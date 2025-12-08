Приглашаю вас в красивый борго Боббио, чтобы окунуться в итальянскую аутентику вдали от толп туристов.
Вас ждут внушительные замки и монастыри, легенды о призраках и мост через реку Треббиа, не просто так прозванный дьявольским.
Описание экскурсии
Монастырь Сан-Коломбано, основанный ирландским монахом. Он же организовал в монастыре престижную христианскую библиотеку, где до сих пор хранятся ценные латинские рукописи.
Понте-Веккьо, также известный как дьявольский мост — я расскажу, почему его так прозвали. Построен во времена романской эпохи с последующей реконструкцией и надстройками в стиле барокко.
Кафедральный собор Боббио 15 века, на площади перед которым устраиваются главные городские мероприятия.
Замок Маласпина 14 века — оплот гвельфов во времена борьбы с гибеллинами Пьяченцы. С вершины его внушительной башни открывается прекрасный панорамный вид на город, Апеннины и долину реки Треббиа.
Монастырь Святого Франциска 15 века с церковью в стиле барокко.
При желании мы можем посетить предместье и замок Ривальта 14 века в долине реки Треббиа — с ним связывают множество жутковатых легенд о призраках.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Opel Corsa 2023.
Дополнительные расходы
- Вход в замок Маласпина — €2,5 за чел.
- Вход в замок Ривальта (по желанию) — €12 за чел.