встретились со Станиславой в первый же день после приезда! 💯
- ССветлана6 июля 2021Добрый день! 28 июня мы были на обзорной экскурсии по Бильбао с вашим гидом - Натальей. Наталья очень много интересного рассказала про историю города, его архитекторов, известных людей города. Хочется возвратиться назад и провести вместе с ней другие интересные экскурсии. Спасибо вашей команде, но особенно, Наталье!
- ЛЛариса23 декабря 2019Экскурсия прошла на отличном уровне! Посетили интересные, не забываемые места! Всем рекомендую!
- ННаталья15 декабря 2019Очень интересная экскурсия, которую я с удовольствием рекомендую. Наталья увлеченный свои делом человек и поэтому рассказ получается очень живым, насыщенным деталями. Я получила большое удовольствие и от прогулки и от массы интересной информации. Спасибо. )))
- ССергей14 октября 2019Я турист со стажем и при общении с гидом Наталией вспомнились наши советские гиды обладавшие не только блестящими знаниями и правильной речью. но и желанием окутать тебя теплом, заботой. И конечно атлантическое побережье с его суровой красотой. Все было очень здорово. Рекомендую всем кто хоть чуть чуть любит Испанию
- Отзыв на: Старый и Новый БильбаоВВалерий15 сентября 2019Прекрасная экскурсия, с прекрасным гидом Дианой! Выверенный объем информации, поданный с блеском. Прекрасное чувство юмора и знание материалы. За 2, 5 часа ни одного слова паразита. Мы в восторге.
- NNata18 августа 2019Спасибо за великолепную экскурсиию.
- ООльга12 июля 2019Экскурсия по Бильбао была интересной и содержательной. Мы увидели старый город и современные архитектурные шедевры. Спасибо Наталье. Она изложила много уникальной информации, продемонстрировала старые фотографии тех мест города, которые преобразилась благодаря труду и творчеству людей и придали Бильбао неповторимый колорит.