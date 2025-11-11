Продолжим наше путешествие вдоль берегов Гарды. Заедем в Мальчезине, где сохранилась средневековая атмосфера и трепетно относятся к кошкам. При хорошей видимости можно подняться на фуникулёре на хребет Монте Бальдо. Вы услышите жуткую историю острова Тримелоне, в Лацизе увидите самое широкое место озера и замок Скалигеров.

Побываем в Пескьера-дель-Гарда — городе-крепости эпохи раннего Средневековья. Тут из озера величаво вытекает река Минчо и находится несколько живописных локаций. Финальным аккордом поездки станет Сирмионе, где высится наиболее сохранившийся замок Скалигеров и ещё остались развалины древнеримского императорского дворца, связанного с именем поэта Катулло.