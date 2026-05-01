Начнём наше путешествие в Жироне — столице региона Ампурдан. Пройдёмся по набережным, средневековым площадям и улочкам. Заглянем в еврейский квартал, посетим Кафедральный собор и его сокровищницу, где хранится ковер 11 века «Сотворение мира». Разберёмся, какие эпизоды связывают Дали с городом и его небесным покровителем.

После деревенского обеда отправимся в Пуболь — к замку Галы Дали. Поговорим о личности Елены Дмитриевны Дьяконовой, её роли в жизни и творчестве художника, истории их отношений и влиянии на работы Дали, а также затронем факты её биографии и спорные вопросы, связанные с её именем.

Завершим день в археологическом комплексе Ампуриес — первой греко-римской колонии на Пиренейском полуострове, куда Дали приезжал с Лоркой в 1925 году. Затем окажемся в Эскале — рыбацкой деревне, знаменитой традицией засола анчоусов, пляжами и закатами на побережье Коста-Брава.