Неизведанная Пистоя: экскурсия для искушённых

Увидеть старинные памятники архитектуры и узнать, почему многие соборы города - полосатые
Вы уже побывали во Флоренции, Пизе и Сиене? Тогда точно пришло время посетить аутентичную жемчужину Тосканы — Пистою.

Здесь над алтарём из серебра работал молодой Филиппо Брунеллески, именно в этом городе расположен самый маленький в мире анатомический театр и подземелья, которые когда-то были руслом реки. Приготовьтесь к открытиям, их на нашей экскурсии будет много!
Описание экскурсии

Собор святого Зенона, первое упоминание о котором восходит к 10 веку. Как и многие другие церкви Тосканы, собор полосатый. Внутри вы увидите реликвию 1 из 12 апостолов и посвящённый ближайшему ученику Иисуса серебряный алтарь, над которым работал молодой Брунеллески.

Баптистерий Сан-Джованни-ин-Корте, построенный в кратчайшие сроки в 14 веке. Тоже, конечно же, полосатый!

Античный дворец Епископов 11 века, неоднократно перестраивавшийся и в итоге проданный в частные руки, так как не удовлетворял потребности нового епископа Шипионе де Риччи.

Преторианский дворец, в котором когда-то заседали приоры, и все они хотели оставить что-то нам на память, поэтому внутри и на фасаде дворца размещены почти 300 гербов.

Дворец Комуны 14 века, до сих пор выполняющий административные функции. На фасаде подвешена мраморная голова правителя Майорки Музетто II, убитого жителем Пистойи Грандонио Гизильери.

Церковь Андрея Первозванного с уникальной кафедрой Джованни Пизано, предвосхищающей Возрождение. На фасаде расположен любопытный портер Филиппо Тедичи, продавшего город за 10000 золотых флоринов.

Больница «Оспедале дель Чеппо», основанная в 13 веке бездетной пожилой парой и проработавшая до 2013 года. На фризе изображены 7 деяний милосердия со сценами из жизни больницы.

Пьяцца-делла-Сала, сохранившая свои средневековые корни рыночной площади. Сегодня это живое сердце города, куда днём люди приходят за овощами, фруктами и ароматными специями, а вечером здесь слышен гул голосов и стук вилок ужинающий посетителей.

Церковь Святого Иоанна за городской стеной, построенная лангобардами и перестроенная в 16 веке. Если до сих пор вы не прочувствовали, что полосы в тот период были в моде, то здесь вы этого не сможете не заметить (от белого и зелёного мрамора зарябит в глазах!). Внутри хранится прекраснейшее произведение Луки Делла Роббия «Встреча Марии и Елизаветы».

Вы узнаете:

  • Как Филиппо Теддичи умудрился жениться на дочери Каструччо Кастракани, будучи в законном браке
  • Почему на фасаде одной из церквей находится морда, похожая на свиную
  • Как связана Пистойя с городом Сантьяго-де-Компостела
  • Почему на улицах развешаны бронзовые и мраморные головы
  • Зачем городу понадобился святой Зенон

Организационные детали

  • Входные билеты в церкви оплачиваются отдельно. Общая стоимость — около €5/чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

У вокзала
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Пистое
Провели экскурсии для 663 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
реальность другим человеком: более заряженным и с ясным пониманием того, что вам нужно от жизни. К этому располагает история семьи, с которой в Тоскане связан каждый камень, — Медичи. Да и сами камни тоже играют не последнюю роль в формировании вашего настроения. Я провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.

Лали
7 мая 2024
О Пистойе никогда не слышали и забронировали экскурсию только из-за приятной цены и близости от Флоренции. Остались под впечатлением как от гида, так и от города, чего мы совсем не ождали от никому не известной Пистойи. Больше всего понравились истории о средневековых жителях города)))