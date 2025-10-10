читать дальше

не просто хотела посмотреть один город, а пережить погружение в колорит и историю центральной Италии.

Мы были с Еленой в Ареццо, Монтепульчано и Орвиетто. Могли бы были еще и в Кортоне, если бы мы не опоздали, не делайте как мы! 🥲



Елена рассказала нам о городах, о их жителях и архитектуре, мы затронули разные исторические эпохи и даже побывали в настоящей винодельне, где купили аж 3 бутылки вина))



Елена не просто провела экскурсию, но и помогла нам составить маршрут нашей поездки, порекомендовала места для самостоятельного посещения и все они были прекрасны.

Без Елены наш отдых получился бы не таким душевным и интересным.