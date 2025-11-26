Гориция — лоскутное одеяло, сотканное из разных культур и языков. Мы прогуляемся по городу и увидим его ключевые достопримечательности.
Поговорим о его австрийском прошлом и современной жизни, железном занавесе и контрабанде во времена холодной войны. А ещё о том, как Гориция стал примером новой объединённой Европы.
Описание экскурсии
Вы увидите Дворцовый холм — место основания Гориции.
Рассмотрите замок — 1000-летнее сердце города.
Пройдёте по улице Растрелло — очень самобытной и фотогеничной.
Зайдёте в главный собор — центр духовной жизни местного населения.
Погуляете по площади Победы — единственной треугольной площади в Италии.
Побываете в церкви Св. Игнатия — действующем иезуитском храме.
Взглянете на еврейское гетто — яркий жилой район в центре.
И всё это — под увлекательные рассказы о насыщенной истории уютного города Северной Италии.
Организационные детали
По желанию можно зайти в замок. Цена билета — €8 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваш гид в Гориции
Провела экскурсии для 17 туристов
Меня зовут Юлия, я живу в Италии, в регионе Фриули-Венеция-Джулия, и работаю гидом-сопровождающей туристических групп. Мой путь в туристической сфере начался в 2006 году, ещё в Узбекистане, где я родилась