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узнать как можно больше за короткий срок. Спасибо большое Ольге, нам было интересно и не скучно в течении всей прогулки! Радует очень,когда рассказывают так живо и увлекательно много интересных историй и фактов и не только об основных достопримечательностях, но и в целом об истории развития страны, архитектуре города, значимых событиях, кулинарных особенностях и просто об обычных днях местных жителей. И вы сможете получить любые советы и рекомендации где стоит попробовать местную кухню, что еще посмотреть в окрестностях и многое другое 👌 Спасибо еще раз