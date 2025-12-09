Вы прогуляетесь по улочкам Пескаренико, сохранившего атмосферу рыбацкой деревни, и окажетесь в
Необходима Шенгенская виза.
Для треккинга рекомендуем удобную спортивную обувь и одежду по погоде.
Питание. Оплачивается отдельно. В программе предусмотрены остановки на обед в проверенных местах, включая традиционный ресторан во 2-й день.
Транспорт. Путешествие предполагает передвижение на поездах. Возможна аренда автомобиля по запросу. Транспорт оплачивается отдельно.
Возраст участников. 16-55.
Виза. Нужна шенгенская виза. Оформляется самостоятельно. Поможем с процессом при необходимости.
Уровень сложности. Во 2-й день предстоит подъём к базилике Сан-Пьетро-аль-Монте на высоту 622 метра. Маршрут не требует специальной подготовки и занимает около 45 минут в умеренном темпе.
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.
Вилла Мандзони, Висконеева башня, церковь Сан-Джорджо и базилика Сан-Николо
Путешествие начнётся в районе Пескаренико — старинной рыбацкой деревне с узкими улочками вдоль реки Адда. Летом здесь проходит традиционный праздник с гонками на деревянных лодках.
Затем прогуляемся по центру Лекко и подойдём к Вилле Мандзони — некогда семейной резиденции писателя. Сейчас здание отреставрировано, музей откроется в 2026 году.
Осмотрим Висконтееву башню — единственную сохранившуюся часть средневекового замка, и Палаццо делле Пауре, где проходят выставки.
После центра отправимся в районы Аккуате и Олате — здесь расположены два дома, претендующие на звание жилища Лючии Монделлы. Один из них — таверна на Виа Лючия, где пройдёт обед. С дворика открывается вид на холм Дзукко.
Затем посетим церковь Сан-Джорджо — по роману именно здесь должен был состояться брак Лючии и Ренцо.
После этого поднимемся на колокольню базилики Сан-Николо (по желанию и с предварительным бронированием) — с вершины открывается панорама Лекко.
В завершение — прогулка на лодке по заливу Лекко (доступна с апреля по сентябрь). Маршрут проходит вдоль клуба Canottieri Lecco и набережной Мальграте, с видами на озеро и горные хребты Гринья и Резегоне.
Чивате и базилика Сан-Пьетро-аль-Монте
После завтрака в Лекко поедем в Чивате (20 минут на поезде), откуда начнём подъём к базилике Сан-Пьетро-аль-Монте. Церковь украшена фресками и стоит на высоте 622 м. Дорога займёт около 45 минут и проходит по мощёной тропе. Подъём крутой, но несложный.
После спуска вернёмся в Чивате на обед в традиционном ресторане (за доплату). Эти природные погреба под валунами сохраняют стабильную температуру, что идеально для хранения вина и мясных деликатесов.
Что включено
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Италии и обратно
- Проживание
- Питание
- Транспорт:
- Билет на поезд из Милана до Лекко - около €6 в одну сторону
- Билет до Чивате - ориентировочно €3-4 в одну сторону
- Входные билеты в музеи - €15
- Прогулка на лодке - €15
- Подъём на колокольню базилики Сан-Николо - по предварительной брони