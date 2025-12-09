Путешествие начнётся в районе Пескаренико — старинной рыбацкой деревне с узкими улочками вдоль реки Адда. Летом здесь проходит традиционный праздник с гонками на деревянных лодках.

Затем прогуляемся по центру Лекко и подойдём к Вилле Мандзони — некогда семейной резиденции писателя. Сейчас здание отреставрировано, музей откроется в 2026 году.

Осмотрим Висконтееву башню — единственную сохранившуюся часть средневекового замка, и Палаццо делле Пауре, где проходят выставки.

После центра отправимся в районы Аккуате и Олате — здесь расположены два дома, претендующие на звание жилища Лючии Монделлы. Один из них — таверна на Виа Лючия, где пройдёт обед. С дворика открывается вид на холм Дзукко.

Затем посетим церковь Сан-Джорджо — по роману именно здесь должен был состояться брак Лючии и Ренцо.

После этого поднимемся на колокольню базилики Сан-Николо (по желанию и с предварительным бронированием) — с вершины открывается панорама Лекко.

В завершение — прогулка на лодке по заливу Лекко (доступна с апреля по сентябрь). Маршрут проходит вдоль клуба Canottieri Lecco и набережной Мальграте, с видами на озеро и горные хребты Гринья и Резегоне.