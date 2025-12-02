Ла Гомера — один из самых загадочных островов Канарского архипелага с уникальной природой и культурой. Вечнозелёные деревья в тумане, живописные смотровые, свист доиспанских жителей острова — в путешествии вы не заскучаете. Мы поговорим о традициях сельского хозяйства и побываем на полях алоэ.

Описание экскурсии

Сан-Себастьян-де-ла-Гомера — главный город и порт острова, исторический центр с колониальной архитектурой

Примерный тайминг

Для путешественников с Тенерифе:

7:30 — сбор и выезд из отелей в Лос Кристианос, Лас Америкас, Коста Адехе

8:00–8:30 — посадка на паром, паспортный контроль (паспорт обязателен)

8:30–9:20 — переправа на Ла Гомера (около 50 минут)

Для путешественников с Ла Гомера:

9:45 — сбор и начало экскурсии

10:00–12:00 — национальный парк Гаррахоней и обзорные площадки (Morro de Agando, Abrante)

12:00–12:45 — обед в ресторане на территории парка (по желанию)

12:45–16:00 — обзорная точка, ферма алоэ вера, прогулка по Сан-Себастьяну и знакомство с историей Колумба

Для путешественников с Тенерифе:

16:30 — возвращение в порт, посадка на паром и переправа на Тенерифе

17:30–18:00 — прибытие и развоз по отелям

Организационные детали

Перед экскурсией необходимо связаться с гидом минимум за 48 часов (телефон, Viber, WhatsApp, Telegram).