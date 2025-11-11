Экипировка: небольшая бутылка воды, необходимые медикаменты, салфетки, фотоаппараты (смартфоны), удобная спортивная обувь. Обратите внимание: перекусы в транспорте организатора запрещены.
Программа тура по дням
1 день
Сало, Тосколано-Мадерно, Рива-дель-Гарда, Торболе
Первым делом я познакомлю вас с историей озера Гарда: вы узнаете, как оно возникло и почему считается главным в Италии. Вы поймёте,чем известен городок Сало, что необычного можно найти в Тосколано-Мадерно и что здесь произошло в 3 веке. Если повезёт с погодой, понаблюдаете за парусными гонками в Рива-дель-Гарда. Увидите место впадения в озеро реки Сарка и подниметесь на панорамную площадку в Торболе.
Продолжим наше путешествие вдоль берегов Гарды. Заедем в Мальчезине, где сохранилась средневековая атмосфера и трепетно относятся к кошкам. При хорошей видимости можно подняться на фуникулёре на хребет Монте Бальдо. Вы услышите жуткую историю острова Тримелоне, в Лацизе увидите самое широкое место озера и замок Скалигеров.
Побываем в Пескьера-дель-Гарда — городе-крепости эпохи раннего Средневековья. Тут из озера величаво вытекает река Минчо и находится несколько живописных локаций. Финальным аккордом поездки станет Сирмионе, где высится наиболее сохранившийся замок Скалигеров и ещё остались развалины древнеримского императорского дворца, связанного с именем поэта Катулло.
Сопровождение гидом-водителем и экскурсии по программе
Аптечка со средствами первой помощи
Что не входит в цену
Билеты в Дезенцано-дель-Гарда и обратно в ваш город
Трансферы от/до аэропорта
Доплата за минивэн (при группе более 4 участников)
Проживание - €80-90 за номер
Питание
Входные билеты
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дезенцано-дель-Гарда, 9:00
Завершение: Дезенцано-дель-Гарда, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Финна — ваш гид в Дезенцано-дель-Гарде
Я очень давно живу в Италии. Работала переводчиком и часто возила клиентов по маршрутам выходного дня по завершении рабочей программы. А затем они стали рекомендовать меня своим друзьям как хорошую читать дальше
рассказчицу, прекрасного водителя, доброжелательного человека. Так появились мои экскурсии и туры: я отлично знаю истории и легенды озёр северной Италии и жизни на их берегах. Точно знаю дистанцию между городами и всегда укладываюсь в отведённое время. Могу порекомендовать хорошие отели и рестораны. Кроме того, я знаю городки и посёлки, которые не фигурируют в стандартных туристических маршрутах. Это для тех, кто хочет познакомиться с глубинной Италией.