Описание тура
Организационные детали
Рекомендую удобную обувь, можно взять с собой купальник.
Программа тура по дням
Жирона, Пуболь, Эскала
Начнём наше путешествие в Жироне — столице региона Ампурдан. Пройдёмся по набережным, средневековым площадям и улочкам. Заглянем в еврейский квартал, посетим Кафедральный собор и его сокровищницу, где хранится ковер 11 века «Сотворение мира». Разберёмся, какие эпизоды связывают Дали с городом и его небесным покровителем.
После деревенского обеда отправимся в Пуболь — к замку Галы Дали. Поговорим о личности Елены Дмитриевны Дьяконовой, её роли в жизни и творчестве художника, истории их отношений и влиянии на работы Дали, а также затронем факты её биографии и спорные вопросы, связанные с её именем.
Завершим день в археологическом комплексе Ампуриес — первой греко-римской колонии на Пиренейском полуострове, куда Дали приезжал с Лоркой в 1925 году. Затем окажемся в Эскале — рыбацкой деревне, знаменитой традицией засола анчоусов, пляжами и закатами на побережье Коста-Брава.
Фигерас, дом-музей и театр-музей Дали
Посвятим день Фигерасу — родному городу Сальвадора Дали. Мы посетим места его детства и юности, а также дом, где он родился, сегодня превращённый в музей.
Осмотрим центр: крепостную стену, Рамблас, театры и кафе, книжные магазины, улицу развлечений и казино, монастыри, рынок, скотобойню и фабрики — среду обитания художника в юности. После обеда перейдём к главному месту притяжения Фигераса — театру-музею Дали.
В музее разберёмся в его художественной системе: поговорим о параноидально-критическом методе, символах (яйца, костыли, текучее время), противопоставлении твёрдого и мягкого, а также о связях с Лоркой и Бунюэлем, фильме «Андалузский пёс» и отношениях с семьёй и Галой.
Кап-де-Креус, Порт-Льигат, Кадакес
Проведём утро на мысе Кап-де-Креус, в природном заповеднике с сюрреалистическими ландшафтами, где зарождаются Пиренеи. Здесь ветер трамунтана формирует причудливые скальные формы, ставшие источником вдохновения Дали. Их можно увидеть на таких культовых картинах, как «Великий мастурбатор» и «Сон».
Затем отправимся в рыбацкую деревушку Порт-Льигат, где находится главное место обитания четы Дали на протяжении более 50 лет их совместной жизни — перестроенная и расширенная рыбацкая хижина. Осмотрим пространство, организованное по их замыслу, и поговорим о праздниках и перформансах, происходивших здесь.
После обеда прогуляемся по Кадакесу: найдём дом семьи Дали, дом Пичотов, дом рыбачки Лидии, любимые пляжи, рестораны и кондитерские художника. Вспомним историю отношений Дали и Галы и посетим храм Девы Марии с барочным алтарём. Затем вернёмся в Фигерас и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Транспортные услуги по маршруту
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до места старта и обратно
- Проживание
- Питание
- Детям до 8 лет скидка - €110, школьникам, студентам и пенсионерам - €20
- Стоимость тура зависит от количества участников и выбранного тарифа (с транспортом или без)
- 1-4 человека на VW Tiguan:
- На 1 человека - €1473
- На 2 человека - €1598
- На 3 человека - €1725
- На 4 человека - €1852
- 5-8 человек на микроавтобусе:
- На 5 человек - €2748
- На 6 человек - €2933
- На 7 человек - €3060
- На 8 человек - €3186
- Без транспорта:
- На 1 человека - €1253
- На 2 человека - €1380
- На 3 человека - €1506
- На 4 человека - €1633
- На 5 человек - €2040
- На 6 человек - €2173
- На 7 человек - €2300
- На 8 человек - €2427