Описание тура
Доломиты по праву считаются одними из самых красивых гор в мире. Если вы давно мечтаете побывать в этом уникальном месте, то самое время сделать это!
Мы подготовили для вас лучшие трекинги в Доломитах, которые полностью раскрывают весь масштаб и невероятную красоту этого места!
За шесть дней нашего путешествия в Доломитовые Альпы, вы побываете на гребне горы Сечеда (Seceda), пройдете у подножия Трех Пиков (Tre cime Di Lavaredo), увидите настоящие горные озера (Брайз, Карреццо и Басте), в глади которых отражаются скалы-исполины. Вы перенесетесь в Швейцарию, Канаду и Америку, настолько разными бывают Доломитовые Альпы…
Программа тура по дням
Самый красивый вид доломитовых Альп
После завтрака отправляемся в горы.
Нас ждет несложный трекинг у подножия одной из самых красивых групп Доломитовых Альп - Гейслер Одле. Как всегда в Италии, нашей основной целью станет горная хижина - ресторан:) Здесь мы пообедаем с невероятным видом на скалы и зеленые холмы. Попробуем местную кухню, в которую сложно не влюбиться, сделаем великолепные фото и начнем спуск вниз.
Протяженность трекинга 9 км
Сложность - средняя активность
Вторую половину дня посвятим уютной деревушке Святой Магдалены, здесь мы окунемся в самую суть фермерской жизни: погуляем по узким улочкам, понаблюдаем за животными: коровами, козами и овцами, сделаем множество фото с атмосферными альпийскими деревянными домиками и, конечно, посетим самые красивые смотровые площадки, с которых открываются волшебные виды на горы, саму деревню и церковь Святой Магдалены.
Ужинаем в местном ресторане, пробуем поленту, мясо на гриле, местное вино.
Вечером переезжаем в наш отель, в котором проведем ближайшие две ночи.
Seceda и альпийская деревня Ортизеи
Побывать в доломитах и не увидеть самый знаменитый вид на горе Seceda мы просто не можем.
Второй день посвятим восхождению на гору Сечеда и круговому маршруту по ее зеленому плато. Готовьтесь к обворожительным видам, этот день запомнится вам на долгие горы, так как маршрут действительно обескураживает своей красотой.
Протяженность маршрута - 14 км
Сложность - подходит для начинающих
Прогулки на великолепном озере Гарда
Рано утром выезжаем из Милана и отправляемся на одно из самых известных озер Италии - Гарда.
Озеро Гарда самое большое озеро Италии (370 км2). К его берегам выходят 3 региона: Ломбардия, Венето и Трентино — Альто-Адидже. Что делает это место особенным, из-за смешения традиций.
На Гарду мы отправляемся не только за потрясающей природой, но и за вкуснейшей едой, местными напитками, такими как Лимончелло, и уютными улочками, окружающих его городков.
Поверьте, на Гарде даже у нас захватывает дух от альпийских пейзажей, очень чистой и прозрачной воды на севере озера и песчаных или галечных пляжей среди совершенно средиземноморских виноградников, оливковых и лимонных рощ на юге озера.
Целый день мы будем гулять, наслаждаться видами, вкусной едой, посетим уютный городок Лимоне-суль-Гарда, где можно будет попробовать самую настоящую лимончеллу.
Вечером переедем в наш отель ближе к Доломитовым Альпам.
Lago di Sorapiss
Наша цель в этот день - Lago Sorapiss. Мы совершим восхождение к красивейшему озеру Доломитовых Альп с молочно-голубой водой. Это одно из самых необычных озер мира и Европы. Добраться туда можно только пешком, поэтому нас ждет поход средней сложности, длительностью около 2-3 часов в одну сторону.
Сорапис окружено горным цирком, острые пики скал вонзаются в лазурное небо и отражаются в недвижной глади этого уникального озера. На вершине есть небольшая горная хижина, в которой подают простую еду, но именно это место больше всего приближает тебя к настоящей горной жизни, такой, какая она и должна быть, без чрезмерного комфорта но с абсолютно сумасшедшими видами и естественной природной красотой.
Озеру сорапис мы посвятим целый день, а вечером отправимся в отель, где можно будет погреться в сауне и расслабиться после активного похода.
Протяженность маршрута - 14 км
Сложность - средняя
Смотровая площадка Cadini Di Misurina и Tre Cime d
Смотровая площадка Cadini Di Misurina и Tre Cime di Lavaredo
В этот день мы совершим один из самых впечатляющих походов в Доломитовых Альпах!
Смотровая площадка Cadini Di Misurina Viewpoint и Tre Cime di Lavaredo уже несколько столетий поражают своей красотой многих путешественников.
По нашему мнению, кольцевая тропа вокруг Тре Чиме ди Лаваредо — лучший дневной поход в итальянских Доломитовых Альпах. Он просто затмевает все остальные из-за своей доступности и сенсационных пейзажей.
Тре Чиме ди Лаваредо — это название, данное трем огромным пикам в Доломитовых Альпах Сесто/Секстен. Эти три вершины являются символом региона и причиной, по которой так много людей приезжают в этот уголок Северной Италии летом.
Мы совершим большой кольцевой маршрут, пообедаем в горах в очаровательной хижине с видом на Доломитовые Альпы
Обязательно сделаем небольшой трекинг (около 2 часов) к смотровой площадке Cadini Di Misurina, чтобы полюбоваться грандиозными скалами.
Протяженность маршрута - 13 км
Сложность - подходит для начинающих, средняя активность
Озеро Braies
- Lago di Braies, пожалуй, самое известное озеро в Доломитовых Альпах. Оно не нуждается в представлении и является визитной карточкой этого волшебного региона.
Мы отправимся к озеру рано утром, чтобы успеть насладиться его красотой до наплыва туристов. Осенью вода имеет более насыщенный цвет, а уже желтеющие деревья придают этому месту больше шарма.
Озеро Брайс станет красивым завершением нашего путешествия.
После обеда нас ждет дорога в Милан
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Включено
- Все дорожные расходы (работа водителя, платные дороги, топливо, страховка на машину)
- Проживание в отелях и гостиницах по маршруту (2-3 человека в комнате-номере)
- Полное сопровождение на всех этапах путешествия
- Подъёмники
- Сопровождение на горных маршрутах
- Фотоотчет
Что не входит в цену
- Перелет до Милана и обратно (подобрать перелет)
- Питание
- Страховка (проверенная страховая)
- Виза (Шенген)
Пожелания к путешественнику
- Одежда
Флисовая кофта, мембранная куртка, носки для треккинга (или спорта), дождевик
- Дополнительно
Темные очки, Треккинговые палки, небольшой рюкзак для выходов
- Документы
Паспорт (или другие документы), наличные деньги (и карточка), телефон, медицинская страховка
- Обувь
Удобные треккинговые ботинки, желательно уже опробованные на маршрутах. На случай, если вы не знаете, как выбрать обувь, мы подготовили эту статью. Если у вас останутся вопросы, смело задавайте их нам:)
- Лекарства
Мы берем с собой аптечку первой помощи. Возьмите с собой индивидуальные препараты, если они вам необходимы