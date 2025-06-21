В солнечную Каталонию своей компанией: Кадакес, Фигерас, гора Монтсеррат и наследие Дали
Посетить 7 городов, побывать на родине Дали и в его музее и увидеть статую Девы Марии Монтсерратской
Начало: Кадакес, встретим вас у отеля, время по согласован...
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
€1460 за всё до 5 чел.
Приглашаем вас на экскурсионные туры в Рупит в 2025 году. Мы предлагаем вам открыть для себя Испанию и ее красоты на русском языке. Наши цены начинаются от €1460. У нас вы найдете лучшие достопримечательности и прекрасные пейзажи. Запланируйте свое путешествие в Рупит прямо сейчас