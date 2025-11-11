Откройте для себя Сало —"маленькие Афины" на берегу очаровательного залива Гарда.
Этот городок славится мягким микроклиматом, живописными холмами и потрясающими видами на залив и гору Бальдо.
Погрузитесь в богатую историю Сало, от
Описание экскурсииГородок, называемый «маленькие Афины», расположен на берегу очаровательного залива, в средней части западного побережья Бенако. Защищённый с севера горой Сан Бартоломео, препятствующая прохождением холодного воздуха, Сало прославился умеренным и очень мягким микроклиматом. Холмистые окрестности с пышной зеленью, в основном средиземноморского типа, растущей на плодородных землях, предлагает туристам полюбоваться видом редкой красоты на залив и сопредельные с ним небольшие бухты, расположенные вдоль западного берега, а вдали на величественную гору Бальдо, верхи которой чаще всего закрыта шапкой сверкающего снега. В результате археологических работ установлено, что истоки города восходят к романскому периоду. Здесь находилось древнее поселение Салодиум, где вероятно находился склад соли. В те далёкие времена город был перевалочным пунктом на европейской арене и регулировал движении между средней Италией и Германией. В ходу 14 века Сало стало столицей государственного образования Ривьера Сало. В последствие городок контролировался Республикой Венеции. В 1943–1945 годами Муссолини на территории Сало организовал марионеточное государство Итальянская Социалистическая Республика. Очень примечательным с исторической и культурной точки зрения является центральный кафедральный Собор. Со всем этим и многими другими замечательными уголками озера Гарда мы с вами познакомимся во время нашей экскурсии. Есть возможность скомбинировать посещение Сало с другими достопримечательностями и городами озера. Важная информация: Кроме истории и культуры городка Сало, мы совершим небольшую прогулку и полюбуемся сказочными пейзажными видами.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Кроме истории и культуры городка Сало
- Мы совершим небольшую прогулку и полюбуемся сказочными пейзажными видами
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.