Круиз на яхте вокруг Майорки: пляжный отдых, 7 курортных городков и экскурсии
Исследовать прибрежные города, расслабиться на белоснежном песке и полюбоваться бухтами и мысами
Начало: Пальма-де-Майорка, 15:00
3 мая в 15:00
$1150 за человека
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