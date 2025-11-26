читать дальше

и жила до 2010 года. С переездом на новое место сфера моей деятельности не изменилась. Я продолжаю работать в туризме, сама составляю экскурсии, продумываю маршруты и делаю это с большим удовольствием. Италия расширила мои горизонты, и помимо туризма появились ещё увлечения: современное искусство, написание текстов и виноделие. Знания по виноделию я использую в рамках своих экскурсий и во время проведения дегустаций в винодельческой зоне Коллио. Обращайтесь ко мне, если вы ищете нестандартную экскурсию и лёгкую ироничную подачу информации. До встречи в Италии!