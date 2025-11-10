Это поездка из Абано Терме в аутлет Новента ди Пьяве. Вас ждут интересные факты и детали. Вы получите много прекрасных впечатлений от прогулки по роскошным магазинам. Мы вам обеспечим 10% скидку на многие товары и дружескую атмосферу.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Маршрут: 1. Выезд из Абано Терме; 2. Посещение лучшего аутлета Италии – Новента ди Пьяве, где на одной площадке собраны все ведущие бренды мировой моды; 3. Возвращение в Абано Терме. Некоторые из брендов, представленных в аутлете Новента ди Пьяве:
Alberta Ferretti / Moschino • Armani • Blumarine • Boggi • Brioni • Burberry • Cavalli Class • Desigual • Diesel • Elena Mirò • Elisabetta Franchi • Ermenegildo Zegna • Escada • Fendi • Gucci • John Galliano • Karl Lagerfeld • Liviana Conti • Missoni • Pal Zileri • Polo Larph Lauren • Prada • Roberto Cavalli • Salvatore Ferragamo • Trussardi • United Colors of Benetton • Valentino • Versace.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Abano Terme, Piazza Cortesi 1
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.