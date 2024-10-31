Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Вас ждёт увлекательное путешествие в одной из самых неизведанных и гастрономических областей Италии по местам знаменитого Гран-тура Европы, который воспевали Гёте и Байрон и в который ездили известные европейские и русские аристократы.

От древнейшего Сполето до Ассизи - города св. Франциска, охраняемого Юнеско - нас ждут тихие живописные дороги через виноградники, оливковые рощи и лавандовые поля.

Мы заедем в уютные средневековые города из списка самых красивых малых городов Италии: Спелло, Монтефалько, Беванья, Торджиано и др.

Мы прокатимся по знаменитой вело-дороге, проложенной на месте старой узкоколейки через горные тоннели и высокие виадуки с потрясающими видами на долину.

Увидим по пути необычные катакомбы с мумиями, а также 8-е чудо света - поражающий масштабом водопад Марморе - самый большой рукотворный водопад в мире, который построили ещё древние римляне.

Мы будем жить в двух отелях с высокими рейтингами - в центре Сполето и в отеле-курорте под Ассизи с собственным гастрономическим рестораном, организуем весёлый кулинарный мастер-класс, дегустацию вина и местных деликатесов, включая трюфели, а также отдохнём в современном Спа.

Не упустите уникальный шанс побывать в местах, в которые мечтают попасть миллионы людей со всего мира!