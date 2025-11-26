Сейчас Аквилея — колоритный городок с населением 3000 жителей. Трудно представить, но когда-то здесь проживало более 200 000 человек.
Аквилею считают вторым Римом — за её большое влияние в древности, богатство исторических находок и роль в распространении христианства в Европе. Мы обсудим всё это на познавательной прогулке по археологическим площадкам города.
Описание экскурсии
На экскурсии:
- мы прогуляемся по Соборной площади и руинам древней Аквилеи — Декуманусу, Форуму и речному порту
- увидим базилику Успения Девы Марии — один из самых важных религиозных комплексов в христианском мире
- рассмотрим мозаичные полы — самое большое изображение палеохристианской символики 4 века
Я расскажу:
- о важных событиях древности, знаменитых жителях и гостях Аквилеи
- роли города в становлении и распространении христианства
- итальянской и австрийской археологии
Организационные детали
Входные билеты в базилику оплачиваются отдельно — €5 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной парковке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваш гид в Аквилее
Провела экскурсии для 17 туристов
Меня зовут Юлия, я живу в Италии, в регионе Фриули-Венеция-Джулия, и работаю гидом-сопровождающей туристических групп. Мой путь в туристической сфере начался в 2006 году, ещё в Узбекистане, где я родилась