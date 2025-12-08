Посетить скит в скале, побывать на островах Борромео и полюбоваться замком Рокка д’Анжера
Это путешествие откроет перед вами живописные берега озера, где история и красота сливаются в гармонии.
Отправимся по маршруту вдоль восточного побережья, увидим скит Святой Катерины, словно парящий над водой, и редкую
коллекцию старинных кукол.
Переправившись через Маджоре, окажемся среди садов Вербании и насладимся панорамами, от которых трудно отвести взгляд.
На следующий день вас ждёт дольче вита Стрезы — города, где элегантность старинных отелей и блеск озёрных пейзажей сочетаются с уютом итальянской жизни. Мы посетим знаменитые острова Борромео и Рыбачий, сохранивший атмосферу ушедших веков.
Завершением станет знакомство с величественной статуей Санкарлоне и музейным парком «Готтард», где оживает техника прошлого.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется надеть удобную одежду и обувь без каблуков. Для входа в храмы надо, чтобы плечи и колени были бы прикрыты. Возьмите с собой солнцезащитные очки и головной убор (летом — обязательно), индивидуальные медикаменты, напитки, смартфон и номер телефона гида. Для экономии времени и средств билеты лучше приобрести сразу в 3 музея — это обойдётся дешевле.
Программа тура по дням
1 день
Восточный берег озера и Вербания
Начнём поездку по восточному берегу озера. Первой остановкой станет один из крупнейших музеев кукол в Европе, где мы проведём 2–3 часа, знакомясь с уникальной коллекцией экспонатов. Затем посетим скит Святой Катерины, возведённый прямо на скале и нависающий над водой.
После экскурсии вы отправитесь на пароме из региона Ломбардия в Пьемонт, чтобы увидеть новые пейзажи озера. В завершение дня осмотрите живописные сады и насладитесь великолепными видами с мыса в Вербании. Здесь, в одном из уютных отелей, пройдёт 1-я ночь путешествия.
2 день
Очарование Стрезы и острова Борромео
2-й день обещает быть ещё более впечатляющим. Преодолев несколько километров вдоль озера, окажемся в прекрасной Стрезе — одном из самых ярких воплощений итальянской дольче вита.
Здесь вас ждут отели в стиле барокко и рококо, изысканные рестораны и бары, музыка и прогулки по набережной с фонтанами и скульптурами. Особое очарование городу придают 3 острова, венчающие озёрный пейзаж: Изола Белла, Изола Мадре и Изола деи Пескатори.
Практически весь день будет посвящён осмотру 2 исторических островов, принадлежащих семье Борромео. После экскурсий посетим Рыбачий остров, где вы сможете пообедать в таверне с аутентичной атмосферой (за доплату). Стреза задержит вас на целые сутки — ночь пройдёт именно здесь, в городе, где жизнь действительно сладка.
3 день
Арона и возвращение
Попрощаемся с роскошной Стрезой бокалом шампанского или аперитива и отправимся в сторону Ароны, где возвышается статуя Санкарлоне. По пути сделаем короткую остановку, чтобы с противоположного берега полюбоваться замком Рокка д’Анжера и сфотографироваться. Завершением тура станет посещение музея Gottard Park, где представлены автомобили, военная техника и другие артефакты разных эпох.
После экскурсии вернёмся туда, где началось ваше путешествие.
Ответы на вопросы
Что включено
Питьевая вода во время поездки
Аперитив
Кофейная пятиминутка
Транспортное обслуживание на всём маршруте (от Сесто-Календе и обратно)
Услуги гида
Базовые медицинские препараты в автомобиле
Что не входит в цену
Перелёт до Сесто-Календе и обратно
Проживание - от €80 за ночь с завтраком
Питание - от €20 за приём
Входные билеты в музеи и парки: билет в 3 музея - €42
Билеты на катер
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сесто-Календе, точное место - по договорённости, 10:00
Завершение: Сесто-Календе, точное место - по договорённости, около 19:00, возможно изменение по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Финна — ваш гид в Ароне
Я очень давно живу в Италии. Работала переводчиком и часто возила клиентов по маршрутам выходного дня по завершении рабочей программы. А затем они стали рекомендовать меня своим друзьям как хорошую
рассказчицу, прекрасного водителя, доброжелательного человека. Так появились мои экскурсии и туры: я отлично знаю истории и легенды озёр северной Италии и жизни на их берегах. Точно знаю дистанцию между городами и всегда укладываюсь в отведённое время. Могу порекомендовать хорошие отели и рестораны. Кроме того, я знаю городки и посёлки, которые не фигурируют в стандартных туристических маршрутах. Это для тех, кто хочет познакомиться с глубинной Италией.