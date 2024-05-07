Вы уже побывали во Флоренции, Пизе и Сиене? Тогда точно пришло время посетить аутентичную жемчужину Тосканы — Пистою. Здесь над алтарём из серебра работал молодой Филиппо Брунеллески, именно в этом городе расположен самый маленький в мире анатомический театр и подземелья, которые когда-то были руслом реки. Приготовьтесь к открытиям, их на нашей экскурсии будет много!

Собор святого Зенона, первое упоминание о котором восходит к 10 веку. Как и многие другие церкви Тосканы, собор полосатый. Внутри вы увидите реликвию 1 из 12 апостолов и посвящённый ближайшему ученику Иисуса серебряный алтарь, над которым работал молодой Брунеллески.

Баптистерий Сан-Джованни-ин-Корте, построенный в кратчайшие сроки в 14 веке. Тоже, конечно же, полосатый!

Античный дворец Епископов 11 века, неоднократно перестраивавшийся и в итоге проданный в частные руки, так как не удовлетворял потребности нового епископа Шипионе де Риччи.

Преторианский дворец, в котором когда-то заседали приоры, и все они хотели оставить что-то нам на память, поэтому внутри и на фасаде дворца размещены почти 300 гербов.

Дворец Комуны 14 века, до сих пор выполняющий административные функции. На фасаде подвешена мраморная голова правителя Майорки Музетто II, убитого жителем Пистойи Грандонио Гизильери.

Церковь Андрея Первозванного с уникальной кафедрой Джованни Пизано, предвосхищающей Возрождение. На фасаде расположен любопытный портер Филиппо Тедичи, продавшего город за 10000 золотых флоринов.

Больница «Оспедале дель Чеппо», основанная в 13 веке бездетной пожилой парой и проработавшая до 2013 года. На фризе изображены 7 деяний милосердия со сценами из жизни больницы.

Пьяцца-делла-Сала, сохранившая свои средневековые корни рыночной площади. Сегодня это живое сердце города, куда днём люди приходят за овощами, фруктами и ароматными специями, а вечером здесь слышен гул голосов и стук вилок ужинающий посетителей.

Церковь Святого Иоанна за городской стеной, построенная лангобардами и перестроенная в 16 веке. Если до сих пор вы не прочувствовали, что полосы в тот период были в моде, то здесь вы этого не сможете не заметить (от белого и зелёного мрамора зарябит в глазах!). Внутри хранится прекраснейшее произведение Луки Делла Роббия «Встреча Марии и Елизаветы».

Как Филиппо Теддичи умудрился жениться на дочери Каструччо Кастракани, будучи в законном браке

Почему на фасаде одной из церквей находится морда, похожая на свиную

Как связана Пистойя с городом Сантьяго-де-Компостела

Почему на улицах развешаны бронзовые и мраморные головы

Зачем городу понадобился святой Зенон

