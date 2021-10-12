Отзыв на: Бильбао — культурный коктейль Н Наталья 5 Рекомендуем Станиславу! Приятный человек, интересный гид

Отзыв на: Бильбао — культурный коктейль Ж Жан 5 Очень очень понравилось. Спасибо Станислава:)

Отзыв на: Бильбао — культурный коктейль A Anna 5 Станислава необыкновенно солнечная и легкая девушка! Экскурсия - на одном дыхании! Только пожалели, что не встретились со Станиславой в первый же день после приезда! 💯

Отзыв на: Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия С Светлана 5 Добрый день! 28 июня мы были на обзорной экскурсии по Бильбао с вашим гидом - Натальей. Наталья очень много интересного рассказала про историю города, его архитекторов, известных людей города. Хочется возвратиться назад и провести вместе с ней другие интересные экскурсии. Спасибо вашей команде, но особенно, Наталье!

Отзыв на: Сокровища Бискайи Л Лариса 5 Экскурсия прошла на отличном уровне! Посетили интересные, не забываемые места! Всем рекомендую!

Отзыв на: Сокровища Бискайи Н Наталья 5 Очень интересная экскурсия, которую я с удовольствием рекомендую. Наталья увлеченный свои делом человек и поэтому рассказ получается очень живым, насыщенным деталями. Я получила большое удовольствие и от прогулки и от массы интересной информации. Спасибо. )))

Отзыв на: Сокровища Бискайи С Сергей 5 Я турист со стажем и при общении с гидом Наталией вспомнились наши советские гиды обладавшие не только блестящими знаниями и правильной речью. но и желанием окутать тебя теплом, заботой. И конечно атлантическое побережье с его суровой красотой. Все было очень здорово. Рекомендую всем кто хоть чуть чуть любит Испанию

Отзыв на: Старый и Новый Бильбао В Валерий 5 Прекрасная экскурсия, с прекрасным гидом Дианой! Выверенный объем информации, поданный с блеском. Прекрасное чувство юмора и знание материалы. За 2, 5 часа ни одного слова паразита. Мы в восторге.

Отзыв на: Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия N Nata 5 Спасибо за великолепную экскурсиию.