Найдено 1 тур в Бергамо на русском языке, цена 37 717 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

На автобусе 6 дней Красивое путешествие из Италии в Швейцарию: утончённые города и пасторальные пейзажи Полюбоваться архитектурой и склонами Альп, изучить столицу и 5 городов и погулять у Женевского озера Начало: Аэропорт Бергамо, 17:50 37 717 ₽ за человека

Откройте для себя Бергамо, погрузившись в атмосферу этого уникального итальянского города. Наши туры позволят вам насладиться великолепием Старого города, узнать о богатой истории и архитектуре. Вас ждут захватывающие рассказы гидов, живописные виды и незабываемые впечатления. Почувствуйте дух средневековья, прогуливаясь по узким улочкам, и откройте для себя лучшие достопримечательности Бергамо. Читайте отзывы, выбирайте тур и бронируйте своё приключение уже сегодня!