По следам героев Мандзони: лёгкий треккинг-тур по красотам Лекко и Чивате

Осмотреть Висконтееву башню, прогуляться по улочкам Пескаренико и увидеть резиденцию писателя
В этом путешествии вы откроете для себя Лекко — город, где литературная история переплетается с живописными пейзажами озера Комо.

Вы прогуляетесь по улочкам Пескаренико, сохранившего атмосферу рыбацкой деревни, и окажетесь в
местах, вдохновивших Мандзони на создание своего знаменитого романа.

Увидите Висконтееву башню, посетите старинные районы Аккуате и Олате, заглянете в церковь Сан-Джорджо, а с вершины колокольни Сан-Николо полюбуетесь панорамой города.

Отправитесь в Чивате, откуда при желании по каменной тропе подниметесь к базилике Сан-Пьетро-аль-Монте — одному из самых интересных романских памятников региона.

Завершится тур в традиционном ресторане, где желающих будет ждать знакомство с местной гастрономией в аутентичной атмосфере.

Описание тура

Организационные детали

Необходима Шенгенская виза.
Для треккинга рекомендуем удобную спортивную обувь и одежду по погоде.

Питание. Оплачивается отдельно. В программе предусмотрены остановки на обед в проверенных местах, включая традиционный ресторан во 2-й день.

Транспорт. Путешествие предполагает передвижение на поездах. Возможна аренда автомобиля по запросу. Транспорт оплачивается отдельно.

Возраст участников. 16-55.

Виза. Нужна шенгенская виза. Оформляется самостоятельно. Поможем с процессом при необходимости.

Уровень сложности. Во 2-й день предстоит подъём к базилике Сан-Пьетро-аль-Монте на высоту 622 метра. Маршрут не требует специальной подготовки и занимает около 45 минут в умеренном темпе.

Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Вилла Мандзони, Висконеева башня, церковь Сан-Джорджо и базилика Сан-Николо

Путешествие начнётся в районе Пескаренико — старинной рыбацкой деревне с узкими улочками вдоль реки Адда. Летом здесь проходит традиционный праздник с гонками на деревянных лодках.

Затем прогуляемся по центру Лекко и подойдём к Вилле Мандзони — некогда семейной резиденции писателя. Сейчас здание отреставрировано, музей откроется в 2026 году.

Осмотрим Висконтееву башню — единственную сохранившуюся часть средневекового замка, и Палаццо делле Пауре, где проходят выставки.

После центра отправимся в районы Аккуате и Олате — здесь расположены два дома, претендующие на звание жилища Лючии Монделлы. Один из них — таверна на Виа Лючия, где пройдёт обед. С дворика открывается вид на холм Дзукко.

Затем посетим церковь Сан-Джорджо — по роману именно здесь должен был состояться брак Лючии и Ренцо.

После этого поднимемся на колокольню базилики Сан-Николо (по желанию и с предварительным бронированием) — с вершины открывается панорама Лекко.

В завершение — прогулка на лодке по заливу Лекко (доступна с апреля по сентябрь). Маршрут проходит вдоль клуба Canottieri Lecco и набережной Мальграте, с видами на озеро и горные хребты Гринья и Резегоне.

2 день

Чивате и базилика Сан-Пьетро-аль-Монте

После завтрака в Лекко поедем в Чивате (20 минут на поезде), откуда начнём подъём к базилике Сан-Пьетро-аль-Монте. Церковь украшена фресками и стоит на высоте 622 м. Дорога займёт около 45 минут и проходит по мощёной тропе. Подъём крутой, но несложный.

После спуска вернёмся в Чивате на обед в традиционном ресторане (за доплату). Эти природные погреба под валунами сохраняют стабильную температуру, что идеально для хранения вина и мясных деликатесов.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Италии и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Транспорт:
  • Билет на поезд из Милана до Лекко - около €6 в одну сторону
  • Билет до Чивате - ориентировочно €3-4 в одну сторону
  • Входные билеты в музеи - €15
  • Прогулка на лодке - €15
  • Подъём на колокольню базилики Сан-Николо - по предварительной брони
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д станция Лекко, 10:00
Завершение: Ж/д станция Лекко, 18:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Лекко
Провела экскурсии для 63 туристов
Я живу в Милане с 2014 года, увлечена его историей, секретными местами, событиями и, конечно, людьми! Работаю переводчиком и часто провожу для своих клиентов пешие прогулки по Милану. Веду активную жизнь в любимом городе, участвую в ивентах Design Week, Fashion Week. Люблю читать книги итальянских авторов. Буду рада передать частичку любви к этому городу!