Найдено 1 тур в Катании на русском языке, цена 38 172 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

На автобусе 8 дней Отпуск на Сицилии с пляжным отдыхом и неспешными прогулками Насладиться Средиземным морем, живя в отеле с бассейном, и неторопливо изучить побережье Начало: Аэропорт Катании (Сицилия), 17:00 38 172 ₽ за человека

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