Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Трудно словами описать красоту побережья, овеянного легендами и сказками о загадочных женщинах русалках-сиренах, существах коварных и безжалостных, лишающих мужчин жизни и кошелька. На этих живописных и одновременно суровых скалах сейчас рассположились роскошные туристические комплексы. Для местного населения, создание комфортных условий отдыха для туристов, столо смыслом их существования, т. к туризм-основной источник дохода на побережье. Эта экскурсия ⛳ требует обязательного использования транспорта. Останавливаясь в самых живописных местах, мы сначало проедем вдоль берега Неаполитанского залива, через города: Кастелломаре ди Стабия, Вико Экуэнсо, Сеяно, Мета, и т. д. И, наконец, сделаем остановку в городе, о котором тоскует Глызин в песне " …Поздний вечер в Сорренто…. «Действительно, маленький городок Сорренто-райский оазис, любимый еще древними греками. Город 🏙️ сохранил средневековую структуру, на улицах которой, расположились миниатюрные лавочки, хозяева которых, вручную собирая свои изделия, прославили родной город, где на любой вкус можно найти запоминающиеся сувениры 🎁. Город знаменит средневековым двориком-клуатром при монастыре Св. Франциска, где проводятся музыкальные фестивали с участием знаменитых музыкальных коллективов. Вы сможете пообедать в маленьком, но очень популярном ресторане-музее Энрико Карузо, слушаю музыку старинного патефона. Далее, перевалив через горный хребет, мы окажемся в заливе, который принято называть Амалфитанским. Сделаем на память фото знаменитых островов Ли Галли, связанных с именами великих русских танцоров Леонида Мясина и Рудольфа Нуриева. С площадки над городом Позитано, открывается необыкновенная панорама города Позитано, дома которого, увитые бугенвилем, вырастают на скалах. В этом городе, в послевоенное время родился стиль летней моды из натуральных льняных тканей, украшенных ручной вышевкой. Вдоль побережья расположились отели, причисленные к самым дорогим туристическим комплексам в мире. Здесь строят загородные виллы голливудские звезды, культурная, деловая и политическая элита. Город Амалфи, бывшая морская республика, где родился орден крестоносцев-госпитальеров, сегодня привлекает интерес туристов великолепно сохранившимся собором, где хранятся мощи и глава Аппостола Андрея. Из Амалфи можно совершить небольшую морскую прогулку 👣 вдоль побережья или подняться выше в горы ⛰️ и посетить Равелло. Город, высоко горах, был построен для стареющих богачей, а сегодня место проведения музыкального фестиваля в честь Рихарда Вагнера, работавшего здесь над «Персифалем». В кафедральном соборе города хранится ампула с кровью Св. Пантелеймона Целителя.