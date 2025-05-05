Красивое путешествие из Италии в Швейцарию: утончённые города и пасторальные пейзажи
Полюбоваться архитектурой и склонами Альп, изучить столицу и 5 городов и погулять у Женевского озера
Начало: Аэропорт Бергамо, 17:50
5 мая в 17:50
9 июн в 17:50
37 717 ₽ за человека
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