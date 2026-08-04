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Экскурсии в Бильбао

Найдено 12 экскурсий в Бильбао на русском языке, цены от €37, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Завтра в 13:00
10 авг в 08:00
от €177 за всё до 5 чел.
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Узнать, как индустриальный центр стал символом современного искусства, архитектуры и урбанизма
Начало: На Plaza Circular
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €155 за всё до 6 чел.
Бильбао - культурный коктейль
Пешая
2 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
От горных восстаний до лепестков чертополоха: город, в который вы влюбитесь и захотите вернуться
Начало: Casco Viejo
10 авг в 10:30
11 авг в 12:30
от €155 за всё до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от €250 за всё до 4 чел.
Сокровища Бискайи
На машине
5 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи
Начнем с Подвесного Моста Бискайи, затем отправимся в Гечо и Сан Хуан де Гастелугаче. Откройте для себя баскскую культуру и природу
6 сен в 10:00
7 сен в 10:00
от €500 за всё до 4 чел.
Прогулка по средневековому центру Бильбао
Пешая
2.5 часа
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по средневековому центру Бильбао
Погрузитесь в атмосферу старого Бильбао: узкие улочки, местные бары и богатая история ждут вас в этой уникальной экскурсии по средневековому центру
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от €152€160 за всё до 4 чел.
Великолепие Бискайского побережья: от инженерных чудес к легендарному острову
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепие Бискайского побережья: от инженерных чудес к легендарному острову
Прокатиться на первом в мире подвесном мосту и увидеть самые красивые места побережья
Начало: Бильбао
Завтра в 14:00
10 авг в 08:00
от €500 за всё до 4 чел.
Бискайский мост и два мира по берегам реки
Пешая
На пароме
3.5 часа
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Бискайский мост и два мира по берегам реки
Исследовать буржуазный и индустриальный пригороды Бильбао и пересечь реку на летающем пароме
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €238€250 за всё до 5 чел.
Zazpikaleak (7 улиц): пешеходная прогулка по Старому городу
Пешая
2.5 часа
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Zazpikaleak (7 улиц): пешеходная прогулка по Старому городу
Начало: Театро Арриага Арриага Плаза, 1, Ибайондо, 48005 Б...
Расписание: Экскурсии проводятся по предварительному заказу в максимально удобное для путешественников время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€152€160 за всё до 10 чел.
Выгодный трансфер в Бильбао
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бильбао
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 авг в 00:00
от €37 за всё до 3 чел.
Один день, чтобы влюбиться: экспресс-знакомство с Бильбао
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Один день, чтобы влюбиться: экспресс-знакомство с Бильбао
Начало: Бильбао
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Прогулка по Бильбао
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Бильбао
Начало: Музей Гуггенхайма
€225 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Прогулка по средневековому центру Бильбао
Отличная прогулка! Ольга замечательный гид. Мы попросили упор на архитектуру и историю и экскурсия получилась очень интересной. Так же Ольга
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знает все «нужные» места в городе, мы уехали с правильным чизкейком и поужинали в очень хорошем ресторане, куда без брони Ольга нас отвела! Теперь планируем экскурсию с Ольгой в музей Гуггенхайма!

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N
Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Прекрасная экскурсия! Анна очень интересно рассказывает, создается впечатление, будто мы уже знакомы. Анна подстроилась под наш формат (трое детей) и сделала так, что даже наша пятилетка выдержала экскурсию! Очень рекомендую Анну, как гида в Бильбао!
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О
Zazpikaleak (7 улиц): пешеходная прогулка по Старому городу
У нас было всего два дня в Бильбао и пешая экскурсия по старому городу с профессиональным гидом это прекрасный способ
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узнать как можно больше за короткий срок. Спасибо большое Ольге, нам было интересно и не скучно в течении всей прогулки! Радует очень,когда рассказывают так живо и увлекательно много интересных историй и фактов и не только об основных достопримечательностях, но и в целом об истории развития страны, архитектуре города, значимых событиях, кулинарных особенностях и просто об обычных днях местных жителей. И вы сможете получить любые советы и рекомендации где стоит попробовать местную кухню, что еще посмотреть в окрестностях и многое другое 👌 Спасибо еще раз

