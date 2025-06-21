Найдено 1 тур в Рупите на русском языке, цена €1460. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

На машине 2 дня В солнечную Каталонию своей компанией: Кадакес, Фигерас, гора Монтсеррат и наследие Дали Посетить 7 городов, побывать на родине Дали и в его музее и увидеть статую Девы Марии Монтсерратской Начало: Кадакес, встретим вас у отеля, время по согласован... €1460 за всё до 5 чел.

Приглашаем вас на экскурсионные туры в Рупит в 2025 году. Мы предлагаем вам открыть для себя Испанию и ее красоты на русском языке. Наши цены начинаются от €1460. У нас вы найдете лучшие достопримечательности и прекрасные пейзажи. Запланируйте свое путешествие в Рупит прямо сейчас