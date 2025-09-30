Города Северной Испании и сокровища Бискайи: индивидуальный тур-конструктор
Увидеть «Каприз» Гауди, прогуляться по пляжам и Сардинеро и посетить остров-скалу
Океанские просторы, современные музеи, живописные рыбацкие деревушки, архитектура Гауди — всё это ждёт вас в Испании! Путешествие будет проходить с сопровождением гида, который планирует маршрут дня, организует перемещения и помогает читать дальшеуменьшить
координировать все активности. Свобода выбора и множество впечатлений.
Сан-Себастьян раскроется с набережной Ла-Конча и панорам с горы Игельдо, а Старый город позволит познакомиться с атмосферными улочками и пинчос-барами.
Бильбао представит сочетание исторического центра Каско-Вьехо и современного искусства в музее Гуггенхайма, а базилика Бегонии откроет виды на город с высоты.
Побережье Бискайи и рыбацкий Бермео сменят городскую динамику на морские спокойные пейзажи, а остров-скала Сан-Хуан-де-Гастелугаче позволит подняться к часовне через каменный мост.
В Сантандере запланированы прогулки по пляжам Сардинеро и полуострову Магдалена с дворцом королевской семьи, а Центро Ботин покажет работы современного искусства.
Завершим поездку в Комильясе, осмотрим «Каприз» Гауди и архитектуру модерна, пройдём по историческим улицам города. Подстроимся под ваши пожелания по программе.
Рекомендуется взять удобную обувь для прогулок, ветровку или лёгкую куртку. Для посещения Сан-Хуан-де-Гастелугаче нужна обувь на стабильной подошве.
Программа тура по дням
1 день
Сан-Себастьян - жемчужина Бискайского залива
Начнём знакомство с Сан-Себастьяном — элегантным городом на севере Испании, который считается одним из самых красивых в регионе. Прогулка стартует на знаменитом пляже Ла-Конча, после чего запланирован подъём на гору Игельдо с панорамным видом на Сан-Себастьян и Бискайский залив. Далее маршрут пройдёт через Старый город с его атмосферными улочками и лучшими барами с пинчосами. Во время экскурсии расскажем о традициях баскской кухни, истории локации и необычных местах, которые редко посещают путешественники.
2 день
Бильбао
Переезд в Бильбао, город, который за последние 30 лет полностью преобразился. В программе: посещение культового музея Гуггенхайма и прогулка по историческому центру Каско-Вьехо, включая 7 старейших улиц и знаковые здания современной архитектуры. Планируется подъём к базилике Бегонии, посвящённой покровительнице провинции. Вечером предусмотрено посещение лучших пинчос-баров.
3 день
Побережье Бискайи и Сан-Хуан-де-Гастелугаче
День посвящён природе и драматическим океанским пейзажам. В программе: визит в Гернику — город-символ баскской идентичности, прогулка по рыбацкому Бермео, а затем поездка к острову-скале Сан-Хуан-де-Гастелугаче с часовней, соединённой каменным мостом. Маршрут живописный и подходит для фото и прогулок. По желанию предусмотрен подъём к часовне (около 20–30 минут).
4 день
Сантандер
Утренний переезд в столицу Кантабрии. Прогулка по широким пляжам Сардинеро и исследование полуострова Магдалена с дворцом королевской семьи и уютным парком. Посещение Центро Ботин — современного пространства искусства, созданного архитектором Ренцо Пиано. Особое внимание уделяется местной кухне: подскажем лучшие места с анчоусами, морепродуктами и традиционными блюдами.
5 день
Комильяс и «Каприз» Гауди
Последний день тура посвящён архитектуре модернизма и красивейшим местам Кантабрии. Включено посещение «Каприза» Гауди — одного из немногих проектов архитектора за пределами Каталонии. Прогулка по Комильясу сопровождается рассказом о местных аристократических семьях и зданиях эпохи модерна. После обеда — возвращение в Бильбао или Сантандер (по договорённости).
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида: планирование маршрута дня
Сопровождение
Координация и организация всех процессов поездки
Что не входит в цену
Перелёт до Сан-Себастьяна и обратно из Бильбао или Сантандера
Проживание
Жильё гида (при необходимости ночёвок) - фактическая стоимость, зависит от сезона и выбранного уровня отеля
Питание (каждый гость оплачивает за себя и сопровождающего)
Транспорт и аренда автомобиля - ориентировочно €50-200 в сутки
Входные билеты в музеи и достопримечательности - €5-20
Бензин, парковки, платные дороги - €20-40 в день
Стоимость рассчитана на 5 участников. Возможно увеличение количества участников с доплатой €500 за каждого к стоимости тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сан-Себастьян, центр города или ваш отель, 10:00 или по договорённости
Завершение: Бильбао или Сантандер, 18:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваша команда гидов в Сан-Себастьяне
Провели экскурсии для 165 туристов
¡Hola! Меня зовут Ева. Я и моя команда специализируемся на путешествиях по Испании, и наша миссия — помочь людям исследовать эту красивую страну, её культуру, историю и людей. Мы организуем читать дальшеуменьшить
экскурсии и туры, которые включают в себя не только посещение основных достопримечательностей, но и полноценное погружение в культуру страны. Мы учитываем все пожелания наших гостей, основываясь на уже составленных программах. Наша команда — это люди, которые любят Испанию и знают её как свои пять пальцев. Мы готовы увлекательно и нескучно делиться с вами своими знаниями и опытом, чтобы ваше путешествие стало ярким и незабываемым.
Анна
Спасибо за поездку! Вот только что пересмотрела видео с американской горки, просто улетный момент. Слишком быстро пронеслись, правда, но виды прямо захватывали дух) Огромное спасибо! Про Дом дракона даже слов нет)) Все еще пытаюсь прийти в себя после этого путешествия!
Мария
Хочу рассказать о своем путешествии по северной Испании которое оставило очень классные впечатления. Мы стартовали в маленьком городке Сан-Себастьян, а закончили в Овьедо, успели побывать в пяти разных городах. В читать дальшеуменьшить
каждом из них гид Ева показывала что-то особенное и делилась интересными историями, настроение было просто супер, каждый день запомнился надолго. Огромное спасибо Еве за отличную организацию все прошло гладко и с удовольствием, правда жалко что все так быстро закончилось! Очень надеюсь что еще пересечемся в новых поездках, она действительно замечательный человек.
