Вы прогуляетесь по городу, который появился ещё до нашей эры на холме меж долин, и полюбуетесь его уютными улицами и невероятными пейзажами.
Я поделюсь историей Монтепульчано от этрусков до современности, расскажу о местном виноделии, да Винчи и папах. Покажу места, где снимали знаменитые фильмы, и проведу в винный погреб с лучшими напитками.
Описание экскурсии
Вы увидите главную площадь города — Пьяцца Гранде. Над ней работали лучшие архитекторы эпохи Ренессанса.
Зайдёте в уютный внутренний дворик муниципалитета города.
Полюбуетесь панорамой долины Вальдорчи и куполом храма Святого Власия.
Посетите винодельню и продегустируете вино Нобиле ди Монтепульчано.
Рассмотрите места съёмок известных фильмов в разных уголках города.
А ещё узнаете:
- Какой гениальный инструмент для виноделов Тосканы придумал Леонардо да Винчи
- Как менялись традиции виноделия в течение веков и каким было на вкус вино этрусков
- Почему местное вино называют божественным и за что его любили короли и папы
- На каких картинах да Винчи и Рафаэля запечатлены окрестности Монтепульчано
Организационные детали
- Дегустация вина входит а стоимость экскурсии. Если есть предпочтения, уточните детали до бронирования экскурсии
- Дети любого возраста могут принять участие в экскурсии (без дегустации)
Как добраться до Монтепульчано
В Монтепульчано можно доехать на автобусе или такси (30 мин) от ж/д вокзала Кьюзи-Кьянчано-Терме. Из Рима и Флоренции на этот вокзал ходят поезда каждые 1,5 часа. Цена билета — €10–12, время в пути — 1,5 часа.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пьяцца Гранде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Монтепульчано
Провела экскурсии для 170 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я гид в Тоскане, и буду рада сделать ваш отдых ярким и незабываемым! Долгое время живу в Италии. Окончила курсы подготовки гидов в институте Данте
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валера
10 окт 2025
Провели изумительные часы в Монтепульчано с Леной, легкая непринужденная экскурсия.
Анастасия
17 сен 2025
Елена, спасибо огромное за шикарные экскурсии!
Я безмерно вам благодарна за время, которое вы провели с нами❤️
Мы провели с Еленой 3 прекрасные экскурсии и я очень рада, что выбрала именно ее!
Михаил
7 июл 2025
Попросили Елену провести экскурсию по Пьенце и Монтальчино, также попросили посетить винодельню.
Елена порекомендовала очень много мест для посещения помимо экскурсии. Начали с Пьенцы, по дороге к винодельне, показала много красивых
Ирина
21 апр 2025
Очень рекомендуем данную экскурсию и гида - интересно, идеально как для первого знакомства с городом и Италией, так и для «продвинутых» путешественников!
Дмитрий
23 окт 2024
Елена хороший гид, все понравилось, особенно посещение винодельни!! Экскурсия по городу была не утомляющей всё в меру, и посмотрели и погуляли и послушали!! Рекомендуем!!
Ирина
15 окт 2024
Елена - гид по Тоскане, провела замечательную экскурсию по Монтепульчано. Мы получили истинное наслаждение, общаясь с эрудированным, компетентным профессионалом. Елена оказалась чутким, корректным, ориентированы на туриста, гидом. Потрясающий, очень интересный
Виктория
26 сен 2024
Чудесная прогулка по милому городку. Елена знает много красивых локаций, виноделен со старинными погребами и дает много очень интересной информации о производстве вина и его дегустации. Всей душой любит Италию и заражает этой любовью окружающих.
Амина
16 сен 2024
Елена как же я Рада что мы познакомились с вами! Спасибо трипстеру за такую возможность.
Елена специалист высшего уровня, огромная база знаний истории Италии, очень интересный маршрут, выбрала красивую винодельню со вкусными винами. Елена спасибо вам огромное. Обязательно вернемся еще!
Елена специалист высшего уровня, огромная база знаний истории Италии, очень интересный маршрут, выбрала красивую винодельню со вкусными винами. Елена спасибо вам огромное. Обязательно вернемся еще!
Трегубова
2 авг 2024
Очень душевно и тепло во всех отношениях с Еленой на экскурсии по тосканскому боргу, винным погребкам и архитектурным памятникам! Много разнообразной и познавательной информации! Обязательно к посещению Монтепульчано в сопровождении Елены.