Это поездка из Абано Терме в аутлет Новента ди Пьяве. Вас ждут интересные факты и детали. Вы получите много прекрасных впечатлений от прогулки по роскошным магазинам. Мы вам обеспечим 10% скидку на многие товары и дружескую атмосферу.