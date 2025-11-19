Я познакомлю вас с историей и культурой Михаса через рисунок — ваш. С моей поддержкой вы создадите акварельный скетч — и он будет напоминать вам о прогулке по мощёным улочкам и тепле южного побережья. Каждый штрих сохранит атмосферу этого удивительного дня.

Описание мастер-класса

Будем гулять по прибрежным улочкам, заглянем в маленькую деревушку с белыми домиками или отправимся на берег моря, чтобы создать акварельные скетчи — вы успеете сделать одну-две работы, даже если никогда не рисовали.

Я покажу, как шаг за шагом перейти от простого наброска к акварели, и вы увидите, как море, свет и ветер оживают на бумаге.

Организационные детали