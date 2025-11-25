Утром посетим знаковый Музей современного искусства Гугенхайма. После переедем к Сан-Хуан-де-Гастелугаче — культовому месту на скале с лестницей, ведущей к часовне, известному по сериалу «Игра престолов».

Насладимся обедом в ресторане с великолепным видом на Атлантику. По дороге сделаем остановку в Бермео — очаровательном рыбацком городке, где прогуляемся по набережной. Вечером нас ждёт тапас-тур или ужин под живую музыку.