Мы пройдёмся по улочкам Бильбао и посетим Музей Гуггенхайма — один из главных центров современного искусства в Европе.
Поднимемся на
Описание экскурсии
Организационные детали
В течение всего путешествия будет доступна мобильная связь.
Помощь с покупкой билетов и подбором стыковок.
Групповой формат без спешки: комфорт, эстетика и внимание к деталям.
Тур проводят организаторы с многолетним опытом работы в сфере туризма.
Программа тура может меняться при сохранении насыщенности и наполненности.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный минивэн с кондиционером.
Возраст участников. 18+.
Виза. Для участия в туре требуется шенгенская виза.
Уровень сложности. Лёгкий. Пешие прогулки до 4 км в день, без тяжёлых рюкзаков.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, прогулка по Бильбао
Встретимся в аэропорту Бильбао и отправимся в отель. После размещения прогуляемся по старинному району Каско Вьехо — историческому центру города. Пройдём по футуристичному мосту Субисури, а затем на фуникулёре поднимемся на холм Арчанда, чтобы полюбоваться панорамой с высоты. Завершим день за ужином-знакомством.
Музей современного искусства, Сан-Хуан-де-Гастелугаче, Бермео
Утром посетим знаковый Музей современного искусства Гугенхайма. После переедем к Сан-Хуан-де-Гастелугаче — культовому месту на скале с лестницей, ведущей к часовне, известному по сериалу «Игра престолов».
Насладимся обедом в ресторане с великолепным видом на Атлантику. По дороге сделаем остановку в Бермео — очаровательном рыбацком городке, где прогуляемся по набережной. Вечером нас ждёт тапас-тур или ужин под живую музыку.
Каньон Дэлика и водопад, пещера Аррикрутц, Оньяте, Сан-Себастьян
Ранним утром отправимся к каньону Делика и пройдёмся по маршруту, с которого открываются захватывающие виды на Сальто-дель-Нервьон — самый высокий водопад Пиренейского полуострова. Затем поедем к пещере Аррикрутц в Оньяте — крупнейшей карстовой системе региона, известной своими подземными залами и археологическими открытиями.
Обед устроим на природе или в винодельне Txakoli Rezabal. После сделаем короткую остановку в Оньяте, чтобы почувствовать атмосферу этого старинного городка с университетом и мостами. Далее движемся в сторону Сан-Себастьяна, где разместимся в отеле. Ужин на выбор — в гастробаре Gandarias или дегустация в Astelena 1997.
Гора Игельдо, старый квартал, свободное время
В этот день мы поднимемся по канатной дороге на вершину горы Игельдо, откуда нам откроется панорама города и залива. Прогуляемся по Парте-Вьеха — старому кварталу, заглянем на рынок и в лавки с сырами и хамоном.
Обед пройдёт в формате пинчос-тура по лучшим барам. Далее — свободное время: можно отдохнуть на пляже Ла-Конча или посетить знаменитый аквариум, посвященный Бискайскому заливу, где можно увидеть более 200 видов рыб, а также пройтись сквозь знаменитый туннель на 360º. Вечером по желанию — участие в мастер-классе по баскской кухне или ужин в ресторане с легендарной винной коллекцией.
Хондаррибия, дегустация вина, переезд во Францию
Сегодня поедем в Хондаррибию — город-крепость с яркими балконами и уютными улочками. Здесь вас ждёт обед в гастротеке. Затем посетим винодельню Hiruzta, где вы попробуете традиционное шипучее вино басков чаколи.
После отправимся во Францию, где разместимся в отеле. Вечером — ужин баскскими деликатесами в ресторане.
Байонна и Биарицц, свободное время
После завтрака вас ждёт прогулка-знакомство с Байонной. Мы посмотрим на фахверковые здания, кафедральный собор и лавки, где продают шоколад и пряный перец. Затем прогуляемся по Биаррицу: пройдёмся вдоль побережья, поднимемся к маяку и сфотографируемся у скалы Девы (Rocher de la Vierge).
Пообедаем в одном из прибрежных ресторанов. Далее свободное время — можно заняться шопингом, отдохнуть на пляже или заглянуть в Морской музей. Вечером — ужин в ресторане с видом на закат и музыкальным сопровождением.
Зумайя, средневековый замок, возвращение в Бильбао
Утром отправимся в Зумайю, чтобы прогуляться по прибрежной тропе и полюбоваться знаменитыми флишами — геологическими слоями, уходящими в океан. Насладимся чашкой кофе под открытым небом или в местном кафе. По пути заедем в средневековый замок.
Затем вернёмся в Бильбао, где снова остановимся в отеле. Успеем совершить последние покупки или просто отдохнуть перед отъездом. Вечером — прощальный ужин в одном из изысканных ресторанов с сезонным меню.
Отъезд
После завтрака отправимся в аэропорт Бильбао.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3425
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт Бильбао
- Все экскурсионные поездки по программе
- Сопровождение русскоязычным гидом
- Помощь в приобретении авиабилетов и организации стыковок
Что не входит в цену
- Авиаперелёты
- Обеды и ужины
- Туристическая медицинская страховка
- Доплата за размещение в 1-местном номере - €750