Найдено 1 тур в Пальме-де-Мальйорке на русском языке, цена $1150. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

На яхте Музыкальные теплоходы На микроавтобусе 8 дней Круиз на яхте вокруг Майорки: пляжный отдых, 7 курортных городков и экскурсии Исследовать прибрежные города, расслабиться на белоснежном песке и полюбоваться бухтами и мысами Начало: Пальма-де-Майорка, 15:00 $1150 за человека

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