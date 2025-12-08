2-й день обещает быть ещё более впечатляющим. Преодолев несколько километров вдоль озера, окажемся в прекрасной Стрезе — одном из самых ярких воплощений итальянской дольче вита.

Здесь вас ждут отели в стиле барокко и рококо, изысканные рестораны и бары, музыка и прогулки по набережной с фонтанами и скульптурами. Особое очарование городу придают 3 острова, венчающие озёрный пейзаж: Изола Белла, Изола Мадре и Изола деи Пескатори.

Практически весь день будет посвящён осмотру 2 исторических островов, принадлежащих семье Борромео. После экскурсий посетим Рыбачий остров, где вы сможете пообедать в таверне с аутентичной атмосферой (за доплату). Стреза задержит вас на целые сутки — ночь пройдёт именно здесь, в городе, где жизнь действительно сладка.