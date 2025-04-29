Отпуск на Сицилии с пляжным отдыхом и неспешными прогулками
Насладиться Средиземным морем, живя в отеле с бассейном, и неторопливо изучить побережье
Начало: Аэропорт Катании (Сицилия), 17:00
29 апр в 17:00
20 мая в 17:00
38 172 ₽ за человека
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