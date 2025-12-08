Мои заказы

Боббио - самая красивая деревня Италии

Отправиться смотреть на монастырь Сан-Коломбано, замок Маласпина и Мост дьявола
Крупные города Италии вроде Милана или Пармы — это одно, а борго — уютные деревни — совсем другое. Здесь жизнь течёт и ощущается иначе.

Приглашаю вас в красивый борго Боббио, чтобы окунуться в итальянскую аутентику вдали от толп туристов.

Вас ждут внушительные замки и монастыри, легенды о призраках и мост через реку Треббиа, не просто так прозванный дьявольским.
Боббио - самая красивая деревня Италии© Екатерина
Боббио - самая красивая деревня Италии© Екатерина
Боббио - самая красивая деревня Италии© Екатерина

Описание экскурсии

Монастырь Сан-Коломбано, основанный ирландским монахом. Он же организовал в монастыре престижную христианскую библиотеку, где до сих пор хранятся ценные латинские рукописи.

Понте-Веккьо, также известный как дьявольский мост — я расскажу, почему его так прозвали. Построен во времена романской эпохи с последующей реконструкцией и надстройками в стиле барокко.

Кафедральный собор Боббио 15 века, на площади перед которым устраиваются главные городские мероприятия.

Замок Маласпина 14 века — оплот гвельфов во времена борьбы с гибеллинами Пьяченцы. С вершины его внушительной башни открывается прекрасный панорамный вид на город, Апеннины и долину реки Треббиа.

Монастырь Святого Франциска 15 века с церковью в стиле барокко.

При желании мы можем посетить предместье и замок Ривальта 14 века в долине реки Треббиа — с ним связывают множество жутковатых легенд о призраках.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Opel Corsa 2023.

Дополнительные расходы

  • Вход в замок Маласпина — €2,5 за чел.
  • Вход в замок Ривальта (по желанию) — €12 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Боббио
Провела экскурсии для 1240 туристов
Добрый день! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 14 лет я живу в Италии, с 2021 года на 2 города: Флоренция и Пьяченца. Мой переезд в город мечты был
читать дальше

осознанным — в 2010г я приехала получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции, в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией, Луккой и Пьяченцей. На моём счету более 1000 туристов, влюбленных в Тоскану, живопись, замки, дворцы и традиции, в которые 14 лет назад я влюбилась и сама.