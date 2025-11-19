Я познакомлю вас с историей и культурой Михаса через рисунок — ваш.
С моей поддержкой вы создадите акварельный скетч — и он будет напоминать вам о прогулке по мощёным улочкам и тепле южного побережья. Каждый штрих сохранит атмосферу этого удивительного дня.
Описание мастер-класса
Будем гулять по прибрежным улочкам, заглянем в маленькую деревушку с белыми домиками или отправимся на берег моря, чтобы создать акварельные скетчи — вы успеете сделать одну-две работы, даже если никогда не рисовали.
Я покажу, как шаг за шагом перейти от простого наброска к акварели, и вы увидите, как море, свет и ветер оживают на бумаге.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
- Все материалы предоставляю — бумагу, акварель, кисти, карандаши, лайнер, белую ручку, столики и стульчики для вашего удобства
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Михасе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Евгений — ваш гид в Михасе
Я — художник и визуальный рассказчик. Я рисую в пути — в городе и на природе. Мои скетчи сохраняют мгновения, которые хочется оставить с собой: свет на фасадах, дуновение ветра