Экскурсии Бильбао

Все экскурсии в Бильбао

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бильбао – доступно 17 экскурсий на 2021 год, 76 ⭐ отзывов, цены от €43. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бильбао почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Трансфер в Стране Басков и Испании
54
за 1 чел.
Трансфер в Стране Басков и Испании
Витория - гастрономическая столица Испании 2014
257
за 1 чел.
Витория - гастрономическая столица Испании 2014
Бильбао — культурный коктейль
Индивидуальная экскурсия
4.9
33
2ч 30м
86
за 1-4 чел.
Бильбао — культурный коктейль
Неформальная экскурсия по главным и «секретным» местам города
Дегустация вина в Ла Риоха
321
за 1 чел.
Дегустация вина в Ла Риоха
Сокровища Бискайи
Индивидуальная экскурсия
5
19
250
за 1-4 чел.
Сокровища Бискайи
Скалистые берега, красивые островки и рыбацкие деревушки — авто-путешествие по окрестностям Бильбао
Сантандер - "невеста моря"
257
за 1 чел.
Сантандер - "невеста моря"
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
5
22
150
за 1-10 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Дух старины и дивные новшества — знакомство с современной и исторической частями города
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира
375
за 1 чел.
Сантильяна дель Мар и пещера Альтамира
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Индивидуальная экскурсия
60
за 1 чел.
Сантандер — романтичный город для гедонистов
Влюбиться в недооцененный север Испании на любопытной и душевной прогулке
Большая прогулка по Бильбао
128
за 1 чел.
Большая прогулка по Бильбао
Баскские деликатесы
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Баскские деликатесы
Дегустация овечьего сыра Идиасабаль, вина Чаколи и местных ликёров
Сказочное побережье Басконии
321
за 1 чел.
Сказочное побережье Басконии
Старый и Новый Бильбао
Индивидуальная экскурсия
5
2
190
за 1-10 чел.
Старый и Новый Бильбао
От Средних веков до наших дней — история космополитичного города на обзорной прогулке
Сан Себастьян - жемчужина побережья Страны Басков
128
за 1 чел.
Сан Себастьян - жемчужина побережья Страны Басков
Рыбалка
375
за 1 чел.
Рыбалка
Воздушная экскурсия по Стране Басков
589
за 1 чел.
Воздушная экскурсия по Стране Басков
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков
43
за 1 чел.
Музей раритетных автомобилей, Страна Басков

Последние отзывы «Экскурсии Бильбао»

  • Отзыв на: Бильбао — культурный коктейль
    Н
    Наталья
    12 октября 2021
    5
    Рекомендуем Станиславу! Приятный человек, интересный гид
  • Отзыв на: Бильбао — культурный коктейль
    Ж
    Жан
    15 сентября 2021
    5
    Очень очень понравилось. Спасибо Станислава:)
  • Отзыв на: Бильбао — культурный коктейль
    A
    Anna
    4 сентября 2021
    5
    Станислава необыкновенно солнечная и легкая девушка! Экскурсия - на одном дыхании! Только пожалели, что не встретились со Станиславой в первый же день после приезда! 💯
  • Отзыв на: Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    С
    Светлана
    6 июля 2021
    5
    Добрый день! 28 июня мы были на обзорной экскурсии по Бильбао с вашим гидом - Натальей. Наталья очень много интересного рассказала про историю города, его архитекторов, известных людей города. Хочется возвратиться назад и провести вместе с ней другие интересные экскурсии. Спасибо вашей команде, но особенно, Наталье!
  • Отзыв на: Сокровища Бискайи
    Л
    Лариса
    23 декабря 2019
    5
    Экскурсия прошла на отличном уровне! Посетили интересные, не забываемые места! Всем рекомендую!
  • Отзыв на: Сокровища Бискайи
    Н
    Наталья
    15 декабря 2019
    5
    Очень интересная экскурсия, которую я с удовольствием рекомендую. Наталья увлеченный свои делом человек и поэтому рассказ получается очень живым, насыщенным деталями. Я получила большое удовольствие и от прогулки и от массы интересной информации. Спасибо. )))
  • Отзыв на: Сокровища Бискайи
    С
    Сергей
    14 октября 2019
    5
    Я турист со стажем и при общении с гидом Наталией вспомнились наши советские гиды обладавшие не только блестящими знаниями и правильной речью. но и желанием окутать тебя теплом, заботой. И конечно атлантическое побережье с его суровой красотой. Все было очень здорово. Рекомендую всем кто хоть чуть чуть любит Испанию
  • Отзыв на: Старый и Новый Бильбао
    В
    Валерий
    15 сентября 2019
    5
    Прекрасная экскурсия, с прекрасным гидом Дианой! Выверенный объем информации, поданный с блеском. Прекрасное чувство юмора и знание материалы. За 2, 5 часа ни одного слова паразита. Мы в восторге.
  • Отзыв на: Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    N
    Nata
    18 августа 2019
    5
    Спасибо за великолепную экскурсиию.
  • Отзыв на: Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
    О
    Ольга
    12 июля 2019
    5
    Экскурсия по Бильбао была интересной и содержательной. Мы увидели старый город и современные архитектурные шедевры. Спасибо Наталье. Она изложила много уникальной информации, продемонстрировала старые фотографии тех мест города, которые преобразилась благодаря труду и творчеству людей и придали Бильбао неповторимый колорит.
🇪🇸