Вечнозелёные деревья в тумане, живописные смотровые, свист доиспанских жителей острова — в путешествии вы не заскучаете. Мы поговорим о традициях сельского хозяйства и побываем на полях алоэ.
Описание экскурсии
- Сан-Себастьян-де-ла-Гомера — главный город и порт острова, исторический центр с колониальной архитектурой
- Mirador del Morro de Agando — обзорная площадка с панорамой гор и природы острова
- Национальный парк Гаррахоней — реликтовый лавровый лес из списка ЮНЕСКО
- Mirador de Abrante — смотровая площадка на высоте более 600 м с видом на муниципалитет Агуло и океан
- Restaurante La Agulo (обед по желанию) — знакомство с канарской кухней и демонстрация языка-свиста
- Смотровая площадка на северном побережье с видом на долину Эрмигуа и океан
- Finca Canarias Aloe Vera — ферма, где создают продукцию на основе алоэ вера
- Прогулка по Сан-Себастьяну, где Христофор Колумб готовился к путешествию в Новый свет
Примерный тайминг
Для путешественников с Тенерифе:
7:30 — сбор и выезд из отелей в Лос Кристианос, Лас Америкас, Коста Адехе
8:00–8:30 — посадка на паром, паспортный контроль (паспорт обязателен)
8:30–9:20 — переправа на Ла Гомера (около 50 минут)
Для путешественников с Ла Гомера:
9:45 — сбор и начало экскурсии
10:00–12:00 — национальный парк Гаррахоней и обзорные площадки (Morro de Agando, Abrante)
12:00–12:45 — обед в ресторане на территории парка (по желанию)
12:45–16:00 — обзорная точка, ферма алоэ вера, прогулка по Сан-Себастьяну и знакомство с историей Колумба
Для путешественников с Тенерифе:
16:30 — возвращение в порт, посадка на паром и переправа на Тенерифе
17:30–18:00 — прибытие и развоз по отелям
Организационные детали
Перед экскурсией необходимо связаться с гидом минимум за 48 часов (телефон, Viber, WhatsApp, Telegram).
- По острову передвигаемся на Toyota Yaris или Nissan Primastar 2025
- Для путешественников из Тенерифе я заранее бронирую билеты на паром (от€42 с чел.). Возможен трансфер из отелей на юге Тенерифе (Лос Кристианос, Лас Америкас, Коста Адехе) — детали уточняйте в переписке
- Возьмите с собой: паспорт, удобную обувь, ветровку
- Обед оплачивается отдельно и по желанию — ориентировочно €9–15