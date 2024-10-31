Описание тура
Вас ждёт увлекательное путешествие в одной из самых неизведанных и гастрономических областей Италии по местам знаменитого Гран-тура Европы, который воспевали Гёте и Байрон и в который ездили известные европейские и русские аристократы.
От древнейшего Сполето до Ассизи - города св. Франциска, охраняемого Юнеско - нас ждут тихие живописные дороги через виноградники, оливковые рощи и лавандовые поля.
Мы заедем в уютные средневековые города из списка самых красивых малых городов Италии: Спелло, Монтефалько, Беванья, Торджиано и др.
Мы прокатимся по знаменитой вело-дороге, проложенной на месте старой узкоколейки через горные тоннели и высокие виадуки с потрясающими видами на долину.
Увидим по пути необычные катакомбы с мумиями, а также 8-е чудо света - поражающий масштабом водопад Марморе - самый большой рукотворный водопад в мире, который построили ещё древние римляне.
Мы будем жить в двух отелях с высокими рейтингами - в центре Сполето и в отеле-курорте под Ассизи с собственным гастрономическим рестораном, организуем весёлый кулинарный мастер-класс, дегустацию вина и местных деликатесов, включая трюфели, а также отдохнём в современном Спа.
Не упустите уникальный шанс побывать в местах, в которые мечтают попасть миллионы людей со всего мира!
Программа тура по дням
Приезд
Встреча в аэропорту г. Рима (Фьюмичино)
Групповой трансфер на микроавтобусе в г. Сполето
Приветственный коктейль по приезде и знакомство
Ужин в гастрономическом ресторане в центре города
Вечерняя прогулка по историческому центру города
Заезд 1
После завтрака встреча в холле отеля и получение велосипедов и шлемов
Выезд от отеля на маршрут дня:
в этот день мы проедем по одному из самых красивых участков вело-дороги, проложенной на месте бывшей узкоколейки Сполето-Норча. Маршрут проходит через высокие виадуки и горные туннели с захватывающими панорамными видами. Здесь ежегодно проходят любительские вело-заезды, собирающие велосипедистов из разных стран мира. По пути мы осмотрим старый замок-аббатство Castel San Felice, где остановимся на кофе, а затем посетим впечатляющие катакомбы с мумиями в небольшом городке Ферентилло. После обеда в семейном ресторане с блюдами из трюфеля, проехав по очень живописной дороге, мы завершим маршрут дня у подножия самого большого рукотворного водопада в мире Cascate delle Marmore, построенного ещё во времена древнего Рима.
Затем нас ждёт трансфер на микроавтобусе до отеля в Сполето
Ужин в гастрономическом ресторане города
Ночь в Сполето
Заезд 2
После завтрака выписка из отеля и выезд на велосипедах в сторону Ассизи (вещи поедут на трансфере). Маршрут дня проходит по тихой велосипедной дороге Assisi Spoleto с живописными видами на виноградники, оливковые рощи и лавандовые поля. По пути мы заедем в средневековый город Монтефалько, где сделаем остановку на центральной площади, чтобы выпить кофе.
Затем мы продолжим путь и доедем до небольшого, но очень красивого городка Bevagna, где нас ждёт вкусный обед в гастрономическом ресторане. После небольшой прогулки по городу мы продолжим наш заезд по велосипедной дороге, ведущей до нашего роскошного отеля-курорта Valle di Assisi Spa & Golf Resort.
Заселяемся в отель и отдыхаем до ужина.
Ужин в гастрономическом ресторане отеля
Заезд 3
После завтрака выезд от отеля на маршрут дня. В этот день мы поедем по тихой живописной дороге через оливковые рощи и виноградники, любуясь долиной Ассизи и окружающей её зелёной горой Субазио. По пути мы посетим важнейшие исторические города Спелло и Ассизи, находящийся под охраной Юнеско.
На подъезде к Ассизи нас ждёт обед с панорамными видами на долину, а после обеда прогулка по исторической части города.
После прогулки по городу мы вернёмся в отель на велосипедах, завершив круговой маршрут дня.
Вечером нас ждёт дегустация вина из собственной винодельни отеля, а после шеф-повар проведёт для нашей группы весёлый кулинарный мастер-класс с последующим ужином.
Заезд 4
После завтрака выезд от отеля на маршрут дня:
в этот день нас ждёт живописный маршрут - сначала через тенистую хвойную рощу у подножья горы, а затем вдоль лоскутных холмов и виноградников с видами на долину и город Ассизи. По пути мы посетим небольшие средневековые городки Беттона и Торжиано.
В Торжиано нас ждёт сначала посещение музея вина с небольшой дегустацией, а затем обед в традиционной траттории. После мы вернёмся в отель, завершая круговой маршрут дня.
Отдых или посещение Спа при отеле
Ужин в ресторане отеля
Заезд 5-го дня
После завтрака выезд от отеля на маршрут дня.
В заключительный день нас ждёт разнообразный и очень живописный маршрут: мы проедем через небольшие средневековые городки Cannara, Cantalupo и Torre del Colle, проедем по тихой гравийной дороге через сосновую рощу с видом на долину, а по пути посетим очень необычное место замок Castelbuono, где увидим объекты современного искусства.
Конечной точкой маршрута станет небольшой средневековый борго Casteluccio, затерянный на горе. Рядом нас будет ждать гастрономический обед из локальных продуктов в небольшом агротуризме. Возвращаемся в отель на велосипедах по короткому и лёгкому пути.
После отдыха заключительный ужин в ресторане отеля
Отъезд
Завтрак
трансфер в аэропорт Рима
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 7 дней (6 ночей) в двух отелях 4 с высоким рейтингом в Сполето и Ассизи
- Приветственный коктейль по приезде
- Все завтраки
- 4 ужина
- Дегустация на винодельне
- Гастрономический обед в аутентичном агротуризме из локальных продуктов
- 5 сопровождаемых заездов по 40-60 км. в день
- Перевозка багажа из отеля в отель
- Обратные трансферы в отель из конечных точек маршрутов
- Вода с собой во время велотуров
- Услуга механика и трансфер в отель в случае необходимости
- Услуги вело-гида и русскоязычная поддержка на все дни
Что не входит в цену
- Авиабилеты (можем посоветовать лучшие варианты)
- Групповой трансфер из аэропорта Рима (Фьюмичино) - 50 Евро
- Групповой трансфер в аэропорт Рима (Фьюмичино) - 50 Евро
- Доплата за одноместное размещение Classic - 280 Евро, Deluxe - 390 Евро
- Аренда велосипедов на 5 дней: электро или гравийные - 200 Евро
- Посещение Спа в отеле - 50 Евро
- Стирка одежды
- Трансферы из других аэропортов (под запрос)
- Международный страховой полис с опцией активный отдых
- Кофе-брейки на маршруте (по желанию)
- Алкогольные напитки, кроме включенных в дегустацию
- Остальные обеды и ужины, кроме включенных
О чём нужно знать до поездки
Комфортный активный отдых без экстрима с полным погружением в local experience, гастрономию и во всё то, что может предложить прекрасная Италия страна с самым большим в мире культурным и историческим наследием
Пожелания к путешественнику
Главное - это уметь кататься на велосипеде. Уровень катания не имеет значения.
Визы
Необходимо наличие шенгенской визы. Сама виза готовится несложно в визовых центрах Италии (информацию о правилах получении и необходимых документах предоставим) Есть возможность оформления визы через партнерское визовое агентство.