Этот городок славится мягким микроклиматом, живописными холмами и потрясающими видами на залив и гору Бальдо.



Погрузитесь в богатую историю Сало, от читать дальше древнего поселения Салодиум до столицы Ривьера Сало и марионеточного государства Муссолини. Посетите центральный кафедральный собор и другие исторические достопримечательности.



Описание экскурсии Городок, называемый «маленькие Афины», расположен на берегу очаровательного залива, в средней части западного побережья Бенако. Защищённый с севера горой Сан Бартоломео, препятствующая прохождением холодного воздуха, Сало прославился умеренным и очень мягким микроклиматом. Холмистые окрестности с пышной зеленью, в основном средиземноморского типа, растущей на плодородных землях, предлагает туристам полюбоваться видом редкой красоты на залив и сопредельные с ним небольшие бухты, расположенные вдоль западного берега, а вдали на величественную гору Бальдо, верхи которой чаще всего закрыта шапкой сверкающего снега. В результате археологических работ установлено, что истоки города восходят к романскому периоду. Здесь находилось древнее поселение Салодиум, где вероятно находился склад соли. В те далёкие времена город был перевалочным пунктом на европейской арене и регулировал движении между средней Италией и Германией. В ходу 14 века Сало стало столицей государственного образования Ривьера Сало. В последствие городок контролировался Республикой Венеции. В 1943–1945 годами Муссолини на территории Сало организовал марионеточное государство Итальянская Социалистическая Республика. Очень примечательным с исторической и культурной точки зрения является центральный кафедральный Собор. Со всем этим и многими другими замечательными уголками озера Гарда мы с вами познакомимся во время нашей экскурсии. Есть возможность скомбинировать посещение Сало с другими достопримечательностями и городами озера. Важная информация: Кроме истории и культуры городка Сало, мы совершим небольшую прогулку и полюбуемся сказочными пейзажными видами.

