Очарование озера Маджоре: индивидуальный автотур

Посетить скит в скале, побывать на островах Борромео и полюбоваться замком Рокка д’Анжера
Это путешествие откроет перед вами живописные берега озера, где история и красота сливаются в гармонии.

Отправимся по маршруту вдоль восточного побережья, увидим скит Святой Катерины, словно парящий над водой, и редкую
коллекцию старинных кукол.

Переправившись через Маджоре, окажемся среди садов Вербании и насладимся панорамами, от которых трудно отвести взгляд.

На следующий день вас ждёт дольче вита Стрезы — города, где элегантность старинных отелей и блеск озёрных пейзажей сочетаются с уютом итальянской жизни. Мы посетим знаменитые острова Борромео и Рыбачий, сохранивший атмосферу ушедших веков.

Завершением станет знакомство с величественной статуей Санкарлоне и музейным парком «Готтард», где оживает техника прошлого.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется надеть удобную одежду и обувь без каблуков. Для входа в храмы надо, чтобы плечи и колени были бы прикрыты. Возьмите с собой солнцезащитные очки и головной убор (летом — обязательно), индивидуальные медикаменты, напитки, смартфон и номер телефона гида. Для экономии времени и средств билеты лучше приобрести сразу в 3 музея — это обойдётся дешевле.

Программа тура по дням

1 день

Восточный берег озера и Вербания

Начнём поездку по восточному берегу озера. Первой остановкой станет один из крупнейших музеев кукол в Европе, где мы проведём 2–3 часа, знакомясь с уникальной коллекцией экспонатов. Затем посетим скит Святой Катерины, возведённый прямо на скале и нависающий над водой.

После экскурсии вы отправитесь на пароме из региона Ломбардия в Пьемонт, чтобы увидеть новые пейзажи озера. В завершение дня осмотрите живописные сады и насладитесь великолепными видами с мыса в Вербании. Здесь, в одном из уютных отелей, пройдёт 1-я ночь путешествия.

2 день

Очарование Стрезы и острова Борромео

2-й день обещает быть ещё более впечатляющим. Преодолев несколько километров вдоль озера, окажемся в прекрасной Стрезе — одном из самых ярких воплощений итальянской дольче вита.

Здесь вас ждут отели в стиле барокко и рококо, изысканные рестораны и бары, музыка и прогулки по набережной с фонтанами и скульптурами. Особое очарование городу придают 3 острова, венчающие озёрный пейзаж: Изола Белла, Изола Мадре и Изола деи Пескатори.

Практически весь день будет посвящён осмотру 2 исторических островов, принадлежащих семье Борромео. После экскурсий посетим Рыбачий остров, где вы сможете пообедать в таверне с аутентичной атмосферой (за доплату). Стреза задержит вас на целые сутки — ночь пройдёт именно здесь, в городе, где жизнь действительно сладка.

3 день

Арона и возвращение

Попрощаемся с роскошной Стрезой бокалом шампанского или аперитива и отправимся в сторону Ароны, где возвышается статуя Санкарлоне. По пути сделаем короткую остановку, чтобы с противоположного берега полюбоваться замком Рокка д’Анжера и сфотографироваться. Завершением тура станет посещение музея Gottard Park, где представлены автомобили, военная техника и другие артефакты разных эпох.

После экскурсии вернёмся туда, где началось ваше путешествие.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питьевая вода во время поездки
  • Аперитив
  • Кофейная пятиминутка
  • Транспортное обслуживание на всём маршруте (от Сесто-Календе и обратно)
  • Услуги гида
  • Базовые медицинские препараты в автомобиле
Что не входит в цену
  • Перелёт до Сесто-Календе и обратно
  • Проживание - от €80 за ночь с завтраком
  • Питание - от €20 за приём
  • Входные билеты в музеи и парки: билет в 3 музея - €42
  • Билеты на катер
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сесто-Календе, точное место - по договорённости, 10:00
Завершение: Сесто-Календе, точное место - по договорённости, около 19:00, возможно изменение по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Финна
Финна — ваш гид в Ароне
Я очень давно живу в Италии. Работала переводчиком и часто возила клиентов по маршрутам выходного дня по завершении рабочей программы. А затем они стали рекомендовать меня своим друзьям как хорошую
рассказчицу, прекрасного водителя, доброжелательного человека. Так появились мои экскурсии и туры: я отлично знаю истории и легенды озёр северной Италии и жизни на их берегах. Точно знаю дистанцию между городами и всегда укладываюсь в отведённое время. Могу порекомендовать хорошие отели и рестораны. Кроме того, я знаю городки и посёлки, которые не фигурируют в стандартных туристических маршрутах. Это для тех, кто хочет познакомиться с глубинной Италией.