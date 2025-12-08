Крупные города Италии вроде Милана или Пармы — это одно, а борго — уютные деревни — совсем другое. Здесь жизнь течёт и ощущается иначе. Приглашаю вас в красивый борго Боббио, чтобы окунуться в итальянскую аутентику вдали от толп туристов. Вас ждут внушительные замки и монастыри, легенды о призраках и мост через реку Треббиа, не просто так прозванный дьявольским.

Описание экскурсии

Монастырь Сан-Коломбано, основанный ирландским монахом. Он же организовал в монастыре престижную христианскую библиотеку, где до сих пор хранятся ценные латинские рукописи.

Понте-Веккьо, также известный как дьявольский мост — я расскажу, почему его так прозвали. Построен во времена романской эпохи с последующей реконструкцией и надстройками в стиле барокко.

Кафедральный собор Боббио 15 века, на площади перед которым устраиваются главные городские мероприятия.

Замок Маласпина 14 века — оплот гвельфов во времена борьбы с гибеллинами Пьяченцы. С вершины его внушительной башни открывается прекрасный панорамный вид на город, Апеннины и долину реки Треббиа.

Монастырь Святого Франциска 15 века с церковью в стиле барокко.

При желании мы можем посетить предместье и замок Ривальта 14 века в долине реки Треббиа — с ним связывают множество жутковатых легенд о призраках.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Opel Corsa 2023.

