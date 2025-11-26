Мои заказы

Аквилея: история античного мегаполиса

Узнать о прошлом древнеримского государства на примере провинциального, но очень важного города
Сейчас Аквилея — колоритный городок с населением 3000 жителей. Трудно представить, но когда-то здесь проживало более 200 000 человек.

Аквилею считают вторым Римом — за её большое влияние в древности, богатство исторических находок и роль в распространении христианства в Европе. Мы обсудим всё это на познавательной прогулке по археологическим площадкам города.
Описание экскурсии

На экскурсии:

  • мы прогуляемся по Соборной площади и руинам древней Аквилеи — Декуманусу, Форуму и речному порту
  • увидим базилику Успения Девы Марии — один из самых важных религиозных комплексов в христианском мире
  • рассмотрим мозаичные полы — самое большое изображение палеохристианской символики 4 века

Я расскажу:

  • о важных событиях древности, знаменитых жителях и гостях Аквилеи
  • роли города в становлении и распространении христианства
  • итальянской и австрийской археологии

Организационные детали

Входные билеты в базилику оплачиваются отдельно — €5 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На центральной парковке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Аквилее
Провела экскурсии для 17 туристов
Меня зовут Юлия, я живу в Италии, в регионе Фриули-Венеция-Джулия, и работаю гидом-сопровождающей туристических групп. Мой путь в туристической сфере начался в 2006 году, ещё в Узбекистане, где я родилась
и жила до 2010 года. С переездом на новое место сфера моей деятельности не изменилась. Я продолжаю работать в туризме, сама составляю экскурсии, продумываю маршруты и делаю это с большим удовольствием. Италия расширила мои горизонты, и помимо туризма появились ещё увлечения: современное искусство, написание текстов и виноделие. Знания по виноделию я использую в рамках своих экскурсий и во время проведения дегустаций в винодельческой зоне Коллио. Обращайтесь ко мне, если вы ищете нестандартную экскурсию и лёгкую ироничную подачу информации. До встречи в Италии!