Испания и Франция: путешествие по Стране Басков

Заглянуть в музей современного искусства, отведать шипучее вино и полюбоваться природными шедеврами
Вы побываете в самом сердце Страны Басков, путешествуя без спешки и суеты.

Мы пройдёмся по улочкам Бильбао и посетим Музей Гуггенхайма — один из главных центров современного искусства в Европе.

Поднимемся на
гору Арчанда и к скале Сан-Хуан-де-Гастелугаче, прославившейся благодаря «Игре престолов».

Увидим самый высокий водопад Иберийского полуострова, заглянем в загадочные пещеры Аррикрутц и исследуем Старый город в Сан-Себастьяне.

Вы продегустируете чаколи на винодельне, а в Биаррице и Байонне ощутите атмосферу старинной Франции с её шоколадными лавками, морским бризом и закатами у скал. А ещё вас ждут невероятные ландшафты Зумайи — уникальные геологические формации прямо у океана. Этот маршрут — идеальное сочетание природы, вкуса и стиля, с комфортом и в хорошей компании.

Ближайшие даты:
25
ноя31
мар15
сен
Время начала: 08:00, 10:00

Описание экскурсии

Организационные детали

В течение всего путешествия будет доступна мобильная связь.
Помощь с покупкой билетов и подбором стыковок.
Групповой формат без спешки: комфорт, эстетика и внимание к деталям.
Тур проводят организаторы с многолетним опытом работы в сфере туризма.
Программа тура может меняться при сохранении насыщенности и наполненности.

Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный минивэн с кондиционером.

Возраст участников. 18+.

Виза. Для участия в туре требуется шенгенская виза.

Уровень сложности. Лёгкий. Пешие прогулки до 4 км в день, без тяжёлых рюкзаков.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Бильбао

Встретимся в аэропорту Бильбао и отправимся в отель. После размещения прогуляемся по старинному району Каско Вьехо — историческому центру города. Пройдём по футуристичному мосту Субисури, а затем на фуникулёре поднимемся на холм Арчанда, чтобы полюбоваться панорамой с высоты. Завершим день за ужином-знакомством.

2 день

Музей современного искусства, Сан-Хуан-де-Гастелугаче, Бермео

Утром посетим знаковый Музей современного искусства Гугенхайма. После переедем к Сан-Хуан-де-Гастелугаче — культовому месту на скале с лестницей, ведущей к часовне, известному по сериалу «Игра престолов».

Насладимся обедом в ресторане с великолепным видом на Атлантику. По дороге сделаем остановку в Бермео — очаровательном рыбацком городке, где прогуляемся по набережной. Вечером нас ждёт тапас-тур или ужин под живую музыку.

3 день

Каньон Дэлика и водопад, пещера Аррикрутц, Оньяте, Сан-Себастьян

Ранним утром отправимся к каньону Делика и пройдёмся по маршруту, с которого открываются захватывающие виды на Сальто-дель-Нервьон — самый высокий водопад Пиренейского полуострова. Затем поедем к пещере Аррикрутц в Оньяте — крупнейшей карстовой системе региона, известной своими подземными залами и археологическими открытиями.

Обед устроим на природе или в винодельне Txakoli Rezabal. После сделаем короткую остановку в Оньяте, чтобы почувствовать атмосферу этого старинного городка с университетом и мостами. Далее движемся в сторону Сан-Себастьяна, где разместимся в отеле. Ужин на выбор — в гастробаре Gandarias или дегустация в Astelena 1997.

4 день

Гора Игельдо, старый квартал, свободное время

В этот день мы поднимемся по канатной дороге на вершину горы Игельдо, откуда нам откроется панорама города и залива. Прогуляемся по Парте-Вьеха — старому кварталу, заглянем на рынок и в лавки с сырами и хамоном.

Обед пройдёт в формате пинчос-тура по лучшим барам. Далее — свободное время: можно отдохнуть на пляже Ла-Конча или посетить знаменитый аквариум, посвященный Бискайскому заливу, где можно увидеть более 200 видов рыб, а также пройтись сквозь знаменитый туннель на 360º. Вечером по желанию — участие в мастер-классе по баскской кухне или ужин в ресторане с легендарной винной коллекцией.

5 день

Хондаррибия, дегустация вина, переезд во Францию

Сегодня поедем в Хондаррибию — город-крепость с яркими балконами и уютными улочками. Здесь вас ждёт обед в гастротеке. Затем посетим винодельню Hiruzta, где вы попробуете традиционное шипучее вино басков чаколи.

После отправимся во Францию, где разместимся в отеле. Вечером — ужин баскскими деликатесами в ресторане.

6 день

Байонна и Биарицц, свободное время

После завтрака вас ждёт прогулка-знакомство с Байонной. Мы посмотрим на фахверковые здания, кафедральный собор и лавки, где продают шоколад и пряный перец. Затем прогуляемся по Биаррицу: пройдёмся вдоль побережья, поднимемся к маяку и сфотографируемся у скалы Девы (Rocher de la Vierge).

Пообедаем в одном из прибрежных ресторанов. Далее свободное время — можно заняться шопингом, отдохнуть на пляже или заглянуть в Морской музей. Вечером — ужин в ресторане с видом на закат и музыкальным сопровождением.

7 день

Зумайя, средневековый замок, возвращение в Бильбао

Утром отправимся в Зумайю, чтобы прогуляться по прибрежной тропе и полюбоваться знаменитыми флишами — геологическими слоями, уходящими в океан. Насладимся чашкой кофе под открытым небом или в местном кафе. По пути заедем в средневековый замок.

Затем вернёмся в Бильбао, где снова остановимся в отеле. Успеем совершить последние покупки или просто отдохнуть перед отъездом. Вечером — прощальный ужин в одном из изысканных ресторанов с сезонным меню.

8 день

Отъезд

После завтрака отправимся в аэропорт Бильбао.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€3425
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт Бильбао
  • Все экскурсионные поездки по программе
  • Сопровождение русскоязычным гидом
  • Помощь в приобретении авиабилетов и организации стыковок
Что не входит в цену
  • Авиаперелёты
  • Обеды и ужины
  • Туристическая медицинская страховка
  • Доплата за размещение в 1-местном номере - €750
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бильбао, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Бильбао, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Бильбао
Привет! Меня зовут Роман, я представляю Европейского лицензированного туроператора из Испании с офисами в Финляндии и Эстонии. Мы организуем для вас путешествия по Европе и не только. Наши путешествия созданы для
тех, кто ценит комфорт, индивидуальный подход и атмосферу безупречной организации. Мы ждём: путешественников, которые хотят наслаждаться каждым моментом, не заботясь о деталях; бизнесменов и успешных людей, для которых важны качество, комфорт и премиальный сервис; семьи и пары, ищущие уютные и вдохновляющие маршруты; любителей нестандартных путешествий, где важны эмоции, а не суета. С нами путешествуют те, кто не просто едет в точку назначения, а хочет прочувствовать атмосферу, вдохновиться и отдохнуть без компромиссов.

