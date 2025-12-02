Мои заказы

Путешествие по острову Ла Гомера

Услышать древний свистовой язык, побывать в реликтовом лесу и отправиться за Колумбом
Ла Гомера — один из самых загадочных островов Канарского архипелага с уникальной природой и культурой.

Вечнозелёные деревья в тумане, живописные смотровые, свист доиспанских жителей острова — в путешествии вы не заскучаете. Мы поговорим о традициях сельского хозяйства и побываем на полях алоэ.
Описание экскурсии

  • Сан-Себастьян-де-ла-Гомера — главный город и порт острова, исторический центр с колониальной архитектурой
  • Mirador del Morro de Agando — обзорная площадка с панорамой гор и природы острова
  • Национальный парк Гаррахоней — реликтовый лавровый лес из списка ЮНЕСКО
  • Mirador de Abrante — смотровая площадка на высоте более 600 м с видом на муниципалитет Агуло и океан
  • Restaurante La Agulo (обед по желанию) — знакомство с канарской кухней и демонстрация языка-свиста
  • Смотровая площадка на северном побережье с видом на долину Эрмигуа и океан
  • Finca Canarias Aloe Vera — ферма, где создают продукцию на основе алоэ вера
  • Прогулка по Сан-Себастьяну, где Христофор Колумб готовился к путешествию в Новый свет

Примерный тайминг

Для путешественников с Тенерифе:
7:30 — сбор и выезд из отелей в Лос Кристианос, Лас Америкас, Коста Адехе
8:00–8:30 — посадка на паром, паспортный контроль (паспорт обязателен)
8:30–9:20 — переправа на Ла Гомера (около 50 минут)

Для путешественников с Ла Гомера:
9:45 — сбор и начало экскурсии
10:00–12:00 — национальный парк Гаррахоней и обзорные площадки (Morro de Agando, Abrante)
12:00–12:45 — обед в ресторане на территории парка (по желанию)
12:45–16:00 — обзорная точка, ферма алоэ вера, прогулка по Сан-Себастьяну и знакомство с историей Колумба

Для путешественников с Тенерифе:
16:30 — возвращение в порт, посадка на паром и переправа на Тенерифе
17:30–18:00 — прибытие и развоз по отелям

Организационные детали

Перед экскурсией необходимо связаться с гидом минимум за 48 часов (телефон, Viber, WhatsApp, Telegram).

  • По острову передвигаемся на Toyota Yaris или Nissan Primastar 2025
  • Для путешественников из Тенерифе я заранее бронирую билеты на паром (от€42 с чел.). Возможен трансфер из отелей на юге Тенерифе (Лос Кристианос, Лас Америкас, Коста Адехе) — детали уточняйте в переписке
  • Возьмите с собой: паспорт, удобную обувь, ветровку
  • Обед оплачивается отдельно и по желанию — ориентировочно €9–15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На острове Ла Гомера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Сан-Себастьяне-Де-Ла-Гомере
Провёл экскурсии для 1637 туристов
Гражданин Испании! Водительское удостоверение категории B, BTP до 8 пас. Провожу экскурсии по Тенерифе с 2002 г. Представляю лицензионную туристическую компанию, которая организовывает туры и транспортные перевозки по Канарским островам. Для проведения экскурсий предлагаю новый Nissan Primastar 8 pax 2025 г. в., Toyota Yaris 3 pax. Постоянно живу на Тенерифе, провожу экскурсии по соседним островам Канарского архипелага.