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Н
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Евгения прекрасный гид и внимательный человек. Это была интересная экскурсия и встреча с прелестной женщиной. Спасибо! Удачи и здоровья вам, Евгения!
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И
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Очень понравилась экскурсия с Евгенией. Было очень интересно и познавательно. Огромное спасибо.
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С
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
На экскурсии по Бильбао нам понравилось всё: маршрут, рассказы гида, огромное количество визуальных элементов (включая давние фотографии города на планшете
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и старые карты), ответы на наши многочисленные вопросы. Посередине экскурсии мы сделали остановку на рынке, где отведали местные блюда. На протяжении всей экскурсии мы наблюдали, как в одном городе сочетаются элементы разных стилей, и, погружаясь в историю столицы земли басков, представляли, какие метаморфозы происходили в городом на протяжении более 7 веков его существования. Спасибо огромное Евгении за эту замечательную авторскую экскурсию!

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Денис
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Лучшего гида по Бильбао чем Евгения я и представить не мог! Мы почуствовали себя как будто родственники которые давно не
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виделись что тяжело было расставаться. Настолько все было классно, и от души!
С самого начала, еще при переписке договорились о предпочтениях маршрута, что бы интересно было всем членам экскурсии. Сам маршрут, рассказы, детали - продуманны очень хорошо. По времени, закончили намного дольше обговоренного времени, столько всего интересного увидели и узнали, еще и пообедали пинчосами по дороге.
Рекомендую любому кто будет в Бильбао, обращаться сразу к Евгении!
Спасибо, надеюсь еще увидимся!!

Лучшего гида по Бильбао чем Евгения я и представить не мог! Мы почуствовали себя как будто
Лучшего гида по Бильбао чем Евгения я и представить не мог! Мы почуствовали себя как будто
Лучшего гида по Бильбао чем Евгения я и представить не мог! Мы почуствовали себя как будто
Лучшего гида по Бильбао чем Евгения я и представить не мог! Мы почуствовали себя как будто+2
Лучшего гида по Бильбао чем Евгения я и представить не мог! Мы почуствовали себя как будто
Лучшего гида по Бильбао чем Евгения я и представить не мог! Мы почуствовали себя как будто
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К
Бильбао - культурный коктейль
Большое спасибо Станиславе за экскурсию!!! Было интересно, живо, узнали много нового и получили массу рекомендаций по дальнейшему путешествию.
Отдельное спасибо за гастрономические советы! Все места оказались вкуснейшими!
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G
Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Нам было приятно в компании Анны открыть для себя Страну Басков. Это была и насыщенная и в то же время
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очень уютная, размеренная, гармоничная, познавательная прогулка по Бильбао. Было услышано много познавательных фактов и интересных историй. Хочу также обратить внимание всех будущих клиентов Анны на внимательное отношение, доброжелательность и умение создать легкую и приятную атмосферу. Время пролетело совершенно незаметно, а Бильбао благодаря Анне стал для нас по-настоящему особенным городом!
Также спасибо ей за рекомендации к будущему посещению региона

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О
Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы
Мы провели с Евгенией 3+ часа 15 Июля. Это был наш первый приезд в Бильбао, о городе мы знали мало
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и плохо в нем ориентировались. Благодаря Евгении мы познакомились с его достопримечательностям, культурой и едой. Обстановка во время нашей экскурсии была самая сердечная, она позаботилась о наших удобствах и снабдила массой полезной информации на случай наших передвижений по городу и окрестностям. От всей души благодарим нашего гида Евгению.
Ольга и Михаил

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Всего 270 отзывов в Бильбао

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Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао

Самые популярные экскурсии в Бильбао
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12:
  1. Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места;
  2. Город, который перестроил себя: Бильбао и его метаморфозы;
  3. Бильбао - культурный коктейль;
  4. Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия;
  5. Сокровища Бискайи.
Сколько стоит экскурсия по Бильбао в августе 2026
Сейчас в Бильбао можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 37 до 500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 270 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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