В гости к Гале и Сальвадору Дали: индивидуальный тур по региону Ампурдан

Исследовать родину художника, побывать в их с Галой доме и насладиться морскими пейзажами Испании
Приглашаю погрузиться во вселенную Дали и Галы — яркую, харизматичную и абсолютно незабываемую. Мы найдём след гения в Жироне и изучим главные достопримечательности города. Осмотрим старинный замок Галы в Пуболе
и Фигерас, родной город дона Сальвадора. Посетим дом, где он родился, и попробуем разгадать все тайны и концепты его театра-музея. Побываем в главном месте силы творца — Кадакесе. Заглянем в дом художника и его музы в Порт-Льигате.

Ощутим дыхание ветра на мысе Кап-де-Креус, где причудливые скалы словно сошли с полотен сюрреалиста, и насладимся видами с самой восточной точки Испании.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендую удобную обувь, можно взять с собой купальник.

Программа тура по дням

1 день

Жирона, Пуболь, Эскала

Начнём наше путешествие в Жироне — столице региона Ампурдан. Пройдёмся по набережным, средневековым площадям и улочкам. Заглянем в еврейский квартал, посетим Кафедральный собор и его сокровищницу, где хранится ковер 11 века «Сотворение мира». Разберёмся, какие эпизоды связывают Дали с городом и его небесным покровителем.

После деревенского обеда отправимся в Пуболь — к замку Галы Дали. Поговорим о личности Елены Дмитриевны Дьяконовой, её роли в жизни и творчестве художника, истории их отношений и влиянии на работы Дали, а также затронем факты её биографии и спорные вопросы, связанные с её именем.

Завершим день в археологическом комплексе Ампуриес — первой греко-римской колонии на Пиренейском полуострове, куда Дали приезжал с Лоркой в 1925 году. Затем окажемся в Эскале — рыбацкой деревне, знаменитой традицией засола анчоусов, пляжами и закатами на побережье Коста-Брава.

2 день

Фигерас, дом-музей и театр-музей Дали

Посвятим день Фигерасу — родному городу Сальвадора Дали. Мы посетим места его детства и юности, а также дом, где он родился, сегодня превращённый в музей.

Осмотрим центр: крепостную стену, Рамблас, театры и кафе, книжные магазины, улицу развлечений и казино, монастыри, рынок, скотобойню и фабрики — среду обитания художника в юности. После обеда перейдём к главному месту притяжения Фигераса — театру-музею Дали.

В музее разберёмся в его художественной системе: поговорим о параноидально-критическом методе, символах (яйца, костыли, текучее время), противопоставлении твёрдого и мягкого, а также о связях с Лоркой и Бунюэлем, фильме «Андалузский пёс» и отношениях с семьёй и Галой.

3 день

Кап-де-Креус, Порт-Льигат, Кадакес

Проведём утро на мысе Кап-де-Креус, в природном заповеднике с сюрреалистическими ландшафтами, где зарождаются Пиренеи. Здесь ветер трамунтана формирует причудливые скальные формы, ставшие источником вдохновения Дали. Их можно увидеть на таких культовых картинах, как «Великий мастурбатор» и «Сон».

Затем отправимся в рыбацкую деревушку Порт-Льигат, где находится главное место обитания четы Дали на протяжении более 50 лет их совместной жизни — перестроенная и расширенная рыбацкая хижина. Осмотрим пространство, организованное по их замыслу, и поговорим о праздниках и перформансах, происходивших здесь.

После обеда прогуляемся по Кадакесу: найдём дом семьи Дали, дом Пичотов, дом рыбачки Лидии, любимые пляжи, рестораны и кондитерские художника. Вспомним историю отношений Дали и Галы и посетим храм Девы Марии с барочным алтарём. Затем вернёмся в Фигерас и попрощаемся.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Транспортные услуги по маршруту
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до места старта и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Детям до 8 лет скидка - €110, школьникам, студентам и пенсионерам - €20
  • Стоимость тура зависит от количества участников и выбранного тарифа (с транспортом или без)
  • 1-4 человека на VW Tiguan:
  • На 1 человека - €1473
  • На 2 человека - €1598
  • На 3 человека - €1725
  • На 4 человека - €1852
  • 5-8 человек на микроавтобусе:
  • На 5 человек - €2748
  • На 6 человек - €2933
  • На 7 человек - €3060
  • На 8 человек - €3186
  • Без транспорта:
  • На 1 человека - €1253
  • На 2 человека - €1380
  • На 3 человека - €1506
  • На 4 человека - €1633
  • На 5 человек - €2040
  • На 6 человек - €2173
  • На 7 человек - €2300
  • На 8 человек - €2427
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал города Жирона, 11:00
Завершение: Вокзал города Фигерас, 19:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Жироне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 114 туристов
Давайте познакомимся! Я выпускница филологического факультета МГУ, испанист и каталонист, профессиональный гид и ТВ-продюсер. С 2010 года работаю гидом в Москве, создавая уникальные маршруты для испаноговорящих гостей по России, Армении, Грузии,
Беларуси и Узбекистану. Мне довелось сопровождать многих выдающихся личностей из России, Испании и Латинской Америки. С начала пандемии с особым увлечением разрабатываю авторские тематические маршруты по Барселоне и всей Каталонии, с радостью открывая новые грани этих мест для ценителей истории и культуры. Для меня города — живые организмы со своей историей, культурными слоями и характером. Как гид, я помогаю не просто увидеть, а почувствовать связь времён, понять дух места. Знания меняют восприятие, позволяя через архитектуру и историю ощутить родство с городом и полюбить его по-настоящему.

